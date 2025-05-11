12 Mayıs - 18 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta Dolunay burcunda parlıyor! Bu da senin vücut ritmin ve hormon dengen üzerinde bazı etkiler yaratabilir. Daha fazla enerjik hissedebilir ya da tam tersi, biraz yorgun hissedebilirsin. Bu hafta, uyku düzenine ekstra dikkat etmek de önemli olacak. Belki biraz daha erken yatmayı düşünebilir ve bu da yeterli gelmiyorsa uyku uygulaması indirip uykuna yardımcı olacak birkaç meditasyon yapabilirsin.

Ayrıca, içsel dinginliğini korumak için de ekstra çaba sarf etmen gerekecek. Kendine odaklan ve iç dünyana dön! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…