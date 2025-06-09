10 Haziran Salı Akrep Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün seninle biraz baş başa kalıp gökyüzünün senin için neler planladığına birlikte göz atmak istiyoruz. Çünkü senin için iş hayatında, özellikle duygusal enerjinin seni hangi yöne çektiğini dikkatlice takip etmen gereken bir dönemden geçiyorsun. Bugün belki içgüdülerinin seni belirli bir yönüne çektiğini hissetmen çok olası.

Gökyüzünün en çekici gezegeni Venüs ile güçlü ve gizemli Pluto'nun karesinin etkisi altında olduğun bu günlerde, her zamanki gibi mantığını yanında bulundurmayı unutma. Biliyoruz ki, manipülasyon oyunlarına düşmek senin tarzın değil. Ancak bu süreçte iç sesini daha fazla dinlemek ve aynı zamanda gerçekleri göz ardı etmemek, otoriteni daha da sağlamlaştırabilir.

Bu dönemde, duygusal enerjinin seni hangi yöne çektiğini dikkatlice gözlemlemek, sana yeni ufuklar açabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…