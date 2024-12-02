Zamlarla Dans: ‘Çakallarla Dans’ Serisi Yıllar İçerisinde Değişen Ekonomik Durumu Gözler Önüne Seriyor

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’, 6 Aralık’ta sinema salonlarındaki yerini alacak. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filminde yine çok güldürecek.