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Zamlarla Dans: ‘Çakallarla Dans’ Serisi Yıllar İçerisinde Değişen Ekonomik Durumu Gözler Önüne Seriyor

Zamlarla Dans: ‘Çakallarla Dans’ Serisi Yıllar İçerisinde Değişen Ekonomik Durumu Gözler Önüne Seriyor

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Onedio Content - Onedio Editörü
02.12.2024 - 14:36

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’, 6 Aralık’ta sinema salonlarındaki yerini alacak. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filminde yine çok güldürecek.

7. Filmi 6 Aralık'ta vizyona girecek olan Çakallarla Dans ile 2010'da 2024'e Türkiye ekonomisine bakış

7. Filmi 6 Aralık'ta vizyona girecek olan Çakallarla Dans ile 2010'da 2024'e Türkiye ekonomisine bakış

İlk filmden beri kendilerini ‘Çakallar ile dans etmek’ için türlü maceraların içerisinde bulan ekip farkında olmadan Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya da bir bakış atıyor. Filmler içerisinde geçen fiyat algısının değişimi dikkat çekiyor.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinemalardaki yerini alacak olan Çakallarla Dans 7 cuma günü vizyona giriyor.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinemalardaki yerini alacak olan Çakallarla Dans 7 cuma günü vizyona giriyor.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

#işbirliği

Çakallarla Dans 7 cuma günü seyirciyle buluşuyor!

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