Zamlarla Dans: ‘Çakallarla Dans’ Serisi Yıllar İçerisinde Değişen Ekonomik Durumu Gözler Önüne Seriyor
Zamlarla Dans: ‘Çakallarla Dans’ Serisi Yıllar İçerisinde Değişen Ekonomik Durumu Gözler Önüne Seriyor
Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’, 6 Aralık’ta sinema salonlarındaki yerini alacak. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filminde yine çok güldürecek.
7. Filmi 6 Aralık'ta vizyona girecek olan Çakallarla Dans ile 2010'da 2024'e Türkiye ekonomisine bakış
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Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinemalardaki yerini alacak olan Çakallarla Dans 7 cuma günü vizyona giriyor.
Çakallarla Dans 7 cuma günü seyirciyle buluşuyor!
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