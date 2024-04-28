Zamanı Kısıtlı Olanlara: Mutfakta Vaktini Verimli Geçirmeni Sağlayacak 10 Pratik Yemek Tarifi

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı su

1 yeşil soğan

1 yemek kaşığı miso hamuru

50 gram ıspanak

1 avokado

240 gram siyah fasulye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300gram kış kabağı

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 tutam biber

Yarım çay kaşığı tuz

300 gram tavuk göğsü

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü 2 cm'lik küpler halinde kesin ve tuz, biber ve kırmızı biberle tatlandırın.

2. Balkabağını da 2 cm'lik küpler halinde kesin.

3. Tavuk göğsü ve balkabağının üzerine zeytinyağı dökün ve 180 derecede 15 dakika boyunca pişirin.

4. Avokadoyu ince şekilde dilimleyin.

5. Miso ezmesi ve suyu bir kapta karıştırdıktan sonra sosu hazırlamak için bal ve pirinç sirkesini ekleyin. Ardından tüm malzemeleri ekleyin.

6. Servis için bir kasede en alta ıspanakları koyun. Ardından tavuk göğsü ve balkabağını doldurun. Üzerine avokado ve siyah fasulyeyi ekleyin.

7. Son olarak sosu gezdirin ve doğranmış yeşil soğan ile susamı ekleyin. Afiyet olsun!