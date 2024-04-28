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Zamanı Kısıtlı Olanlara: Mutfakta Vaktini Verimli Geçirmeni Sağlayacak 10 Pratik Yemek Tarifi

etiket Zamanı Kısıtlı Olanlara: Mutfakta Vaktini Verimli Geçirmeni Sağlayacak 10 Pratik Yemek Tarifi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 19:01

Mutfakta daha az vakit harcayarak eşsiz lezzette yemekler yapmak isteyenler buraya! Karşınızda, kısıtlı zamanda bile yapabileceğiniz birbirinden lezzetli ve pratik yemek tarifleri!

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1. Çıtır Alabalık Salatası

1. Çıtır Alabalık Salatası

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 300 gram alabalık

  • 1 yemek kaşığı mısır unu 

  • 2 yemek kaşığı limon suyu 

  • 1 yemek kaşığı tahin 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağ

  • 200 gram salatalık 

  • 50 gram feta peyniri

  • 240 gram nohut 

  • 100 gram bebek yeşillikler

Yapılışı:

1. Alabalık filetolarının derisini ayırın ve alabalığı 2 santimetrelik minik parçalara ayırın. 

2. Ayırdığınız parçaların her tarafını mısır ununa bulayın ve tuz ekin. 

3. Alabalıkları Philips Airfryer 7000 XXL’ın sepetine yerleştirin ve 7 dakika boyunca 180 derecede çalıştırın. 

4. Tahin, limon suyu, su, zeytinyağı ve tuzu bir kasede karıştırın. 

5. Salatalık ve fena peynirini karıştırın. Yeşillikler ve nohudu da ekleyin. 

6. Hazırladığınız salata karışımını tahinli sos ile birleştirin ve üzerine alabalık parçalarını ekleyin. Afiyet olsun!

2. Kuskuslu Tavuk ve Dolmalık Biber Kebabı

2. Kuskuslu Tavuk ve Dolmalık Biber Kebabı

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 200 gram dolmalık biber

  • 5 ml zeytinyağı 

  • 220 gram tavuk göğsü

  • 50 gram kuskus 

  • 300 ml su 

  • 1 tutam tuz

  • 50 gram marul 

  • Yarım limon

Yapılışı:

1.Dolmalık biberleri ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. 3 cm'lik küpler halinde kesin. 

2. Tavuk göğüslerini 3 cm'lik şeritler halinde kesin ve sonrasında bu şeritleri de küp haline getirin. 

3. Tavuğu bir kaba aldıktan sonra tuz ve yağ ekleyin, marine etmek için birkaç dakika bekleyin. 

4. Şişe bir dolmalık biber ardından bir tavuk göğsü ekleyerek dizmeye başlayın. 

5. Şişleri Philips Airfryer 7000 XXL’ın sepetine yerleştirin ve 180 derecede 8 dakika çalıştırın. 

6. Kaynar su ile kuskusu birleştirin ve tuz ekleyin. 

7. Kuskusu 5 dakika bekletin, ardından tavuk ve biberleri yeşillik ile birlikte servis edin. Afiyet olsun!

3. Yumurtalı ve Fasulyeli Domates Dolması

3. Yumurtalı ve Fasulyeli Domates Dolması

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • Yarım çay kaşığı paprika 

  • 1 tutam karabiber 

  • 1 tutam tuz

  • 4 biftek domatesi

  • 80 gram kırmızı barbunya

Yapılışı:

1. Domateslerin üstünü kesin ve kaşık yardımıyla içini çıkartın. 

2. Fasulyeleri süzdükten sonra tuz, karabiber ve paprikayı ekleyin.

3. Fasulyeleri domateslerin içerisine doldurun. Ardından her domatesin içine yumurta kırın. 

4. Domates dolmalarını Philips Airfryer 7000 XXL’ın sepetine yerleştirin ve 20 dakika boyunca 180 derecede pişirin. Afiyet olsun!

4. Acılı Çıtır Karnabahar

4. Acılı Çıtır Karnabahar

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı pul biber

  • 2 yemek kaşığı soya sosu 

  • 2 yemek kaşığı ketçap 

  • Yarım çay kaşığı deniz tuzu 

  • 1 çay kaşığı kişniş 

  • 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı 

  • 1 karnabahar

  • 1 tutam nane

  • 1 yemek kaşığı un 

  • 2 yemek kaşığı mısır unu 

  • 1 sarımsak

  • 2 çay kaşığı acı sos

  • 2 çay kaşığı sirke

Yapılışı:

1. Karnabaharı ufak parçalara ayırın ve bir tencerede kaynatın. Suyuna tuz eklemeyi unutmayın. 

2. Kaynayan karnabaharları atıp 4 dakika haşlayın ve süzün. 

3. Bir kasede sıvı yağ, baharatlar, kişniş, soya sosu, ketçap, sirke, sarımsak, mısır unu ve normal unu harç haline gelene kadar karıştırın. 

4. Philips Airfryer 7000 XXL’ı sebze modunda çalıştırın ve ısınmaya bırakın. 

5. Karnabaharı harç ile karıştırın. Ardından karnabaharı sepete ekleyin ve 10 dakika boyunca 160 derecede çalıştırın. 

6. Kızarması için tekrar 8 dakika boyunca 180 derecede çalıştırın. Ara sıra karnabaharları ters yüz edin. 

7. Pişmiş karnabaharları nane yaprakları ekleyerek servis edin.

5. Gevrek Kabak Kızartması

5. Gevrek Kabak Kızartması

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 kabak 

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 2 yumurta akı 

  • 50 gram panko 

  • 25 gram parmesan 

  • Yarım çay kaşığı paprika

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu 

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Kabağı 1 cm'lik şeritler halinde doğrayın ve doğradığınız kabakları bir kase içerisine alıp üzerine tuz serpin. 

2. Kabakları 10 dakika tuzla birlikte dinlendirin. 

3. Kabakların fazla suyunu almak için kağıt havlu ile kurulayın. 

4. Başka bir kabın içerisinde köpürene kadar yumurta akını çırpın. 

5. Farklı bir kabın içerisine Panko ekmek kırıntılarını, rendelenmiş parmesanı ve sarımsak tozu ile paprikayı ekleyin. Ardından karıştırın. 

6. Kabakları önce çırpılmış yumurta akının bulunduğu kaba koyun ardından kabakları Panko ekmek kırıntısının bulunduğu kaba koyarak karışıma bulayın. 

7. Her iki tarafı da karışıma bulanmış kabakları Philips Airfryer 7000 XXL’ın sepetine yerleştirin ve üzerine yağ gezdirin. 

8. 200 derecede 7 dakika çalıştırın. Afiyet olsun!

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6. Miso Soslu İsli Tavuk Kasesi

6. Miso Soslu İsli Tavuk Kasesi

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı susam 

  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 yemek kaşığı bal 

  • 1 yemek kaşığı su 

  • 1 yeşil soğan 

  • 1 yemek kaşığı miso hamuru 

  • 50 gram ıspanak

  • 1 avokado

  • 240 gram siyah fasulye 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 300gram kış kabağı 

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 tutam biber

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 300 gram tavuk göğsü 

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü 2 cm'lik küpler halinde kesin ve tuz, biber ve kırmızı biberle tatlandırın. 

2. Balkabağını da 2 cm'lik küpler halinde kesin. 

3. Tavuk göğsü ve balkabağının üzerine zeytinyağı dökün ve 180 derecede 15 dakika boyunca pişirin. 

4. Avokadoyu ince şekilde dilimleyin. 

5. Miso ezmesi ve suyu bir kapta karıştırdıktan sonra sosu hazırlamak için bal ve pirinç sirkesini ekleyin. Ardından tüm malzemeleri ekleyin. 

6. Servis için bir kasede en alta ıspanakları koyun. Ardından tavuk göğsü ve balkabağını doldurun. Üzerine avokado ve siyah fasulyeyi ekleyin. 

7. Son olarak sosu gezdirin ve doğranmış yeşil soğan ile susamı ekleyin. Afiyet olsun!

7. Körili Karnabahar

7. Körili Karnabahar

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 adet karnabahar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı köri sosu

  • Tuz

Yapılışı:

1. Karnabaharın baş kısmını kesin ve çiçeklerini küçük parçalara ayırın.

2. Ayırdığınız karnabaharları zeytinyağı, köri ve tuz ile karıştırın.

3. Karnabaharı Philips Airfryer 7000 XXL haznesine aktarın ve 'Kendi Suyunda Pişirme' modu ile 10 dakika boyunca 200 derecede çalıştırın.

8. Patates Pankekleri

8. Patates Pankekleri

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 800 gram patates

  • 1 yumurta

  • 1 soğan 

  • 1 yemek kaşığı galeta unu 

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Soğanı ince ince dilimleyin, ardından patatesleri rendeleyin. 

2. Patateslerin fazla suyunu çıkarın.

3. Soğan ve patatesleri bir kaseye koyun ve yağ hariç tüm malzemeleri kasenin içerisine ekleyin ve hepsi birleşene kadar karıştırın. 

4. Karışımı 8 yuvarlak parça haline getirin ve üzerine yağ dökün.

5. Pankekleri Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine koyun ve 7 dakika boyunca 180 derecede  çalıştırın.

6. Ardından pankekleri ters çevirin ve 8 dakika boyunca yeniden 180 derecede çalıştırın.

7. Pişen pankekleri taze frenk soğanı ve ekşi kremayla servis edin.

9. Sebze Graten

9. Sebze Graten

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 havuç

  • Brokoli

  • 1 bardak bezelye

  • 1 bardak rende kaşar

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 bardak süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağ

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın ve ardından Philips Airfryer XXL 7000 sepetine alın.

2. Sos tenceresinde tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun. Kavrulan una süt ekleyip karıştırın. Karabiber ve tuzu da ilave ettikten sonra beşamel sosu bir kenara alın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktardığınız sebzelerin üstüne bu sosu dökün. 

4. Sosun üzerine de rendelediğiniz kaşarı ekleyip 'Tekrar Isıtma' modunda, belirtilen süre ve derecede pişirin. Bu esnada Philips Airfryer'ın Rapid Air teknolojisi devreye girerek tarifinizin %90 daha az yağla ve %70 daha fazla verimle pişmesini sağlayacak. Süre sonunda ister yemeğinizi servis edebilir, isterseniz de 'Sıcak Tutma' modunu kullanarak sabit ısıda dinlendirebilirsiniz.

10. Çıtır Baget Lolipopları

10. Çıtır Baget Lolipopları

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 tavuk baget

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.3 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 1 yumurta

  • 4 yemek kaşığı panko 

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. İlk önce bagetlerin derisini soyup, ardından butun tepesinden kemiğin çevresini kesin. 

2. Tavuğun kıkırdağını üstten çıkarın ve eti lolipopa benzemesi için çıkarın. 

3. Tavuğun beyaz lifli kısımlarını kesin ve kürdan kemiğini çıkartın. 

4. Bagetleri tuz ve karabiber karışımıyla tatlandırın. 

5. Bir kaptan, sarımsak tozu, soğan tozu ve füme paprika tozunu karıştırın.

6. İkinci kapta yumurtayı çırpın.

7. Üçüncü kapta da pankoyu ve rendelenmiş parmesan peynirini karıştırın. 

8. Her butu sırasıyla bu kaplara batırıp bulayın.

9. Bulanan bagetleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve 18 dakika boyunca 180 derecede pişirin.

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