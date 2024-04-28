Zamanı Kısıtlı Olanlara: Mutfakta Vaktini Verimli Geçirmeni Sağlayacak 10 Pratik Yemek Tarifi
Zamanı Kısıtlı Olanlara: Mutfakta Vaktini Verimli Geçirmeni Sağlayacak 10 Pratik Yemek Tarifi
Mutfakta daha az vakit harcayarak eşsiz lezzette yemekler yapmak isteyenler buraya! Karşınızda, kısıtlı zamanda bile yapabileceğiniz birbirinden lezzetli ve pratik yemek tarifleri!
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1. Çıtır Alabalık Salatası
2. Kuskuslu Tavuk ve Dolmalık Biber Kebabı
3. Yumurtalı ve Fasulyeli Domates Dolması
4. Acılı Çıtır Karnabahar
5. Gevrek Kabak Kızartması
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6. Miso Soslu İsli Tavuk Kasesi
7. Körili Karnabahar
8. Patates Pankekleri
9. Sebze Graten
10. Çıtır Baget Lolipopları
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