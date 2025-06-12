onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Yusuf Güney Kimdir, Nereli? Yusuf Güney Şarkıları, Klipleri ve Hakkında Merak Edilenler

Yusuf Güney Kimdir, Nereli? Yusuf Güney Şarkıları, Klipleri ve Hakkında Merak Edilenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 14:46

Yusuf Güney, ilk bestesi ile 'Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde 17 hafta boyunca bir numarada kalmayı başararak müzik dünyasına bomba gibi bir giriş yapmıştır. Türk pop şarkıcısı Yusuf Güney’in günümüzde 6 tane albümü bulunur. Güney, şimdilerde ise yalnızca şarkıları ve klipleriyle değil açıklamalarıyla da magazin dünyasında yakından takip edilir.

Peki Yusuf Güney kimdir, nereli?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yusuf Güney Kimdir?

Yusuf Güney Kimdir?

Yusuf Güney, Türk besteci ve şarkıcıdır. Genç yaşta ailesiyle Londra'ya taşınan Güney, ilk olarak pazarlamacılık yapmıştır. Başarılı bir kariyeri olan ismin yolculuğu ise 2006 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman ile tanışmasıyla değişmiştir. Londra'da konser veren Rafet El Roman, Yusuf Güney ile tanışmış ve böylece Güney, müzik dünyasına ilk adımlarını atmıştır.

Yusuf Güney Nereli?

Trabzon’da dünyaya gözlerini açan Yusuf Güney, aslen Gümüşhane, Kelkit’lidir.

Yusuf Güney Kaç Yaşında?

1984 yılında doğan Yusuf Güney, 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

Yusuf Güney'in Kariyer Başlangıcı

Yusuf Güney'in Kariyer Başlangıcı

Yusuf Güney'in kariyeri, Rafet El Roman aracılığıyla başladı. Güney, ilk bestesini Londra’da piyasaya sürdü. 2008 yılında ilk bestelediği Aşk-ı Virane şarkısı Rafet El Roman’ın Bir Roman Gibi albümünde yer aldı. Bu şarkıda Rafet El Roman ile düet yapan ve klibinde oynayan Yusuf Güney Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde “Yılın Şarkısı” ödülünü almaya hak kazandı. Bu şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta boyunca bir numarada kaldı. 

2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, 'Yılın Şarkısı' seçildi.

Güney daha sonra ilk albümünü çıkardı. Bir Sevda Masalı isimli ilk albüm, Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde yayınlandı. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat da 2010 yılında çıktı. 

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı adlı maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü de yayınladı.

Yusuf Güney Özel Hayatı ve Astral Seyahat Açıklamaları

Yusuf Güney Özel Hayatı ve Astral Seyahat Açıklamaları

Yusuf Güney, aşk hayatıyla magazin gündeminde yer alan bir isim değildir. Genellikle şarkılarıyla tanıdığımız isim, son zamanlarda ise açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. 

Yusuf Güney, astral seyahat yaptığını iddia etmiş ve çıktığı programlarda yaşadığı deneyimleri aktarmıştır. Şaşırtıcı iddiaları bulunan şarkıcı, 'İnsan değişimi yaşarken, her şeye açık olmalıdır. Her şeyi yaşayacaksınız. Hayat, yaşam, dünya, bir tarladır. Ektiğini biçersin.' demiştir.

Yusuf Güney Albümleri

Yusuf Güney Albümleri

  • Bir Sevda Masalı (2009)

  • Aşka İnat (2010)

  • Kader Rüzgarı (2012)

  • Sevgi Arsızı (2013)

  • Hazin (2014)

  • Kaptan (2016)

Düetleri

  • 'Aşk-ı Virane' (Rafet El Roman ile)

  • 'Aşka İnat' (Rafet El Roman ve Eren Atsoy ile)

  • 'Değilsin' (Şeyma Erdoğan ile)

  • 'Kendine İyi Bak' (Semra San ile)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın