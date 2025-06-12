Yusuf Güney Kimdir, Nereli? Yusuf Güney Şarkıları, Klipleri ve Hakkında Merak Edilenler

Yusuf Güney'in kariyeri, Rafet El Roman aracılığıyla başladı. Güney, ilk bestesini Londra’da piyasaya sürdü. 2008 yılında ilk bestelediği Aşk-ı Virane şarkısı Rafet El Roman’ın Bir Roman Gibi albümünde yer aldı. Bu şarkıda Rafet El Roman ile düet yapan ve klibinde oynayan Yusuf Güney Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde “Yılın Şarkısı” ödülünü almaya hak kazandı. Bu şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta boyunca bir numarada kaldı.

2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, 'Yılın Şarkısı' seçildi.

Güney daha sonra ilk albümünü çıkardı. Bir Sevda Masalı isimli ilk albüm, Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde yayınlandı. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat da 2010 yılında çıktı.

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı adlı maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü de yayınladı.