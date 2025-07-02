Yurt Dışı Planı Yapmak İçin Döviz Kuru Uygun mu?

Özellikle döviz kuru arttığında, ilk akla gelen “uçak biletleri uçtu gitti” oluyor ama bu tam olarak doğru değil. Çünkü artık onlarca uçak bileti uygulaması, kampanya sitesi ve alarm sistemi var. Gitmek istediğin tarihlerde fiyatlar yüksekse biraz esneklik yapıp tarihleri kaydırmak ya da kalkış noktasını değiştirmek ciddi farklar yaratıyor. Bazen Ankara yerine İstanbul’dan kalkmak ya da salı günü uçmak yerine perşembe gününü seçmek %30-40 daha uyguna mal olabiliyor.

Bir de işin erken rezervasyon boyutu var tabii. Eğer 5-6 ay önceden karar verir ve harekete geçersen, döviz kurundan etkilenmeden gayet mantıklı fiyatlara bilet bulmak mümkün.