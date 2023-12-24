Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Biraz da kelime oyunu.
3. Başka ülkede göremezsiniz.
4. Bunun bir üst seviyesi Kutsal Damacana Fikret'in oto yıkamada duş alması.
5. Bayıldım.😂
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6. Mimari deyince de biz:
7. 😂 😂 😂
8. Şarkı çok iyi olmuş.😂
9. Kızılay'ın ortasına yakışırdı bu bina.
10. Her yerdeyiz, her yerde.
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11. Kalbimi bıraktım.
12. Alakayı sormayın...😂
13. Haftaya görüşmek üzere.👋
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