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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
24.12.2023 - 19:16

Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
twitter.com

2. Biraz da kelime oyunu.

2. Biraz da kelime oyunu.
twitter.com

3. Başka ülkede göremezsiniz.

3. Başka ülkede göremezsiniz.
twitter.com

4. Bunun bir üst seviyesi Kutsal Damacana Fikret'in oto yıkamada duş alması.

4. Bunun bir üst seviyesi Kutsal Damacana Fikret'in oto yıkamada duş alması.
twitter.com

5. Bayıldım.😂

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6. Mimari deyince de biz:

6. Mimari deyince de biz:
twitter.com

7. 😂 😂 😂

8. Şarkı çok iyi olmuş.😂

9. Kızılay'ın ortasına yakışırdı bu bina.

9. Kızılay'ın ortasına yakışırdı bu bina.
twitter.com

10. Her yerdeyiz, her yerde.

10. Her yerdeyiz, her yerde.
twitter.com
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11. Kalbimi bıraktım.

12. Alakayı sormayın...😂

12. Alakayı sormayın...😂
twitter.com

13. Haftaya görüşmek üzere.👋

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