YouTube'a Koyduğu Videolarla Dünyaca Ünlü Oldu: Kim Bu Şarkıcı?
Kendine müzik dünyasında güvenenler buraya! Biz sana ünlüyü isim vermeden anlatıyoruz, sen de doğru kişiyi bulmaya çalışıyorsun. Kendine güveniyorsan başlayalım! Bakalım kim bu sanatçı bulabilecek misin? Yorumlara yazmayı unutma!
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Kendisi Kanada doğumlu, hem İngilizce hem Fransızca biliyor!
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Onun için her şey bir YouTube videosuyla başladı.
15 yaşında ünlü yapımcı Scooter Braun onun YouTube'daki videolarını izledi ve onu Los Angeles'a davet etti.
Sadece şarkı söylemiyor pek çok enstrümanı da çalabiliyor.
2010’larda saç modeli trendi haline geldi.
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Kendi imza parfümü ve ayakkabısı var.
Bir dönem evcil hayvan olarak maymunu vardı.
Evlendikten sonra hayatı değişti.
Peki sence kim bu isim?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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