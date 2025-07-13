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YouTube'a Koyduğu Videolarla Dünyaca Ünlü Oldu: Kim Bu Şarkıcı?

etiket YouTube'a Koyduğu Videolarla Dünyaca Ünlü Oldu: Kim Bu Şarkıcı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 23:30

Kendine müzik dünyasında güvenenler buraya! Biz sana ünlüyü isim vermeden anlatıyoruz, sen de doğru kişiyi bulmaya çalışıyorsun. Kendine güveniyorsan başlayalım! Bakalım kim bu sanatçı bulabilecek misin? Yorumlara yazmayı unutma!

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Kendisi Kanada doğumlu, hem İngilizce hem Fransızca biliyor!

Kendisi Ontario, Kanada doğumlu ve İngilizce'nin yanı sıra Fransızca da anlayabiliyor. Fransızca röportajlara zaman zaman cevap vererek bunu kanıtlıyor.

Onun için her şey bir YouTube videosuyla başladı.

Onun için her şey bir YouTube videosuyla başladı.

Her ne kadar klişe olsa da gerçekten her şey Youtube'a yüklediği videolar ile başladı. Küçük yaşlarda bateri, gitar öğrendi ve şarkı yaparken çektiği videoları YouTube'a yükledi.

15 yaşında ünlü yapımcı Scooter Braun onun YouTube'daki videolarını izledi ve onu Los Angeles'a davet etti.

Braun'un yardımıyla hayatı bir anda değişti. O zamanlar henüz 15 yaşındaydı ve o dönem Usher ile tanıştı ve onunla sözleşme imzaladı. 2009 yılında müzik dünyasına adım attı ve hızla popülerlik kazandı.

Sadece şarkı söylemiyor pek çok enstrümanı da çalabiliyor.

Kendisi yalnızca şarkı söylemiyor. Piyano, gitar, davul ve trompet çalabiliyor. Üstelik bunları kendi kendine öğrendi!

2010’larda saç modeli trendi haline geldi.

Meşhur yana atılmış saçı milyonlarca genç tarafından taklit edildi. Hatta kuaförler o modeli onun ismiyle adlandırıyordu. Hem tarzı hem de saçıyla da çok popüler bir isim haline geldi.

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Kendi imza parfümü ve ayakkabısı var.

Birçok marka iş birliğinin yanı sıra kendi adına çıkarılmış parfüm ve spor ayakkabılara da sahip. Özellikle parfümü kadınlar tarafından aşırı seviliyor!

Bir dönem evcil hayvan olarak maymunu vardı.

Bir dönem evcil bir maymun besleyen bu isim Almanya konserinde hayvanı ülkeye yasal izinsiz soktuğu için gündem olmuş ve maymunu teslim etmek zorunda kalmıştı.

Evlendikten sonra hayatı değişti.

Zor bir gençlik geçiren bu isim hepimizin çok iyi tanıdığı biriyle evlendikten sonra daha dingin, spiritüel ve huzurlu bir yaşama geçtiğini sık sık dile getiriyor.

Peki sence kim bu isim?

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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