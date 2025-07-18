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Yormadan, Sormadan… ABD’de Ortaya Çıkan “Slow Cleaning” Felsefesi Nedir?

etiket Yormadan, Sormadan… ABD’de Ortaya Çıkan “Slow Cleaning” Felsefesi Nedir?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 12:32

Hayatın akışı, ilerleyişi çok hızlı... Bu hıza yetişmeye çalışırken bir temizlik alışkanlıklarımızı düşünüyoruz! ABD'de çıkan slow cleaning düşüncesi temizlik alışkanlıklarının nasıl olması gerektiğini bize anlatıyor. Temizliğin sadece evi değil, aynı zamanda zihni de temizlemek olduğunu söylüyor. 

Temizlik yaparken de anda kalabilir, ruhunuza odaklanabilirsiniz. Ayrıca bununla birlikte kişisel alanınızın daha huzurlu hale geldiğini görürsünüz. Nasıl mı? Gelin, birlikte slow cleaning düşüncesinin nasıl işlediğine bakalım!

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1. Temizliği bir görev olarak görmemelisiniz.

Temizlik yapmak zorunluluk içerince insana yük gibi gelir... Slow cleaning düşüncesi tam olarak bunun önüne geçmek istiyor! Temizlik yaptığınız süreci bir meditasyon olarak düşünmelisiniz. Anda kalıp rahatlamasınız... Listeler yapıp yanlarına tik atmak yerine zihninizin dinginleşmesini sağlamalısınız. Böylece temizlik düşüncelerinizi toparladığınız, nefesinizi yavaşlattığınız ve fiziksel olarak kendinizi güçlendirdiğiniz bir şey haline gelir.

2. Temizliği zamana yayarak yapmalısınız.

Haftada bir gününüzü tamamen temizliğe ayırmak mı? Hayır! Bunun yerine temizliği günlere yaymalısınız. Her gün minik alanlara el atarsanız kendinizi daha az yormuş olursunuz. Böylece temizlik eziyet veren bir şey olarak görülmez. Ayrıca günlük temizlik yaşam ritminizden ayrı bir şey olarak görülmemeye başlar. Düzenli ve sürdürülebilir bir hale gelir!

3. Mükemmel olmasını değil, işlevsel olmasını hedeflemelisiniz.

Slow cleaning felsefesinin daha derinine inelim! Temelinde her yerin muhteşem ve kusursuz bir şekilde temizlenmiş olması yok. Ne mi var? Kendi yaşam alanınızı huzurlu ve işlevsel bir hale getirmek hedeflenir. Temizliği bir yarış olarak görmektense kişisel alanınızı oluşturmak için kullandığınız bir ritüel olarak görmelisiniz.

4. Temizlik malzemelerini seçerken duyularınıza hitap etmesine dikkat etmelisiniz.

Ne demiştik? Slow cleaning sonuca odaklanmaz, süreç önemli! Bu süreçte sizin nasıl hissettiğiniz çok çok önemli. Bu yüzden hoşunuza giden kokulara sahip temizlik malzemelerine yönelmelisiniz. Lavanta kokulu bir temizlik spreyi temizliği daha keyifli hale getirebilir! Duyularınızı uyararak hem bedeninizi hem de zihninizi sakinleştirmiş olursunuz.

5. Sevdiğiniz müzikleri açarak ortamı güzelleştirebilirsiniz.

Temizlik sırasında kendinizi özgür bırakmalısınız! Bu yüzden temizlik esnasında sevdiğiniz müzikleri açabilirsiniz. Bedeniniz çalışır, zihniniz de müzikler sayesinde eğlenebilir! Temizliği olumsuz bir şey olarak görmenizi engeller ve zihinsel olarak doyurucu bir duruma getirir.

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6. Bir sürü işi aynı anda yapmaya çalışmamalısınız.

Slow cleaning'in temel ilkesi ile karşınızdayız! Tek bir işe odaklanmalısınız. Evi silerken bir yandan yemek pişirmek... Bunlar temizlik sürecinde bir oraya bir buraya koşuşturmanıza neden olur. Tek bir ile odaklanırsanız hem yaptığınız işin kalitesi artar hem de daha az yorulmuş olursunuz. Ayrıca odaklanma seviyeniz de artmış olur!

7. Temizlik yapmak için kendinizi zorlamamasınız.

Bedeniniz yorgunsa, zihinsel olarak karmaşık bir durumdaysanız temizliği ertelemekten zarar gelmez. Katı bir şekilde temizlik kuralları koymak yerine enerjinize odaklanmanız gerekir. Böylece temizlik yapmadığınız zaman suçlu hissetme gibi bir durum olmaz. Unutmayın! İçten gelen temizlik ile iç huzuru sağlayabilirsiniz.

8. Minik adımlarla da ilerleyebildiğinizi unutmamalısınız.

Temizlik büyük değişimleri beraberinde getirir düşüncesi yanlıştır! Küçük adımlarla da ilerleyebilirsiniz. Gözünüzü korkutan bir şey olmasını istemiyorsanız küçük ama verimli hareketlerle temizlik yapabilirsiniz. Böylece strese girmeden, istekli bir şekilde temizliğe atılırsınız. Sonucu da daha iyi olur!

9. Temizlik bittikten sonra keyif alacağınız bir şeyler yapmalısınız.

Slow cleaning sadece temizlik ile ilgilenmiyor. Aynı zamanda ruhsal olarak ne durumda olduğunuzu da önemsiyor! Bu yüzden temizlik bittikten sonra kendinizi ödüllendirmelisiniz. Sıcak bir kahve, minik bir yürüyüş, dizi izlemek... Bu basit ödüller sayesinde temizlik ile aranızda pozitif bir ilişki kurulur!

10. Temizliği kimliğinizin bir parçası haline getirmemelisiniz.

'İyi bir insan isen sık sık temizlik yaparsın.' düşüncesini hemen kafanızdan atın! Eviniz dağınık diye tembel olmak zorunda değilsiniz. Kendinize karşı nazik olmalı ve toplumun söylemleri nedeni ile temizlik konusunda baskı hissetmemelisiniz. Temizlik karakteriniz ile ilgili değildir! Başkasının size değil, kendinizin yaşam alanınıza olan yaklaşımınız esas alınır.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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