Yormadan, Sormadan… ABD’de Ortaya Çıkan “Slow Cleaning” Felsefesi Nedir?

Hayatın akışı, ilerleyişi çok hızlı... Bu hıza yetişmeye çalışırken bir temizlik alışkanlıklarımızı düşünüyoruz! ABD'de çıkan slow cleaning düşüncesi temizlik alışkanlıklarının nasıl olması gerektiğini bize anlatıyor. Temizliğin sadece evi değil, aynı zamanda zihni de temizlemek olduğunu söylüyor.

Temizlik yaparken de anda kalabilir, ruhunuza odaklanabilirsiniz. Ayrıca bununla birlikte kişisel alanınızın daha huzurlu hale geldiğini görürsünüz. Nasıl mı? Gelin, birlikte slow cleaning düşüncesinin nasıl işlediğine bakalım!