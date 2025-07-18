Yormadan, Sormadan… ABD’de Ortaya Çıkan “Slow Cleaning” Felsefesi Nedir?
Hayatın akışı, ilerleyişi çok hızlı... Bu hıza yetişmeye çalışırken bir temizlik alışkanlıklarımızı düşünüyoruz! ABD'de çıkan slow cleaning düşüncesi temizlik alışkanlıklarının nasıl olması gerektiğini bize anlatıyor. Temizliğin sadece evi değil, aynı zamanda zihni de temizlemek olduğunu söylüyor.
Temizlik yaparken de anda kalabilir, ruhunuza odaklanabilirsiniz. Ayrıca bununla birlikte kişisel alanınızın daha huzurlu hale geldiğini görürsünüz. Nasıl mı? Gelin, birlikte slow cleaning düşüncesinin nasıl işlediğine bakalım!
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1. Temizliği bir görev olarak görmemelisiniz.
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2. Temizliği zamana yayarak yapmalısınız.
3. Mükemmel olmasını değil, işlevsel olmasını hedeflemelisiniz.
4. Temizlik malzemelerini seçerken duyularınıza hitap etmesine dikkat etmelisiniz.
5. Sevdiğiniz müzikleri açarak ortamı güzelleştirebilirsiniz.
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6. Bir sürü işi aynı anda yapmaya çalışmamalısınız.
7. Temizlik yapmak için kendinizi zorlamamasınız.
8. Minik adımlarla da ilerleyebildiğinizi unutmamalısınız.
9. Temizlik bittikten sonra keyif alacağınız bir şeyler yapmalısınız.
10. Temizliği kimliğinizin bir parçası haline getirmemelisiniz.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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