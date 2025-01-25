Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Göz Atmanız Gereken 12 Seyahat Planlama Hilesi
Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Göz Atmanız Gereken 12 Seyahat Planlama Hilesi
Seyahat planlama hileleri çok işimize yarıyor. Bu hileler sayesinde gezi öncesi ve sonrasında çok daha rahat edeceksiniz. E o zaman vakit geçmeden tüyolarımıza başlayalım!
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1. Haritada işaretleme yapın.
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2. Bilet tarihinde esnek olun.
3. Çevrimdışı haritaları indirin.
4. Gideceğiniz yerin yorumlarını okuyun.
5. Bavulunuzu doğru bir şekilde hazırlayın.
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6. Temel ihtiyaçlar için bir çanta ayırın.
7. Özellikle de yurt dışı gezileri için seyahat sigortası yaptırın.
8. Uçak bagaj sınırına dikkat edin.
9. İndirimli kartlara bakın.
10. İhtiyacınız olabilecek ilaçları yanınıza alın.
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11. Seyahat için gerekli uygulamaları indirin.
12. Mutlaka iyi bir powerbank alın.
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