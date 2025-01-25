Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Göz Atmanız Gereken 12 Seyahat Planlama Hilesi

Seyahat ederken yaptığımız en büyük hatalardan biri de en gerekli eşyaları çantanın dibine koymak. Bunu yaptığımızda ne mi oluyor? Pasaport veya kimlik gerektiğinde ona ulaşmamız bir ömür sürüyor. Veya şarjımız bitiyor ve şarj aletimizi almak için ekstra uğraşmamız gerekiyor.