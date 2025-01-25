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Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Göz Atmanız Gereken 12 Seyahat Planlama Hilesi

etiket Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Göz Atmanız Gereken 12 Seyahat Planlama Hilesi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 18:01

Seyahat planlama hileleri çok işimize yarıyor. Bu hileler sayesinde gezi öncesi ve sonrasında çok daha rahat edeceksiniz. E o zaman vakit geçmeden tüyolarımıza başlayalım!

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1. Haritada işaretleme yapın.

Sadece “X yere giderim, Y’yi de görürüm” şeklinde planlar yapmak çok da mantıklı değil. Bunun yerine gideceğiniz yerleri dijital haritada işaretleyin. Böylece gitmek istediğiniz yerler için en verimli şekilde rota oluşturabilirsiniz.

2. Bilet tarihinde esnek olun.

Bazen bir gün önce veya sonrasına alınan biletler çok daha uygun fırsatlar sağlıyor. Bu yüzden otobüs veya uçak biletinizi satın alırken bu esnekliğiniz olursa daha uygun fiyatları yakalayabilirsiniz.

3. Çevrimdışı haritaları indirin.

Gideceğiniz yer özellikle de yurt dışındaysa internet bağlantısına ulaşamayacağınızı veya şarjınızın çok gitmemesini düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Bu nedenle Google Maps’te çevrimdışı haritayı indirerek ilerlemelisiniz. Böylece gittiğiniz yerlerde yolunuzu hızlıca bulabilirsiniz.

4. Gideceğiniz yerin yorumlarını okuyun.

Müzeye bile gidecek olursanız olun her yerin yorumlarını okumalısınız. Böylece gideceğiniz yerin en güncel haliyle ilgili bir sürprizle karşılaşmamış olursunuz. Yemek yerleri için de bu kısım önemli. Bu sayede güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

5. Bavulunuzu doğru bir şekilde hazırlayın.

Bavul hazırlamak için birçok tüyo bulunuyor. Bu tüyolar sayesinde yanınızda götürmek istediğiniz eşyaları güzelce bavula yerleştirebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki birçok kişi için tatilin en stresli yanı bavul hazırlama aşaması… Sıkı bir rulo yaparak kıyafetlerinizi yerleştirirseniz çok yer kazanırsınız.

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6. Temel ihtiyaçlar için bir çanta ayırın.

Seyahat ederken yaptığımız en büyük hatalardan biri de en gerekli eşyaları çantanın dibine koymak. Bunu yaptığımızda ne mi oluyor? Pasaport veya kimlik gerektiğinde ona ulaşmamız bir ömür sürüyor. Veya şarjımız bitiyor ve şarj aletimizi almak için ekstra uğraşmamız gerekiyor.

7. Özellikle de yurt dışı gezileri için seyahat sigortası yaptırın.

Çoğu kişi bunu gereksiz görerek yaptırmıyor ancak yurt dışındayken yaşayacağınız herhangi bir sağlık sorunu veya bavulunuzun kaybolması gibi durumlarda bu seyahat sigortası yardımınıza koşacaktır. Tabii bu aşamada sigortanızın neleri kapsadığının da önemi var.

8. Uçak bagaj sınırına dikkat edin.

Uçakla yapılan seyahatlerde çoğu kişi bagaj sınırını önemsemeden hareket ediyor. Bunu yaptıklarında da uçağa binerken ek bagaj parası ödemek zorunda kalıyorlar. Kapıda ödenen ek bagaj hakkı, normalde alacağınızdan çok daha pahalı oluyor. O nedenle eğer eşyanız fazlaysa önceden dikkat edip buna göre bagaj hakkı almalısınız.

9. İndirimli kartlara bakın.

Nereye gidiyor olursanız olun indirimli kartlardan faydalanmak çok daha iyi oluyor. Çünkü seyahatlerde en çok masraf genelde yolculukta yapılıyor. Çoğu ülke ve şehirde indirimli kart imkanı oluyor. Bu yalnızca ulaşımda değil, müzelerde de geçerli. Gitmeden önce bunlara mutlaka göz atın.

10. İhtiyacınız olabilecek ilaçları yanınıza alın.

Seyahat sırasında hiçbir kötü şeyle karşılaşmayacağımızı düşünmek bize iyi gelebilir ancak gerçek hayat öyle olmuyor. Yolculukta başınıza korkunç bir ağrı girebilir, bağırsaklarınız bozulabilir veya sıcak bir şeye dokunarak yakabilirsiniz. Tüm bunlara hazırlıklı olmak iyi olacaktır.

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11. Seyahat için gerekli uygulamaları indirin.

Artık yıl 2025 oldu. Birine bir şeyler sorarak hareket etmeye hiç gerek yok çünkü her şeyi herkesten çok daha iyi bilen biri yanınızda: Telefonunuz! Google Translate, Rome2Rio, Skyscanner, Moovit gibi uygulamalar seyahat ederken işinize çok yarayacaktır.

12. Mutlaka iyi bir powerbank alın.

Son maddemizde ise bir öncekiyle bağlantılı olacak şekilde bir şeyden bahsedeceğiz… Bunca uygulamayı indiriyorsunuz, onlarca fotoğraf çekiyorsunuz ve doğal olarak telefonunuzun pili bitiyor. Ortada kalmamak için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de iyi bir powerbank satın almak.

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Radlands
Radlands
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