Yılın Son Güneş Tutulması Bizi Nasıl Etkileyecek? Etkisi İki Hafta Sürecek!
Yılın Son Güneş Tutulması Bizi Nasıl Etkileyecek? Etkisi İki Hafta Sürecek!
Yılın son Güneş tutulması, ekim ayında gerçekleşecek. Tıpkı diğer astrolojik olayların da bizleri etkilediği gibi, Güneş tutulması da tüm burçları etkisi altına alacak. Terazi burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının etkileri iki hafta boyunca sürecek.
Peki bu süreçte, burçları neler bekliyor?
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2024 yılının son Güneş tutulması 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek.
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Peki Güneş tutulmasında bizleri ne bekliyor?
Yeni Ay'a denk gelen Güneş tutulması, Ay ve Güneş arasında yeni bir enerji kıvılcımı yaratıyor.
Terazi, adaletin burcudur. Terazi burcunda meydana gelen Güneş tutulması da kolektif bir dönüşüm anlamına geliyor aslında.
Ülkeler arası barışçıl bir hareket beklenirken anlaşmazlıklar çıkabilir. Sınır güvenliği, iç güvenlik gibi konu başlıkları ülkeler için önemli hale gelebilir.
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Terazi burcundaki Merkür'ün etkisiyle, adalet arayışı artar. Fakat aynı zamanda hukuki süreçlerde çatışmalar, anlaşmazlıklar yaşanır.Ülke gündeminde tartışmalı davalar yer alabilir.
Peki Terazi burcu sezonunda ilişkilerde ne olacak? Güneş tutulması ilişkilerimizi etkileyecek mi?
Ayrıca ilişkide adaletsizliklerin farkına varmak ve buna bir dur demek de olası.
Tutulmanın etkisiyle yeni başlangıçların eşiğindeyiz.
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