Yılın Son Güneş Tutulması Bizi Nasıl Etkileyecek? Etkisi İki Hafta Sürecek!

Güneş tutulmalarının yeni Ay'ın tüm enerjisini ve potansiyelini barındırdığını, ayrıca daha da güçlendirilmişi olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Yeni Ay'da Güneş ve Ay gökyüzünde aynı derecede buluşur. Bu da bilinçaltı ile bilinç arasına bir perde inmesine sebep olacaktır.

Bu dönemde, sezgileriniz daha güçlü olabilir. Arzularınızı, duygularınızı daha derin yaşadığınız, onlara önem verdiğiniz bir dönemin eşiğindeyiz.