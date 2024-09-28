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Yılın Son Güneş Tutulması Bizi Nasıl Etkileyecek? Etkisi İki Hafta Sürecek!

Yılın Son Güneş Tutulması Bizi Nasıl Etkileyecek? Etkisi İki Hafta Sürecek!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
28.09.2024 - 14:06

Yılın son Güneş tutulması, ekim ayında gerçekleşecek. Tıpkı diğer astrolojik olayların da bizleri etkilediği gibi, Güneş tutulması da tüm burçları etkisi altına alacak. Terazi burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının etkileri iki hafta boyunca sürecek.

Peki bu süreçte, burçları neler bekliyor?

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2024 yılının son Güneş tutulması 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek.

2024 yılının son Güneş tutulması 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek.

Ay'ın Güneş'i tam olarak örtmediği Halkalı Güneş tutulması, 7 dakika 25 saniye sürecek. Tutulma, Türkiye'den tam olarak gözlemlenemeyecek. Güney Amerika ve Şili'de görülebilecek Güneş tutulmasının etkilerini ise tüm dünya yaşayacak.

Peki Güneş tutulmasında bizleri ne bekliyor?

Peki Güneş tutulmasında bizleri ne bekliyor?

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in belirttiği üzere, bu seferki Güneş tutulmasında Merkür başrolde bulunuyor. Mars da Yengeç burcunda oldukça zorlayıcı bir konumda. 

Terazi burcunda yeni ay ve güneş tutulmasıyla başlayan Ekim ayı, birçok kişi için beklenmedik başlangıçlarla geliyor. Merkür'ün başrolde olduğu tutulma, özellikle iletişim konularında bizlere yeni kapılar açacak gibi duruyor.

Yeni Ay'a denk gelen Güneş tutulması, Ay ve Güneş arasında yeni bir enerji kıvılcımı yaratıyor.

Yeni Ay'a denk gelen Güneş tutulması, Ay ve Güneş arasında yeni bir enerji kıvılcımı yaratıyor.

Güneş tutulmalarının yeni Ay'ın tüm enerjisini ve potansiyelini barındırdığını, ayrıca daha da güçlendirilmişi olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Yeni Ay'da Güneş ve Ay gökyüzünde aynı derecede buluşur. Bu da bilinçaltı ile bilinç arasına bir perde inmesine sebep olacaktır.

Bu dönemde, sezgileriniz daha güçlü olabilir. Arzularınızı, duygularınızı daha derin yaşadığınız, onlara önem verdiğiniz bir dönemin eşiğindeyiz.

Terazi, adaletin burcudur. Terazi burcunda meydana gelen Güneş tutulması da kolektif bir dönüşüm anlamına geliyor aslında.

Terazi, adaletin burcudur. Terazi burcunda meydana gelen Güneş tutulması da kolektif bir dönüşüm anlamına geliyor aslında.

Tam da bu noktada Dünya'yı bekleyen önemli konu başlıkları dikkat çekiyor.  Denge ve adaletin burcu olan Terazi, bu tutulma sırasında barışın nasıl sağlanabileceğine dair konuları gündeme getirebilir.

Ülkeler arası barışçıl bir hareket beklenirken anlaşmazlıklar çıkabilir. Sınır güvenliği, iç güvenlik gibi konu başlıkları ülkeler için önemli hale gelebilir.

Ülkeler arası barışçıl bir hareket beklenirken anlaşmazlıklar çıkabilir. Sınır güvenliği, iç güvenlik gibi konu başlıkları ülkeler için önemli hale gelebilir.

Bu noktada Terazi, bizlere doğru veya yanlışı göstermez. Terazinin enerjisi, denklemin her iki tarafını da doğru anlamaktır. Terazi'ye göre gerçek adalet, ancak gerçeğin tamamının ortaya çıkmasının ardından gelir.

Bu dönemde bireylerde de aynı durum geçerlidir. Kişilerin tutulma etkisi altındayken hangi gerçeklerle yüzleştiğine dikkat etmesi gerekir. Ortaya çıkan gerçeklerin ardındaki sır perdesi, kişi tarafından araştırılmalıdır.

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Terazi burcundaki Merkür'ün etkisiyle, adalet arayışı artar. Fakat aynı zamanda hukuki süreçlerde çatışmalar, anlaşmazlıklar yaşanır.Ülke gündeminde tartışmalı davalar yer alabilir.

Terazi burcundaki Merkür'ün etkisiyle, adalet arayışı artar. Fakat aynı zamanda hukuki süreçlerde çatışmalar, anlaşmazlıklar yaşanır.Ülke gündeminde tartışmalı davalar yer alabilir.

Dinçer Güner'in aktardığına göre; toplumlar, davalarda taraf tutabilir. Gündemde yer alan davada adaletin yerini bulması güçleşebilir. Bu durum ise halkın öfkesine sebep olacaktır. 

Öte yandan ülkelerin askeri savunmalarını güçlendirmek isteyeceği bir dönem yaşanabilir. Duygusal hareket eden liderlerin başarısız olacağı günler görülebilir. İsyanlar, çatışmalar çıkabilir.

Peki Terazi burcu sezonunda ilişkilerde ne olacak? Güneş tutulması ilişkilerimizi etkileyecek mi?

Peki Terazi burcu sezonunda ilişkilerde ne olacak? Güneş tutulması ilişkilerimizi etkileyecek mi?

Bu dönemde öncelikle bireyselliğin ön plana çıktığını belirtelim. Bir bireyin kendisine olan davranışları, karşısındaki kişiye davranışlarını da belirleyecektir. Bu dönemde kendinizle olan ilişkinize odaklanın. Terazi burcunun enerjisi, size duygularınızda dengeyi bulmayı öğretecek. İlişkiler her zaman huzur dolu değildir. Önemli olan dengeyi yakalamaktır. Bu sürecin sonunda, partnerinizle dengeli bir ilişki kurabilirsiniz.

Ayrıca ilişkide adaletsizliklerin farkına varmak ve buna bir dur demek de olası.

Ayrıca ilişkide adaletsizliklerin farkına varmak ve buna bir dur demek de olası.

Bugünlerde ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı hatta kendinizi mercek altına alabilirsiniz. Bugüne kadar susup kendinizden fedakarlık yaptığınızı fark edeceksiniz. Fakat hayatta en önemli şeyin denge olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Hakkınızı koruyun, sizi sindirmeye çalışanlara fırsat vermeyin.

İlişkilerde uzun süredir devam eden sorunlara da artık bir son verme zamanı. Bazı sorunlar çözülmemek için vardır adeta. Eğer bir sorunu çözmek için uğraşmak içinizden gelmiyorsa, bırakın. Zor olsa da sizi mutlu etmeyen yerden uzaklaşmasını bilin.

Tutulmanın etkisiyle yeni başlangıçların eşiğindeyiz.

Tutulmanın etkisiyle yeni başlangıçların eşiğindeyiz.

Bu dönemde özellikle iç dengeyi bulmak son derece önemli. Bunu başarabilen kişiler hayatlarında da yeni bir sayfa açacak. İş konusunda yeni başlangıçlar olabilir. Özellikle de sanat, eğitim, işletme, satış gibi alanlarda çalışanların önünde yepyeni fırsatlar doğacak.

Son olarak belirtmek isteriz ki yeni ilişkiler için de harika bir dönemden geçiyoruz. Eğer aklınızda yeni bir ilişki kurmak veya ilişkinizi bir adım öteye taşımak varsa hemen harekete geçin.

Aşk, güzellik, sağlık, denge sizinle olsun... ❤️

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