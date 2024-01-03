Yılın En Etkileyici Gök Olaylarından Biri Olan Quadrantid Meteor Yağmuru Bugün Türkiye'den de İzlenebilecek
Yılın En Etkileyici Gök Olaylarından Biri Olan Quadrantid Meteor Yağmuru Bugün Türkiye'den de İzlenebilecek
4 Ocak 2024'te Türkiye'den de gözlenebilen Quadrantid meteor yağmuru zirveye ulaşacak. Her yıl ocak ayının başlarında gerçekleşen bu gök olayı yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olarak bilinir. Detaylar içerikte. 👇
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Quadrantid meteor yağmuru, her yıl ocak ayının başlarında gerçekleşen ve genellikle yılın en etkileyici gök olaylarından biri olarak kabul edilen bir meteor yağmurudur.
Bu yıl 4 Ocak'ta zirveye ulaşması beklenen bu olay Türkiye'den de gözlemlenebilecek.
Meteor yağmurunun adı, artık kullanılmayan Quadrans Muralis takımyıldızından türemiştir.
Bu eski takımyıldız şimdilerde Büyük Ayı ve Ejderha takımyıldızlarının bir kısmını kapsıyor.
Quadrantid meteor yağmurunun kaynağı olarak bilinen 2003 EH1 asteroidi bazı astronomlar tarafından bir kuyruklu yıldızın parçalanmış bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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Bu göz alıcı olay saatte yaklaşık 120 meteorun düşmesiyle karakterize ediliyor ve meteor yağmuru genellikle 3 gece sürüyor.
En iyi gözlem deneyimi için şehir ışıklarından uzak, karanlık bir bölge tercih edilmeli ve gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklenmelidir.
Bu doğa olayını izlemek için ne teleskop ne de başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kuzey Yarım Küre'deki gökyüzü severler için meteor yağmuru gece yarısından sonra, özellikle kuzeydoğu yönünden gözlemlenebilir.
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