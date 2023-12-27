Yılbaşı Sofralarının Hem Göze Hem Ruha Hitap Eden Vazgeçilmez Tarifi: 10 Adımda Airfryer’da Hindi Yapımı
Yılbaşı Sofralarının Hem Göze Hem Ruha Hitap Eden Vazgeçilmez Tarifi: 10 Adımda Airfryer’da Hindi Yapımı
Yılbaşı sofrası için mükemmel yemekler hazırlamaya bayılıyoruz. Yılbaşı sofralarında hindi varsa o sofranın güzel olduğu kesin. Kolay ve lezzetli hindi tarifi için Philips Airfryer'ı kullanabilirsiniz. Yılbaşı için en güzel hindiyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız gelin tarifine birlikte bakalım...
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1. Airfryer'da hindi yapmak için önce airfryer için uygun bir hindi seçmeniz gerek. Hindi seçtikten sonra iş temizliğe geliyor.
2. Hindiyi pişirmeden önce mutlaka marinasyon yapmalısınız.
3. Hindiyi lezzetlendirmek için karabiber, defne yaprağı, ada çayı gibi baharatlarla marine etmek mümkün.
4. Hindi marinasyonunda yağ ve asit olmasına dikkat etmelisiniz.
5. Marinasyon yaptığınız hindi pişerken suyunu salıyor. O yüzden airfryer kabınızın derinliğine dikkat etmeniz gerek.
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6. Hindi yapmak istiyorsanız tam tarifi burada. 👇
7. Hindiyi yıkadınız, kuruladınız ve marinasyonunu hallettiniz. Şimdi sıra pişirmeye hazırlamada...
8. Hazırladığınız hindiyi Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. Bu şekilde 180 derecede önce 15 dakika pişirin. Daha sonra 150 dereceye düşürerek 1.45 dakika daha pişirin.
9. Hindi bütün pişirilebileceği gibi parça parça da pişirilebilir. Göğüs veya but aldığınız hindiyi yine soslayıp Philiops Airfryer 7000 XXL'a alıp pişirmeniz mümkün.
10. Hindiyi yapmakla iş bitmiyor tabii ki. Yanına mutlaka hindiye yakışan iç pilav da yapmanız gerek.
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