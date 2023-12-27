Yılbaşı Sofralarının Hem Göze Hem Ruha Hitap Eden Vazgeçilmez Tarifi: 10 Adımda Airfryer’da Hindi Yapımı

Hindinin derisini hafifçe ayırarak içine tereyağı koyarsanız göğüs eti daha yumuşak olur. Yine içine defne yaprağı da koyarsanız kokulu hoş bir tadı oluyor. Marinasyona koymadıysanız içine limon dilimleri de ekleyebilirsiniz. Hindinin içini doldurabileceğiniz gibi sebzeleri dışarıda pişirmeniz de mümkün.

Hindinin pişip pişmediğini anlamanın yolu gıda termometresi kullanmak. Eğer hindinin iç tarafı en az 80 dereceyse et olmuş demektir. 👍

Hindi piştikten sonra hemen dilimlememek gerekiyor. En az 10 dakika bekletirseniz daha sulu sulu olur.