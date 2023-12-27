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Yılbaşı Sofralarının Hem Göze Hem Ruha Hitap Eden Vazgeçilmez Tarifi: 10 Adımda Airfryer’da Hindi Yapımı

etiket Yılbaşı Sofralarının Hem Göze Hem Ruha Hitap Eden Vazgeçilmez Tarifi: 10 Adımda Airfryer’da Hindi Yapımı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 17:31

Yılbaşı sofrası için mükemmel yemekler hazırlamaya bayılıyoruz. Yılbaşı sofralarında hindi varsa o sofranın güzel olduğu kesin. Kolay ve lezzetli hindi tarifi için Philips Airfryer'ı kullanabilirsiniz. Yılbaşı için en güzel hindiyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız gelin tarifine birlikte bakalım...

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1. Airfryer'da hindi yapmak için önce airfryer için uygun bir hindi seçmeniz gerek. Hindi seçtikten sonra iş temizliğe geliyor.

Hindiyi eğer temizlenmiş aldıysanız işiniz çok daha kolay. Ama temizlenmemiş bir hindi aldıysanız önce içini ve dışındaki tüyleri temizlemeniz gerekiyor. Hindinin iç organlarını temizledikten sonra güzelce yıkamalısınız. Yıkadıktan sonra da güzelce kurulamanız gerek.

2. Hindiyi pişirmeden önce mutlaka marinasyon yapmalısınız.

2. Hindiyi pişirmeden önce mutlaka marinasyon yapmalısınız.

Marine edilmemiş bir hindi hem daha az lezzetli olur hem de daha zor pişer. Hindinin derisini kızartmak ve yumuşacık pişmesini sağlamak için kendi damak tadınıza göre marinasyon yapabilirsiniz.

3. Hindiyi lezzetlendirmek için karabiber, defne yaprağı, ada çayı gibi baharatlarla marine etmek mümkün.

3. Hindiyi lezzetlendirmek için karabiber, defne yaprağı, ada çayı gibi baharatlarla marine etmek mümkün.

Bu baharatların yanında zeytinyağı, limon ve sirkeli bir sos hazırlayarak hindinizi soslayabilirsiniz. Bu soslu şekilde hindiyi bir gün dolapta bekletirseniz hindiniz lezzetli ve lokum gibi olacaktır. Doğru marinasyon, hindiyi lezzetlendirmenin yanında pişmesine de katkı sağlıyor.

4. Hindi marinasyonunda yağ ve asit olmasına dikkat etmelisiniz.

4. Hindi marinasyonunda yağ ve asit olmasına dikkat etmelisiniz.

Tereyağ veya zeytinyağı sosunuzda olmalı. Yağın yanında asit içeren bir ürün de olmalı. Bunun için limon veya sirke kullanabilirsiniz. Bal, salça ve hardal da sosunuzu lezzetlendiren ürünlerden. Damak tadınıza göre hazırladığınız marineyi hindinin her yerine eşit şekilde sürmelisiniz.

5. Marinasyon yaptığınız hindi pişerken suyunu salıyor. O yüzden airfryer kabınızın derinliğine dikkat etmeniz gerek.

5. Marinasyon yaptığınız hindi pişerken suyunu salıyor. O yüzden airfryer kabınızın derinliğine dikkat etmeniz gerek.

Eğer but kısımlarını bağlarsanız daha hoş bir görünüme sahip hindi pişirebilirsiniz. Kanatları da iple gövdeye sabitlemeniz daha iyi olacaktır.

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6. Hindi yapmak istiyorsanız tam tarifi burada. 👇

6. Hindi yapmak istiyorsanız tam tarifi burada. 👇

  • 1 küçük hindi

  • Çeyrek çay bardağı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tereyağ

  • Yarım limon

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kekik

  • Defne yaprağı

  • Varsa sevdiğiniz başka baharatlar

Temel marinasyon malzemeleri bunlar. Ama sizin sevdiğiniz başka sos malzemeleri varsa bunları da eklemeniz mümkün.

7. Hindiyi yıkadınız, kuruladınız ve marinasyonunu hallettiniz. Şimdi sıra pişirmeye hazırlamada...

7. Hindiyi yıkadınız, kuruladınız ve marinasyonunu hallettiniz. Şimdi sıra pişirmeye hazırlamada...

Hindinin derisini hafifçe ayırarak içine tereyağı koyarsanız göğüs eti daha yumuşak olur. Yine içine defne yaprağı da koyarsanız kokulu hoş bir tadı oluyor. Marinasyona koymadıysanız içine limon dilimleri de ekleyebilirsiniz. Hindinin içini doldurabileceğiniz gibi sebzeleri dışarıda pişirmeniz de mümkün.

Hindinin pişip pişmediğini anlamanın yolu gıda termometresi kullanmak. Eğer hindinin iç tarafı en az 80 dereceyse et olmuş demektir. 👍

Hindi piştikten sonra hemen dilimlememek gerekiyor. En az 10 dakika bekletirseniz daha sulu sulu olur.

8. Hazırladığınız hindiyi Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. Bu şekilde 180 derecede önce 15 dakika pişirin. Daha sonra 150 dereceye düşürerek 1.45 dakika daha pişirin.

8. Hazırladığınız hindiyi Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. Bu şekilde 180 derecede önce 15 dakika pişirin. Daha sonra 150 dereceye düşürerek 1.45 dakika daha pişirin.

Süre sonunda mutlaka etin pişip pişmediğiniz kontrol etmelisiniz.

İşlem bittiğinde nar gibi kızarmış ve eti sulu sulu bir hindiniz olacak!

9. Hindi bütün pişirilebileceği gibi parça parça da pişirilebilir. Göğüs veya but aldığınız hindiyi yine soslayıp Philiops Airfryer 7000 XXL'a alıp pişirmeniz mümkün.

9. Hindi bütün pişirilebileceği gibi parça parça da pişirilebilir. Göğüs veya but aldığınız hindiyi yine soslayıp Philiops Airfryer 7000 XXL'a alıp pişirmeniz mümkün.

Bütün hindi bize çok gelir diyorsanız yılbaşı için hindi göğüs veya hindi but tercih edebilirsiniz. Yukarıda anlattığımız gibi hindi buduna marinasyon yapıp sebzelerle pişirebilirsiniz.

10. Hindiyi yapmakla iş bitmiyor tabii ki. Yanına mutlaka hindiye yakışan iç pilav da yapmanız gerek.

10. Hindiyi yapmakla iş bitmiyor tabii ki. Yanına mutlaka hindiye yakışan iç pilav da yapmanız gerek.

Hindinin iç pilavını tercihinize göre baharatlar ve garnitürlerle yapabilirsiniz. Pilav haricinde hindi yanına yakışan mezeler ve salatalar da yapılmalı. Hindi yanına ne kadar meze yapsanız az gelir!

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