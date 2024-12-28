Yılbaşı Partisinde Kimsenin “Değiştirin Şunu Yaa” Diyemeyeceği 12 Şarkı
Yılbaşı Partisinde Kimsenin “Değiştirin Şunu Yaa” Diyemeyeceği 12 Şarkı
Yılbaşı partilerinin en zor yanı doğru playlist'i oluşturabilmektir. Bunun için tabii ki partiye gelecek kişilerin karakteri çok belirleyici oluyor ama bu konuda iddialıyız, bu şarkıları sevmeyen tek kişi bile bulamazsınız!
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1. Sertab Erener - Everyway That I Can
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2. Helena Paparizou - My Number One
3. Hepsi - Yalan
4. AZIS - SEN TROPE
5. Yaşar - Kumralım
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6. Pitbull ft. Ke$ha - Timber
7. Edis - Dudak
8. Rihanna - Umbrella
9. Mansur Ark - Maalesef
10. Athena - For Real
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11. Zeynep Bastık - Ara
12. Hadise - Düm Tek Tek
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