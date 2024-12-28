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Yılbaşı Partisinde Kimsenin “Değiştirin Şunu Yaa” Diyemeyeceği 12 Şarkı

etiket Yılbaşı Partisinde Kimsenin “Değiştirin Şunu Yaa” Diyemeyeceği 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 15:01

Yılbaşı partilerinin en zor yanı doğru playlist'i oluşturabilmektir. Bunun için tabii ki partiye gelecek kişilerin karakteri çok belirleyici oluyor ama bu konuda iddialıyız, bu şarkıları sevmeyen tek kişi bile bulamazsınız!

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1. Sertab Erener - Everyway That I Can

2. Helena Paparizou - My Number One

3. Hepsi - Yalan

4. AZIS - SEN TROPE

5. Yaşar - Kumralım

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6. Pitbull ft. Ke$ha - Timber

7. Edis - Dudak

8. Rihanna - Umbrella

9. Mansur Ark - Maalesef

10. Athena - For Real

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11. Zeynep Bastık - Ara

12. Hadise - Düm Tek Tek

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Radlands
Radlands
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