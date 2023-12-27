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Yılbaşı Hazırlıkları Başlasın: Yeni Yıla Evinde Gireceklerin Deneyebileceği 10 Leziz Atıştırmalık Tarifi

etiket Yılbaşı Hazırlıkları Başlasın: Yeni Yıla Evinde Gireceklerin Deneyebileceği 10 Leziz Atıştırmalık Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 18:31

Yılbaşına evde girecekseniz sofranız çok şık olmalı. Hindi yanına yapacağınız lezzetli atıştırmalıklarla sofranızı şenlendirebilirsiniz. Gelin hindinin yanına çok yakışacak atıştırmalık tariflere birlikte bakalım...

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1. Babagannuş

1. Babagannuş

Atıştırmalıkların en sevilenlerinden olan babagannuş lezzetini merak ediyorsanız tarifi şöyle:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 3 patlıcan

  • 3 biber

  • 2 domates

  • 3 kapya biber

  • 2 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri yıkayın ve hepsini delin.

2. Biberleri toplam 12 dakika, patlıcan ve domatesleri ise toplam 20 dakika Philips Airfryer 7000 XXL'da pişirin.

3. Pişen sebzeleri küçük küçük doğrayın.

4. Sebzelerin üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve sarımsağı ekleyin, karıştırın.

Lezzetine doyamayacağınız mezeniz hazır! 🍆

NutriU uygulaması bulunan Philips Airfryer 7000 XXL ile yemek yapmak çok kolay. Bu uygulama sayesinde elinizin altında binlerce tarif olacak. Sağlıklı yemekleri kolayca yapmanızı sağlayacak Philips Airfryer 7000 XXL mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak!

2. Mücver

2. Mücver

Kabakları değerlendirmenin en güzel yolu mücver yapmak. Mücver tarifinin adımları şunlar: 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Yarım kg kabak

  • 1 havuç

  • 2 yumurta

  • 1 fincan un

  • Dereotu

  • Karabiber

  • Tuz

Yapılışı:

1. Kabak ve havuçları rendeleyin. Dereotunu da doğrayın.

2. Yumurtayı çırpın, üzerine tuz ve karabiber ekleyin.  

3. Sebzelerle yumurtalı karışımı birleştirin ve unu da ekleyin. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine çok kalın olmayacak şekilde dökün ve pişirin.

Yoğurtla sunabileceğiniz mücver sofranız için en güzel tariflerden biri olacak.

3. Patates Graten

3. Patates Graten

Patates sevenlerin bayılacağı bu lezzet sofrada tabak tabak yenecek. Bu tarifi denemek istiyorsanız adımları şöyle: 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • 1 yoğun krema

  • 1 kg patates

  • 1 bardak süt  

  • Kaşar peyniri

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Patatesleri soyun ve ince ince dilimleyin.

2. İçine süt ve kremayı ekleyin. 

3. Son olarak tuz ve karabiberi de koyun ve Philips Airfryer 7000 XXL'da 150 derecede 45 dakika pişirin.

4. Daha sonra rende kaşar peyniri serpin ve 200 derecede 3 dakika daha pişirin.

Çok hızlı bitecek bu patatesli tarifi hemen deneyin. 🥔

Tek seferde çok yemek yapmanız gerekiyorsa Philips Airfryer 7000 XXL ideal. 2 kg kapasitesiyle 7+ kişiye yemek yapmanızı sağlayacak bu ürün sayesinde yılbaşı için yemek pişirirken hiç zorlanmayacaksınız.

4. Közlenmiş Mısır

4. Közlenmiş Mısır

En kolay atıştırmalıklardan olan közlenmiş mısır sofranıza renk katacak. Gelin bu tarifin detaylarına birlikte bakalım...

Hazırlama süresi: 2 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 mısır koçanı

  • Tuz

  • Sıvıyağ

Yapılışı:

1. Mısırları önce ikiye bölün.

2. Tüm mısırları yağlayıp tuzlayın.

2. Mısırlarınızı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyun ve pişirin.

Herkesin sevdiği mısır masanızın gözdesi olacak!

5. Kaşarlı Mantar

5. Kaşarlı Mantar

Mantar ve kaşarı birleştiren bu atıştırmalık yılbaşı sofranızda mutlaka olması gereken bir lezzet. Bu leziz tarifin detayları şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • 400 gr mantar

  • 50 gr rende kaşar

  • Tuz

Yapılışı:

1. Mantarları temizleyin ve ters çevirin. Üzerlerine tuz serpin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL'a aldığınız mantarları 6 dakika pişirin.

3. Pişen mantarların her birinin içine rende kaşar koyun.

4. Son olarak 200 derecede 4 dakika daha pişirin.

Bu mantarlardan herkes bir tane daha yemek isteyecek!

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6. Paneli Patlıcan

6. Paneli Patlıcan

Patlıcan sevmeyenlere bile patlıcan yedirtecek bu tarifin yapılışı şöyle:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 kg mısır unu

  • 2 patlıcan

  • 2 yumurta

  • Yağ

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanları halka halka doğrayın.

2. Dilimlediğiniz bu patlıcanları tuzlu suda bekletin.

3. Hazırladığınız patlıcanları yumurtaya ve mısır ununa batırın. 

4. Bu patlıcanları Philips Airfryer XXL sepetine alın ve üzerine biraz yağ gezdirin.

Leziz patlıcanları hazırlamak işte bu kadar kolay...

7. Peynirli Dilim Domates

7. Peynirli Dilim Domates

Hem sağlıklı hem lezzetli bu tarife gelin birlikte bakalım...

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • Domates

  • Tercih ettiğiniz peynir

Yapılışı:

1. Domatesleri önce yıkayın ve sonra halka halka kesin.

2. Bu domatesleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve önce 12 dakika pişirin.

3. Daha sonra tercih ettiğiniz peynirden hepsinin üstüne koyun ve 3 dakika daha pişirin.

Bu dilim domatesler pişer pişmez bitecek! 🍅

8. Cips Kaplamalı Karides

8. Cips Kaplamalı Karides

Karides seviyorsanız bir de bu halini deneyin. Bu tarif şöyle: 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 12 karides

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı sıvıyağ

  • 80 gr cips

Yapılışı:

1. Tercih ettiğiniz bir cipsi ufalayın ve bir tabağa alın.

2. Yumurtayı da çırparak bir kaseye koyun.

3. Tüm karideslerinizi yumurtaya ve cipse bulayın ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. 

Yanında lezzetli bir sosla sunabileceğiniz karides akşamın favorisi olacak. 🍤

Yemek yaptıktan sonra temizleme kısmını kimse sevmez. Philips Airfryer 7000 XXL bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla kolayca temizlenebiliyor. İç kısmı da kolayca temizlenebilen bu ürünle yemek yapmayı çok seveceksiniz.

9. Sosisli Milföy Böreği

9. Sosisli Milföy Böreği

Sosis sevenler için bu tarif ideal. Böreklerin en lezzetlilerinden olacak bu atıştırmalık sofranızın favorisi olacak. Bu tarifin adımları şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • Sosis

  • Milföy hamuru

Yapılışı:

1. Önce milföylerinizi ikiye bölün. Her bir milföye sosisi sarın.

2. Sardığınız milföyleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin.

3. İsterseniz milföylerinizin üstüne yumurta sarısı sürebilirsiniz.

Pişerken mis gibi kokacak bu börekler sofranıza renk katacak!

10. Patates Salatası

10. Patates Salatası

Yılbaşı sofrası için masada bir salataya ihtiyaç var. Bu patates salatası sofranın gözdesi olacak bir lezzet. Bu tarifi yapmak için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 5 patates

  • Marul, maydanoz, yeşil soğan ve istediğiniz başka yeşillikler

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Limon

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Yapılışı:

1. Patatesleri güzelce yıkadıktan sonra közlemek için Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

2. Patatesleri pişirirken yeşillikleri yıkayın ve doğrayın. 

3. Patatesler pişince büyük parçalar halinde kesin.

4. Sos için zeytinyağı, limon ve baharatları bir kasede karıştırın.

5. Patatesleri salata kasesine alın. Üzerine yeşillikleri de ekleyin.

6. Son olarak sosu da dökün.

Lezzetli bu salata yemeğinizin en güzel eşlikçisi olacak!

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