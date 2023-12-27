Yılbaşı Hazırlıkları Başlasın: Yeni Yıla Evinde Gireceklerin Deneyebileceği 10 Leziz Atıştırmalık Tarifi

Patates sevenlerin bayılacağı bu lezzet sofrada tabak tabak yenecek. Bu tarifi denemek istiyorsanız adımları şöyle:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

1 yoğun krema

1 kg patates

1 bardak süt

Kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

1. Patatesleri soyun ve ince ince dilimleyin.

2. İçine süt ve kremayı ekleyin.

3. Son olarak tuz ve karabiberi de koyun ve Philips Airfryer 7000 XXL'da 150 derecede 45 dakika pişirin.

4. Daha sonra rende kaşar peyniri serpin ve 200 derecede 3 dakika daha pişirin.

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