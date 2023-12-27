Yılbaşı Hazırlıkları Başlasın: Yeni Yıla Evinde Gireceklerin Deneyebileceği 10 Leziz Atıştırmalık Tarifi
Yılbaşı Hazırlıkları Başlasın: Yeni Yıla Evinde Gireceklerin Deneyebileceği 10 Leziz Atıştırmalık Tarifi
Yılbaşına evde girecekseniz sofranız çok şık olmalı. Hindi yanına yapacağınız lezzetli atıştırmalıklarla sofranızı şenlendirebilirsiniz. Gelin hindinin yanına çok yakışacak atıştırmalık tariflere birlikte bakalım...
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1. Babagannuş
2. Mücver
3. Patates Graten
4. Közlenmiş Mısır
5. Kaşarlı Mantar
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6. Paneli Patlıcan
7. Peynirli Dilim Domates
8. Cips Kaplamalı Karides
9. Sosisli Milföy Böreği
10. Patates Salatası
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