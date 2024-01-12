Yılan Fobisi Olanların Dikkatine! İşte Öldürücü Zehri İle Nam Yapmış Yılanlar

Çok az hayvan, insanlara zehirli yılanlar kadar korku salar. Zehirli bir yılana denk gelme, ısırılma ve vücudunuza giren zehir nedeniyle ölme ihtimali; kanser, araba kazası veya kalp hastalıkları gibi diğer risklerden daha düşük olsa da, görünüşte mantıksız olan bu korku bazı insanlar için hala çok gerçektir. Burada adı geçen yılanlar tropikal bölgelerde yaşamaktadır, fakat bazıları yakınızdaki araştırma merkezleri veya hayvanat bahçelerinde yaşıyor olabilir.