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Yılan Fobisi Olanların Dikkatine! İşte Öldürücü Zehri İle Nam Yapmış Yılanlar

Yılan Fobisi Olanların Dikkatine! İşte Öldürücü Zehri İle Nam Yapmış Yılanlar

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 11:46 Son Güncelleme: 12.01.2024 - 11:47

Çok az hayvan, insanlara zehirli yılanlar kadar korku salar. Zehirli bir yılana denk gelme, ısırılma ve vücudunuza giren zehir nedeniyle ölme ihtimali; kanser, araba kazası veya kalp hastalıkları gibi diğer risklerden daha düşük olsa da, görünüşte mantıksız olan bu korku bazı insanlar için hala çok gerçektir. Burada adı geçen yılanlar tropikal bölgelerde yaşamaktadır, fakat bazıları yakınızdaki araştırma merkezleri veya hayvanat bahçelerinde yaşıyor olabilir.

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1. Kara Mamba Yılanı

1. Kara Mamba Yılanı

Kara mamba, kayalık savanalarda yaşayan ve genellikle höyük termitlerine düşkün olan bir hayvandır. Bu yılanı genellikle yerde görebiliriz. Rengi siyahtan koyu kahverengine değişiklik gösteren bu hayvan, ismini ağızın içindeki siyahlıktan dolayı almıştır. Kara mambadan korkulmasının nedeni çok atik ve büyük olmasından yanı sıra İnsan avlarının bir çoğunu öldüren aşırı etkili olan bir zehre sahip olmasından kaynaklıdır. Saldırgan bir şöhreti olmasına rağmen, insanlara yönelik yaptığı kışkırtılmamış saldırıları hala anlaşılmamıştır ve yılda sadece az sayıda ölümden sorumludur.

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