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Yeşil Sürdürülebilirliğe Odaklanan Türkçe Yapay Zeka Modeli: Caretta

Yeşil Sürdürülebilirliğe Odaklanan Türkçe Yapay Zeka Modeli: Caretta

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
25.04.2024 - 13:49

İsmini nesli tükenmekte olan ve yumurtlamak için Türk kıyılarını tercih eden Caretta Caretta’dan alan Türkçe yapay zeka modeli, sürdürülebilir dünya için bir ilke imza attı. Tamamı Türk mühendislerden oluşan Cypien AI ekibi tarafından hazırlanan ve açık kaynak olarak hizmete sunulan Caretta ile şirketler kendi karbon salınımlarını hesaplayabilecek ve bu konuda adımlar atabilecek.

Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar dünyamızın geleceği için en büyük tehditlerden biri olarak karbon emisyonuna dikkat çekiyor. Atmosferdeki sera gazı seviyelerini yükselten karbon emisyonu güneşten gelen ısıyı yansıtarak dünya üzerinde sıcaklık artışına neden oluyor ve iklim değişikliklerinin temelini oluşturuyor.

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Sürdürülebilir bir dünyaya katkı için yola çıkan Cypien AI, neslini sürdürebilme mücadelesi veren deniz canlısı Caretta’nın ismini taşıyan bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Sürdürülebilir bir dünyaya katkı için yola çıkan Cypien AI, neslini sürdürebilme mücadelesi veren deniz canlısı Caretta’nın ismini taşıyan bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Cypien AI ekibi tarafından sadece sürdürülebilirlik üzerine Türkçe verilerle eğitilen Caretta, şirketlerin karbon emisyonu hakkında bilgi edinebilmesini ve kendi karbon salınımlarını hesaplayabilmesini hedefliyor. Model, karbon salınımını sorulan sorular üzerinden doğrudan hesaplama yaparak yanıtlayabiliyor ve şirketlerin iş süreçlerinde yararlanabileceği bir kaynak oluşturuyor.

Caretta, Türkçe ve İngilizce olarak sohbet robotlarına, sanal asistanlara ve diğer yapay zeka sistemlerine de entegre edilebiliyor.

Yaklaşık 12 ay süren proje, sentetik veri kullanılmadan tamamlandı. Mühendisler, 6 ay boyunca çeşitli platformlardan ve belgelerden elde edilen verileri büyük bir titizlikle analiz ederek veri setlerine dönüştürdü. Falcon, Mistral ve Bloom gibi yapay zeka modelleri üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı performans testleri sonucunda, Mistral-7b modelinin bu projede kullanılması kararlaştırıldı. Bu değerlendirme süreci 4 ay sürdü ve projenin genel başarısında önemli bir rol oynadı. Son iki ayda ise proje tamamlanarak kapsamlı bir test sürecine tabi tutuldu. Bu süreçte, projenin performansı ve etkinliği detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Alanında Türkçe dil altyapısına sahip tek model olan, Mistral AI’ın Mistral-7b transformer derin öğrenme modeliyle fine-tune edilerek hazırlanan ve Apache-2.0 lisansı altında yer alan Caretta, ‘opensource’ yani açık kaynak oluşuyla sadece teknoloji kullanıcılarının değil her sektörden ilgililerin hizmetine ücretsiz sunulmuş durumda.

Teknoloji şirketlerinin karbon salınımı konusunda çok eleştirildiği günümüzde, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlama duyarlılığıyla yola çıkan Cypien AI ekibi Caretta’yı özellikle açık kaynak olarak sunuyor.

İlk versiyonuyla yayında olan Caretta’nın, yeşil sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar ve veri setleriyle desteklenen, gelişmiş ikinci versiyonunun da yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.

Cypien AI for Reducing Emissions and Technological Transition Assistance (CARETTA) modeline açık kaynak kodlu, indirilebilir ve ticari olarak kullanılmayan yapay zeka modellerinin paylaşıldığı AI dünyasının önemli global platformlarından Hugging Face üzerinden ulaşılabilirsiniz.

https://huggingface.co/cypienai/Caretta

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