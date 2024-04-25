Yeşil Sürdürülebilirliğe Odaklanan Türkçe Yapay Zeka Modeli: Caretta

İsmini nesli tükenmekte olan ve yumurtlamak için Türk kıyılarını tercih eden Caretta Caretta’dan alan Türkçe yapay zeka modeli, sürdürülebilir dünya için bir ilke imza attı. Tamamı Türk mühendislerden oluşan Cypien AI ekibi tarafından hazırlanan ve açık kaynak olarak hizmete sunulan Caretta ile şirketler kendi karbon salınımlarını hesaplayabilecek ve bu konuda adımlar atabilecek.

Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar dünyamızın geleceği için en büyük tehditlerden biri olarak karbon emisyonuna dikkat çekiyor. Atmosferdeki sera gazı seviyelerini yükselten karbon emisyonu güneşten gelen ısıyı yansıtarak dünya üzerinde sıcaklık artışına neden oluyor ve iklim değişikliklerinin temelini oluşturuyor.