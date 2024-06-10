Yeryüzünün En Güçlü Kristali Shiva Lingam ile Şansı Kendinize Çekin ve 7 Chakranızı Şifalandırın

Shiva Lingam eril ve dişil enerjiyi güçlendirir ve olması gereken dengeye getirir, kullanan kişinin kişisel manevi yolunu bulması ve kişinin kendi benliğinin farkına varmasında fayda sağlar. Metafiziksel enerjilere karşı yüksek bir koruma oluşturur. Shiva Lingam'ların metafiziksel özellikleri metafiziksel bedenin tamamında etkili olur. Kundalini enerjimiz kök çakramızdan taç çakramıza serbestçe yükselebildiğinde, fırsatlarla bağlantı kurmak ve daha uyumlu bir varoluş durumuna ulaşmak çok daha kolay olur.

Shiva Lingam ın ilk bağlantısı su iledir. Shiva Lingamların ağırlığı ve topraklayıcı niteliği, toprak elementini bünyesinde barındırır. Ateş elementinin enerjisi kullanıma başladığı ilk andan itibaren yoğunlaşır. Shiva Lingam aynı zamanda renkleri ve frekansı ile havaya tekabül eder. 4 elementin enerjisi bu güçlü kristalde bütünleşir. Shiva Lingam'lar yaratılışın birliğini temsil eder, onlar dünya ile evren arasındaki bağlantıdır. Vücudun elektromanyetik alanının güçlü bir yükselticisidirler ve vücudun meridyenlerindeki enerji akışını uyarırlar. Kundalini enerjisini yükseltir ve tüm çakraları harekete geçirerek tüm vücudu güçlendirir ve dengeler. Artık bize hizmet etmeyen şeyleri fark etmemize ve aşmış olabileceğimiz şeyleri bırakmamıza yardımcı olurlar. Ev ve iş yerimizde kullanabilir kolye olarak Güneş saatinde üzerimizde taşıyarak aşk ve evlilik hayatımızda uyum ve dengeyi güçlendirebiliriz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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