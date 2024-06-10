Yeryüzünün En Güçlü Kristali Shiva Lingam ile Şansı Kendinize Çekin ve 7 Chakranızı Şifalandırın
Yeryüzünün En Güçlü Kristali Shiva Lingam ile Şansı Kendinize Çekin ve 7 Chakranızı Şifalandırın
14 Milyon yıl önce göktaşı taşı çarpması ile Hindistan’ın kutsal olarak değer gören Navagraha nehrinde dünyamıza şifası ile varlığını gösteren Shiva Lingam işimizde, finansal alanlarda, eğitim ve özel yaşamlarımızda başarı ve şansa ihtiyacımız olan alanlarda yüksek titreşimi ile insanoğluna fayda sağlayan, yeryüzünde bulunan en güçlü kristallerden biridir.
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