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Yeni Yıl Hedeflerine Göre Sana Güç Katacak Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Yeni Yıl Hedeflerine Göre Sana Güç Katacak Bir Şarkı Öneriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 23:42

Yeni yıl hedeflerine ulaşmak için sana ilham verecek bir şarkı seçeceğiz! Yeni başlangıçlara adım atarken seni güçlendirecek, motivasyonunu artıracak melodilerle yoluna devam et. Hazır mısın? O zaman başlıyoruz!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yeni yılda hangi alanda en çok gelişmek istiyorsun?

2. Yaşını öğrenelim...

3. 2025 yılında yeni bir aşka yelken açma düşüncen var mı?

4. Peki, bir yılbaşı ağacı seçmeni istesek?

5. Yılbaşını geçirmek için bir ülke seç!

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6. Peki, seçtiğin ülkeye kiminle gitmek isterdin?

7. 2024 yılına bir puan vermeni istesek kaç verirdin?

8. Son olarak, bu yıl kararını nasıl alacaksın?

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miray soysal
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