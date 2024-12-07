Yeni Yıl Geliyor Ama Biz Hala Eski Şarkılardayız: 2025’e Girerken Dinlemeniz Gereken 15 Zaman Tüneli Şarkısı!
Yeni Yıl Geliyor Ama Biz Hala Eski Şarkılardayız: 2025’e Girerken Dinlemeniz Gereken 15 Zaman Tüneli Şarkısı!
2025’e sayılı günler kala, herkes yeni yıla dair planlar yaparken, biz hala geçmişin en güzel şarkılarında takılı kalıyoruz. Eski şarkılar, nostaljik melodiler ve unutulmaz sözlerle dolu bir listeyle karşınızdayız. Eğer siz de geçmişin müziğiyle dolu anılara dalmayı seviyorsanız, bu 15 parça tam size göre!
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1. R.E.M. - Losing My Religion
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2. Laura Branigan - Self Control
3. Lionel Richie - Hello
4. Barbra Streisand - Woman in Love
5. Queen - I Want To Break Free
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6. İlhan İrem - Boşver Arkadaş
7. Erol Evgin - Deli Divane
8. Nesrin Sipahi - Yıldızların Altında
9. Akrep Nalan - Karlar Düşer
10. Nazan Öncel - Aşık Değilim Olabilirim
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11. Gönül Yazar - Sen Bensiz Ben Sensiz
12. Semiramis Pekkan - Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz
13. Asu Maralman - Bağrı Yanık Dostlara
14. Boney M. - Ma Baker
15. Bob Marley - Is This Love
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