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Yeni Yıl Geliyor Ama Biz Hala Eski Şarkılardayız: 2025’e Girerken Dinlemeniz Gereken 15 Zaman Tüneli Şarkısı!

etiket Yeni Yıl Geliyor Ama Biz Hala Eski Şarkılardayız: 2025’e Girerken Dinlemeniz Gereken 15 Zaman Tüneli Şarkısı!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 23:08

2025’e sayılı günler kala, herkes yeni yıla dair planlar yaparken, biz hala geçmişin en güzel şarkılarında takılı kalıyoruz. Eski şarkılar, nostaljik melodiler ve unutulmaz sözlerle dolu bir listeyle karşınızdayız. Eğer siz de geçmişin müziğiyle dolu anılara dalmayı seviyorsanız, bu 15 parça tam size göre!

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1. R.E.M. - Losing My Religion

2. Laura Branigan - Self Control

3. Lionel Richie - Hello

4. Barbra Streisand - Woman in Love

5. Queen - I Want To Break Free

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6. İlhan İrem - Boşver Arkadaş

7. Erol Evgin - Deli Divane

8. Nesrin Sipahi - Yıldızların Altında

9. Akrep Nalan - Karlar Düşer

10. Nazan Öncel - Aşık Değilim Olabilirim

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11. Gönül Yazar - Sen Bensiz Ben Sensiz

12. Semiramis Pekkan - Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz

13. Asu Maralman - Bağrı Yanık Dostlara

14. Boney M. - Ma Baker

15. Bob Marley - Is This Love

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sabrina
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