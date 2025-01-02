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Yeni Yıl Geldi Ama Ruhumuz Hala Geçen Yılda! İşte 2024’ten Kalma O Şarkılar

etiket Yeni Yıl Geldi Ama Ruhumuz Hala Geçen Yılda! İşte 2024’ten Kalma O Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 16:16

Yeni yıl geldi, 2025'e resmen merhaba dedik! Ama dürüst olalım, ruhumuz hala geçen yılda... Hani bir şarkı çalar, bir anda sizi eski bir ana ışınlar ya, işte tam o kafadayız. Geçen yılın o hit şarkıları, anılarımıza fon müziği oldu resmen.

Hadi gelin, 2024'ün en çok dinlenen ve bize en çok hissettiren şarkılarını bir kez daha hatırlayalım. Kim bilir, belki birkaç tanesi bu yıl da bizimle olmaya devam eder! 🎶✨

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1. Dedublüman - Sen Bilmezsin

2. Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun

3. M Lisa - Araba

4. Emre Fel - Sana El Pençe Durmam

5. Melis Kar - Yatıya

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6. Paptircem - Kaybettim Yirmilerimde

7. Mert Demir - Cehennemin Dibi

8. Zeynep Bastık - Lan

9. Gülşen - Bal

10. Melike Şahin - Durma Yürüsene

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11. Emir Can İğrek - Bir Karanfil

12. İkilem - Bana Sorma

13. Nilüfer - Kara Gözünün Hasretinden

14. Selin - Ne Senle Ne Sensiz

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Ecem Bekar
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