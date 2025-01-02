Yeni Yıl Geldi Ama Ruhumuz Hala Geçen Yılda! İşte 2024’ten Kalma O Şarkılar
Yeni Yıl Geldi Ama Ruhumuz Hala Geçen Yılda! İşte 2024’ten Kalma O Şarkılar
Yeni yıl geldi, 2025'e resmen merhaba dedik! Ama dürüst olalım, ruhumuz hala geçen yılda... Hani bir şarkı çalar, bir anda sizi eski bir ana ışınlar ya, işte tam o kafadayız. Geçen yılın o hit şarkıları, anılarımıza fon müziği oldu resmen.
Hadi gelin, 2024'ün en çok dinlenen ve bize en çok hissettiren şarkılarını bir kez daha hatırlayalım. Kim bilir, belki birkaç tanesi bu yıl da bizimle olmaya devam eder! 🎶✨
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dedublüman - Sen Bilmezsin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun
3. M Lisa - Araba
4. Emre Fel - Sana El Pençe Durmam
5. Melis Kar - Yatıya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Paptircem - Kaybettim Yirmilerimde
7. Mert Demir - Cehennemin Dibi
8. Zeynep Bastık - Lan
9. Gülşen - Bal
10. Melike Şahin - Durma Yürüsene
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Emir Can İğrek - Bir Karanfil
12. İkilem - Bana Sorma
13. Nilüfer - Kara Gözünün Hasretinden
14. Selin - Ne Senle Ne Sensiz
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın