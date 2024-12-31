Yeni Yıl Denince Akla Gelen Mariah Carey’nin Birbirinden Güzel 12 Şarkısı
Yeni Yıl Denince Akla Gelen Mariah Carey’nin Birbirinden Güzel 12 Şarkısı
Yeni yıl demek, Mariah Carey'nin ikonik All I Want for Christmas Is You performansı demek! Ama tabii ki Mariah Carey bundan çoook daha fazlası. Bu liste de bunun kanıtı!
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1. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You
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2. Mariah Carey - #Beautiful ft. Miguel
3. Mariah Carey - My All
4. Mariah Carey - Without You
5. Mariah Carey - Fantasy
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6. Mariah Carey - We Belong Together
7. Mariah Carey - Touch My Body
8. Mariah Carey - Hero
9. Mariah Carey, Fatman Scoop, Jermaine Dupri - It's Like That
10. Mariah Carey - Always Be My Baby
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11. Mariah Carey - It's A Wrap
12. Mariah Carey - Emotions
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