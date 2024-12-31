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Yeni Yıl Denince Akla Gelen Mariah Carey’nin Birbirinden Güzel 12 Şarkısı

etiket Yeni Yıl Denince Akla Gelen Mariah Carey’nin Birbirinden Güzel 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 15:16

Yeni yıl demek, Mariah Carey'nin ikonik All I Want for Christmas Is You performansı demek! Ama tabii ki Mariah Carey bundan çoook daha fazlası. Bu liste de bunun kanıtı!

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1. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

2. Mariah Carey - #Beautiful ft. Miguel

3. Mariah Carey - My All

4. Mariah Carey - Without You

5. Mariah Carey - Fantasy

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6. Mariah Carey - We Belong Together

7. Mariah Carey - Touch My Body

8. Mariah Carey - Hero

9. Mariah Carey, Fatman Scoop, Jermaine Dupri - It's Like That

10. Mariah Carey - Always Be My Baby

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11. Mariah Carey - It's A Wrap

12. Mariah Carey - Emotions

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Radlands
Radlands
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