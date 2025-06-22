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Yeni Taşınanlar İçin Adım Adım İlk Temizlik Rehberi

etiket Yeni Taşınanlar İçin Adım Adım İlk Temizlik Rehberi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.06.2025 - 12:20

Yeni bir eve taşınmak, zor bir süreç. Daha taşınmadan başlayan bu süreçte evi tuttuktan sonra ilk yapılan şey ev temizliği. Tabii ev temizliği gözümüzde büyüyen bir iş. Yeni de olsa evi temizlemek ve oturulacak hale getirmek güzel bir temizlik yapmayı gerektiriyor. Peki bu temizliği nasıl yapmalısın?

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İlk olarak temizlik hazırlığı yapıyoruz.

Temizliğe başlamadan önce elbette temizlik için hazırlık yapmalısın. Nelere ihtiyacın olduğunu listeleyip taşınacağın eve götürebilmek için hazırlamalısın. Peki nelere ihtiyacın olabilir?

  • Kova

  • Sünger

  • Eldiven

  • Çeşitli temizleyiciler

  • Temizlik bezi

  • Çöp torbası

  • Süpürge

  • Paspas

Temizlik yapmadan bir plan da yapman gerek!

Öyle 'Bir gideyim, bir yerden başlarım.' diye bir plan olmaz. Evi temizlemeye başlamadan önce hangi odadan başlayacağına ve nasıl bir yol izleyeceğine karar vermelisin. Oda oda temizlik yaparsan bitirdikçe motive olacağın için temizlik seni çok zorlamaz!

Toz almayla başlıyoruz.

Temizliğin ilk aşaması toz almak. İlk başladığın odada toz olabilecek her yeri temizlemelisin. Tavan köşelerinden varsa lambalara ya da pencere pervazları gibi unutulan yerleri atlamayarak toz alma işlemini gerçekleştirmelisin. Toz alırken unutmaman gereken şey camları açmak. Bu sayede oda havalanabilir.

Yüzey temizliği de önemli!

Yüzey temizliği olmadan olmaz elbette. Ama bunun için hangi yüzeyi temizleyeceksen ona uygun bir yüzey temizleyici malzeme alman gerekiyor. Mutfaktan banyoya her yerdeki tüm yüzeyleri bu aşamada tertemiz yapıyoruz.

Ve tabii ki zemin temizliği...

Zemin temizliği en önemli aşamalardan. Yerleri temizlemek için önce yerde olanları kaldırman gerek. Odayı süpürdükten sonra paspas ile yerleri silebilirsin.

Perde ve halıları unutmuyoruz.

Eski evdeyken ya da taşınırken perdelerin ya da halıların kirlenmiş olabilir. O yüznden imkanın varsa yıkamaya verebilirsin ya da süpürgen varsa kendin süpürüp silebilirsin. Taşındıktan sonra gelen perde ve halılarla tertemiz bir evde oturabileceksin.

Ev uzun süre boşsa camlar çok kötü durumda olabilir.

Evdeki temizlik bitince sıra camlara geliyor. Camları özel cam temizleyicilerle silebilirsin. Bu sayede camların pırıl pırıl oluyor ve içeri güneş ışığı rahatlıkla girebiliyor.

Çöpleri atmadan olmaz!

Temizlik bitti diyelim, her taraf çöp dolu. Bu çöpleri toplayıp çöpe atmak gerekiyor. Bunları atmadan evin tam temiz sayılmaz!

Ve geldik sona!

Temizliği bitirdin, çöpleri attın. Şimdi sıra yorgunluk kahvesi içmede. Ama bundan önce son bir adım daha var. Temizlik bittikten sonra ortamın kokusunu tazelemek için oda spreyi kullanabilirsin.

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