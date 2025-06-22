Yeni Taşınanlar İçin Adım Adım İlk Temizlik Rehberi

Temizliğin ilk aşaması toz almak. İlk başladığın odada toz olabilecek her yeri temizlemelisin. Tavan köşelerinden varsa lambalara ya da pencere pervazları gibi unutulan yerleri atlamayarak toz alma işlemini gerçekleştirmelisin. Toz alırken unutmaman gereken şey camları açmak. Bu sayede oda havalanabilir.

Yüzey temizliği de önemli!

Yüzey temizliği olmadan olmaz elbette. Ama bunun için hangi yüzeyi temizleyeceksen ona uygun bir yüzey temizleyici malzeme alman gerekiyor. Mutfaktan banyoya her yerdeki tüm yüzeyleri bu aşamada tertemiz yapıyoruz.

Ve tabii ki zemin temizliği...

Zemin temizliği en önemli aşamalardan. Yerleri temizlemek için önce yerde olanları kaldırman gerek. Odayı süpürdükten sonra paspas ile yerleri silebilirsin.