Yeni Taşınanlar İçin Adım Adım İlk Temizlik Rehberi
Yeni bir eve taşınmak, zor bir süreç. Daha taşınmadan başlayan bu süreçte evi tuttuktan sonra ilk yapılan şey ev temizliği. Tabii ev temizliği gözümüzde büyüyen bir iş. Yeni de olsa evi temizlemek ve oturulacak hale getirmek güzel bir temizlik yapmayı gerektiriyor. Peki bu temizliği nasıl yapmalısın?
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İlk olarak temizlik hazırlığı yapıyoruz.
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Toz almayla başlıyoruz.
Perde ve halıları unutmuyoruz.
Ev uzun süre boşsa camlar çok kötü durumda olabilir.
Ve geldik sona!
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