Yeni Dünya Düzeninde Neler Oluyor ve Bizi Neler Bekliyor?

Tarih boyunca insanoğlu uzun yaşamın sırlarını aradı. Ancak artık bu bir fantezi değil, bilimsel bir gerçek. Biyoteknoloji, genetik mühendisliği, hücresel tedaviler, yapay zekâ destekli sağlık hizmetleri ve kişiselleştirilmiş tıp, insan ömrünü 100 yılın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Longevity ekonomisi ve yeni yaşam biçimi

Longevity (uzun yaşam) sadece bir sağlık kavramı olmaktan çıkıp dev bir ekonomik sektör hâline geliyor.

• Yüksek teknoloji destekli wellness merkezleri, biyohacking laboratuvarları, yaşlanmayı geciktiren beslenme ve ilaç araştırmaları büyük yatırımlar alıyor.

• Yaşamın yeni döngüsü değişiyor: Emeklilik anlayışı, iş hayatı ve tatil kavramları yeni bir yapıya evriliyor. Daha uzun yaşamak, daha uzun süre üretken kalmak anlamına geliyor.

• Kişiselleştirilmiş sağlık ve wellness turizmi ön plana çıkıyor. Artık insanlar sadece hastalandıklarında değil, sağlıklı yaş almak için seyahat ediyor.