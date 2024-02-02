Yeni Bir Yıla Yeni Bir Playlist Lazım: Listene Eklemen Gereken 12 Şarkı
Yeni Bir Yıla Yeni Bir Playlist Lazım: Listene Eklemen Gereken 12 Şarkı
2024 yılına girdik, bir ayı geride bıraktık, hayatımızda pek çok şeyi değiştirdik, farklı kararlar aldık... Peki ya çalma listelerimizi? İşte yeni bir yılda yepyeni bir çalma listesi oluşturmak için eklemen gereken şarkıları özenle seçtik!
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1. Ruel - Face To Face
2. The Charlatans - Then
3. Foo Fighters - Hey Johnny Park!
4. Arctic Monkeys - Riot Van
5. Blur - Sing
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6. Coldplay - Don't Panic
7. Family of the Year - Hero
8. Sons Of The East - Into The Sun
9. Abigail Rose - Dying to Live
10. Olivia Coggan - Our Place
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11. The Killers - On Top
12. Tom Misch & Yussef Dayes - Tidal Wave
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