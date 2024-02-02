Yeni Bir Yıla Yeni Bir Playlist Lazım: Listene Eklemen Gereken 12 Şarkı

2024 yılına girdik, bir ayı geride bıraktık, hayatımızda pek çok şeyi değiştirdik, farklı kararlar aldık... Peki ya çalma listelerimizi? İşte yeni bir yılda yepyeni bir çalma listesi oluşturmak için eklemen gereken şarkıları özenle seçtik!