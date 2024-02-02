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Yeni Bir Yıla Yeni Bir Playlist Lazım: Listene Eklemen Gereken 12 Şarkı

etiket Yeni Bir Yıla Yeni Bir Playlist Lazım: Listene Eklemen Gereken 12 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 04:24

2024 yılına girdik, bir ayı geride bıraktık, hayatımızda pek çok şeyi değiştirdik, farklı kararlar aldık... Peki ya çalma listelerimizi? İşte yeni bir yılda yepyeni bir çalma listesi oluşturmak için eklemen gereken şarkıları özenle seçtik!

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1. Ruel - Face To Face

2. The Charlatans - Then

3. Foo Fighters - Hey Johnny Park!

4. Arctic Monkeys - Riot Van

5. Blur - Sing

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6. Coldplay - Don't Panic

7. Family of the Year - Hero

8. Sons Of The East - Into The Sun

9. Abigail Rose - Dying to Live

10. Olivia Coggan - Our Place

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11. The Killers - On Top

12. Tom Misch & Yussef Dayes - Tidal Wave

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