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Yeni Aşık Olduğunda Kelebekler Midende Uçuşurken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

etiket Yeni Aşık Olduğunda Kelebekler Midende Uçuşurken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 11:16

Aşık olunduğunda müzik listeleri de bir anda değişiyor, çok daha renkli bir hal alıyor. Eğer sen de aşıksan bu içerik sana geliyor! Keyifle dinle...

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1. Can Ozan feat. Damla Eker - Öyle kolay aşık olmam

2. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma

3. Dolu Kadehi Ters Tut - Madem

4. Kalben - Yalakanım Bebeğim (Sonsuza Kadar)

5. Pinhâni - Hele Bi Gel

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6. Berkay Altunyay - Olmazlara İnat

7. Ate - Diğer Yarım

8. Sertab Erener - Kime Diyorum

9. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum (Az Şekerli Versiyon)

10. Tuna Kiremitçi & Sena Şener - Birden Geldin Aklıma

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11. Göksel - Tam da Şu An

12. Kenan Doğulu - Baş Harfi Ben

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