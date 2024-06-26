Yeni Aşık Olduğunda Kelebekler Midende Uçuşurken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Yeni Aşık Olduğunda Kelebekler Midende Uçuşurken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Aşık olunduğunda müzik listeleri de bir anda değişiyor, çok daha renkli bir hal alıyor. Eğer sen de aşıksan bu içerik sana geliyor! Keyifle dinle...
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1. Can Ozan feat. Damla Eker - Öyle kolay aşık olmam
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2. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma
3. Dolu Kadehi Ters Tut - Madem
4. Kalben - Yalakanım Bebeğim (Sonsuza Kadar)
5. Pinhâni - Hele Bi Gel
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6. Berkay Altunyay - Olmazlara İnat
7. Ate - Diğer Yarım
8. Sertab Erener - Kime Diyorum
9. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum (Az Şekerli Versiyon)
10. Tuna Kiremitçi & Sena Şener - Birden Geldin Aklıma
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