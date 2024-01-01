Yemeklerinin Bu Kadar Lezzetli Olmasının Arkasındaki Gizli Sır Ne?
Yemeklerinin Bu Kadar Lezzetli Olmasının Arkasındaki Gizli Sır Ne?
Senin o leziz mi leziz, insanların yemelere doyamadığı yemeklerinin arkasındaki sırrı söylüyoruz. Sen testi çöz, biz de lezzetinin sırrını paylaşalım!
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1. Yemeklere genellikle eklediğin baharat hangisi?
2. Tatlılarda kullanmayı en çok sevdiğin malzeme hangisi?
3. Genellikle yemek yaparken hangi ölçüyü kullanıyorsun?
4. Peki sence bir yemeğe karakteristik bir lezzet katan malzeme hangisi?
5. Senin favori sosun hangisi?
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6. Senin için bunlardan hangisi olursa o yemeğin tadı kesinlikle eksik olur?
7. Peki yemek yaparken seni en çok motive eden şey nedir?
8. Hangisi senin için özel günlerde yapılacak bir tarif?
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