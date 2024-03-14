Yemekler Yendiyse Sıra Tatlıya Geçelim: Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olan 10 Tatlı Tarifi
Yemekler Yendiyse Sıra Tatlıya Geçelim: Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olan 10 Tatlı Tarifi
Ramazan'ın en sevilen anı şüphesiz, iftardan sonra yapılan tatlı keyfidir. Eğer sen de bu ayı tatlısız geçiremeyenlerdensen, bütün sofralara çok yakışacak leziz mi leziz önerilerimiz var.
İşte o tarifler! 👇
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1. Şekerpare
2. Şöbiyet
3. Şam Tatlısı
4. Elmalı Turta
5. Un Kurabiyesi
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6. Muzlu Kek
7. Tarçınlı Çörek
8. Fincanda Çikolatalı Kek
9. Vişneli Brownie
10. Fırın Sütlaç
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