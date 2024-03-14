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Yemekler Yendiyse Sıra Tatlıya Geçelim: Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olan 10 Tatlı Tarifi

etiket Yemekler Yendiyse Sıra Tatlıya Geçelim: Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olan 10 Tatlı Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 20:31

Ramazan'ın en sevilen anı şüphesiz, iftardan sonra yapılan tatlı keyfidir. Eğer sen de bu ayı tatlısız geçiremeyenlerdensen, bütün sofralara çok yakışacak leziz mi leziz önerilerimiz var. 

İşte o tarifler! 👇

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1. Şekerpare

1. Şekerpare

Türk mutfağının en beğenilen tatlılarından olan şekerpare her iftar sofrasına fazlasıyla yakışır. Evdeki herkesi mutlu edecek bir tatlı arıyorsan, işe bu geleneksel lezzetten başlayabilirsin!

Hazırlama süresi:  10 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 250 gr un

  • 65 gr pudra şekeri

  • 150 gr soğuk tereyağı

  • 40 gr yumurta

  • 25 gr irmik

  • 4 gr kabartma tozu

  • 10 gr portakal kabuğu

  • 250 gr su

  • 250 gr toz şeker

  • 15 ml limon suyu

Yapılışı:

1. Un, pudra şekeri, kabartma tozu ve irmiği karıştıralım. En son soğuk tereyağını ekleyelim.

2. Bu karışımı iyice karıştırarak kum kıvamına getirelim.

3. Yumurta ve portakal kabuğunu da ilave edelim.

4. Hazırladığımız hamuru streçe sarıp 15 dakika buzdolabında bekletelim. 

5. Hamurudan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekerpare şekli verelim.

6. Bu şekerpareleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak 'Pişirme' modunda hazırlanmaya bırakalım.

Not: Cihazın 2 kilo - 8,3 litreye varan ekstra büyük kapasitesi sayesinde geniş aileniz için tek seferde çok sayıda şekerpare hazırlayabilirsiniz.

7. Bu esnada şerbet için su ve şekeri kaynatalım. İçine limonu ekleyip ılımaya bırakalım ve pişen şekerparelerin üzerine gezdirelim.

Bu geleneksel lezzeti üzerine fındık ekleyerek sunmayı unutmayın! 😎

2. Şöbiyet

2. Şöbiyet

Eğer daha önce ev yapımı şöbiyet denemediysen, çok şey kaçırmışssın demektir. Dolayısıyla bu ay bu tarife bir şans vermeyi deneyebilirsin!  

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Konfi

Malzemeler:

  • 500 gr milföy

  • 2 yemek kaşığı irmik

  • 2 bardak süt

  • 1 bardak ceviz

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 bardak şeker

  • 2 bardak su

Yapılışı:

1. Önce şöbiyetin iç dolgusu için süt ve irmiği pişirelim. Pişirirken karıştırmayı ihmal etmeyelim.

2. Bir milföy yaprağını sekiz parçaya bölelim.

3. Böldüğümüz her bir parçanın içine harçtan pay edelim. Üzerine ise ceviz ekleyelim.

4. İç harçlı hamurları üçgen şeklinde kapatalım.

5. Katlanan şöbiyetleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alalım.

6. Üzerlerine tereyağı sürelim..

7. Şöbiyetleri 'konfi' modunda kendi yağında ve tam kıvamında pişmeye bıraktıktan sonra, şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu kaynatalım.

8. Pişmiş şöbiyetlerin üzerine soğuk şerbeti dökelim ve servis tabaklarına alalım.

İç harcın yoğunlaşan tadı sizi arşa çıkaracak! 💚

3. Şam Tatlısı

3. Şam Tatlısı

İftar sofralarının bir diğer favori tatlılarından olan şam tatlısı, birçok kişiyi çocukluğuna götürür. Ayrıca irmikle yapılan en güzel tatlılardan biridir. Yani, bu nostaljik lezzeti menüne eklemen için tam sırası!

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 160° - 180°

Pişirme modu: Yavaş pişirme

Malzemeler:

  • 3 bardak irmik

  • 1,5 bardak toz şeker

  • 1,25 bardak süt

  • Yarım yemek kaşığı karbonat

  • 3 bardak toz şeker

  • 3 bardak su

Yapılışı:

1. Philips Airfryer 7000 XXL'ımızı önceden ısıtalım. 

2. Şerbeti hazırlayalım ve dökerken sıcak olmasına özen gösterelim.

3. Şeker ve sütü karıştıralım. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edelim.

4. Bu karışımın üzerine irmik ve karbonat ekleyip tekrar karıştıralım. 

5. Kapatıp üstünü dolaba kaldırın, 1 gece bu şekilde buzdolabında bekletelim.

6. Dolapta bekledikten sonra elimizle yoğuralım.

7. Hazırladığımız bu karışımı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alıp ve önce 160 derecede pişirelim. Daha sonra derecesini 180 derece yapıp, bir süre piştikten sonra arkalarını çevirelim.

Philips Airfryer 7000 XXL, şık tasarımı ile mutfakların yeni gözdesi olmaya en iyi aday. Lezzetli tatlılar pişirirken kullanım kolaylığı sunan Airfryer ile 90 mod arasından istediğini seçecek ve harika tarifler yapacaksın.

Afiyet olsun! 😉

4. Elmalı Turta

4. Elmalı Turta

Taptaze elmalarla hazırlayacağın bir turta, iftar sonrası çayın yanına çok yakışmaz mıydı? Eğer cevabın 'Evet' ise harika bir önerimiz var!

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 18  dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Pişirme modu: Yavaş Pişirme

Malzemeler:

  • 75 gram un

  • 35 gram tereyağı

  • 15 gram beyaz şeker

  • Su

  • 2 adet orta boy kırmızı elma

  • Bir tutam tarçın ve şeker

Yapılışı:

1. Önce un, tereyağı ve şekeri geniş bir kaba alalım. Malzemeleri iyice karıştıralım, güzel ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyelim.

2. Philips Airfryer 7000 XXL haznesini biraz tereyağı ile yağlayalım ve ardından hamurla kaplayalım.

3. Elmaları soyduktan sonra küçük parçalar halinde keselim ve üzerlerine biraz şeker ve tarçın serpelim.

4. Hamurların içine elmalı karışımdan ekleyelim ve üzerini tekrar hamurla kaplayalım. Pişirme sırasında havanın geçebilmesi için delikler açalım.

5. Elmalı turtaları pişirmek için Philips Airfryer 7000 XXL'ı 180 dereceye ayarlayalım ve 'Yavaş Pişirme' modunda, elmaların suyunu salıp ekstra koku ve tat vermesi için bekleyelim. 

Afiyet olsun! 😋

5. Un Kurabiyesi

5. Un Kurabiyesi

Eğer iftar sonrası şerbetli tatlı yemenin biraz ağır kaçacağını düşünüyorsan, ama hala klasikleşmiş tatlardan birini arıyorsan, bu un kurabiyesi tarifi tam senlik!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 175°

Pişirme modu: Kavurma

Malzemeler:

  • 1 paket margarin

  • 1 fincan sıvıyağ

  • 1 su bardağı pudra şekeri

  • 4 yemek kaşığı nişasta

  • Aldığı kadar un

Yapılışı:

1. Malzemeleri karıştırarak hamur haline getirelim.

2. Hazırladığımız kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine alıp 'Kavurma' modunda pişirelim. 

Tıpkı klasik şekilde unu kavurarak pişirmeye benzer etki yaratan bu mod sayesinde, un kurabiyesi tam anlamıyla geleneksel bir tarife dönüşecek. Philips Airfryer 7000 XXL'nin kolay temizlenir QuickClean yüzeyleri ise, ardından uğraşacağın yıkama zahmetini minimuma indirecek! 😍

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6. Muzlu Kek

6. Muzlu Kek

Klasik muzlu kekin ne kadar lezzetli olduğunu herkes bilir. Ama eğer yemek sonrası biraz daha fit bir şeyler denemek istersen, onun rafine şekersiz bu haline bayılacaksın!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 tane olgun muz

  • 2 yumurta

  • 8 yemek kaşığı pekmez

  • 1 bardak keçiboynuzu unu

  • 1 bardak buğday unu

  • Yarım bardak süt

  • Yarım bardak sıvıyağ

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 çay kaşığı tarçın

  • 3 yemek kaşığı kavrulmuş susam

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Muzları ezelim ve yumurtaları ekleyelim. 

2. Muzların üzerine tüm sıvı malzemeleri ilave edip güzelce karıştıralım.

3. Daha sonra kuru malzemeleri de ekleyerek karıştıralım.

4. Koyacağımız kalıbın altını yağlayıp unlayalım. Üzerine de kavrulmuş susam dökelim.

5. Hamuru Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alalım ve 'Pişirme' modunda pişmeye bırakalım.

Bu teknoloji harikası cihazla tatlı yapmak işte bu kadar basit ve kolay! 🍌

7. Tarçınlı Çörek

7. Tarçınlı Çörek

Son dönemde her yerde karşımıza çıkan tarçınlı çöreği iftar menüsüne eklemeyi düşündünüz mü? Bu lezzetin herkesin çok hoşuna gideceğine eminiz!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Pişirme modu: Konfi

Malzemeler:

  • 225 gram un

  • 240 ml yoğurt

  • 50 gram tereyağı

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 65 gram esmer şeker

  • 2 çay kaşığı tarçın

  • 55 gram labne peynir

  • 35 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1. Un, kabartma tozu, vanilya ve yoğurdu kalın bir hamur oluşana kadar karıştırarak işe başlayalım.

2. Hamuru hafif unlanmış bir yüzeye alalım ve pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuralım. Ardından hamuru büyük bir dikdörtgen şeklinde açalım.

3. 25 gram eritilmiş tereyağı, esmer şeker ve tarçını bir kapta bir bütün olacak şekilde karıştıralım. Karışımı bir kaşık yardımıyla hamurun üzerine sürelim.

4. Daha sonra hamuru uzun kenarından başlayarak kalın bir rulo elde edene kadar sıkıca saralım. Ruloyu keskin bir bıçakla sekiz eşit parçaya keselim.

5. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine bir parça pişirme kağıdı koyalım ve üzerine tarçınlı ruloları yerleştirerek 'Konfi' modunda pişirelim. Bu mod malzemelerin kendi yağında pişmesini sağlarken, en iyi şekilde harmanlaşıp yoğunlaşmasını kolaylaştıracak. Bu da ortaya mükemmel bir sonuç çıkaracak. 😉

Piştikten sonra labne, kalan tereyağı ve pudra şekerini karıştırıp sıcak ruloların üzerine almayı da unutmayın!.

8. Fincanda Çikolatalı Kek

8. Fincanda Çikolatalı Kek

Bu Ramazan yeniliklere açık olmak için en iyi zaman olabilir. O nedenle klasik kek tariflerini unutturan pratik mi pratik bir önerimiz var!

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 160°

Pişirme modu: Tek Tencerede Pişirme

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı un

  • 4 yemek kaşığı şeker

  • 3 yemek kaşığı kakao

  • 4 yemek kaşığı süt

  • 3 yemek kaşığı çikolata kreması

  • 0,25 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 yumurta

  • 1 tutam tarçın

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kaseye ekleyelim ve hamuru oluşturmak için karıştıralım.

2. Isıya dayanıklı fincanlara veya Philips Airfryer 7000 XXL ile uyumlu muffin kaplarına harçtan pay edelim.

3. Cihazın sezgisel ve dokunmatik ekranını, Nutriu uygulaması ile birlikte kullanarak 90 mod arasından 'Tencerede Pişirme' modunu seçelim. Bu mod çikolatalı kekik en geleneksel şekilde pişmesini sağlayarak klasikleşmiş bir tarif hazırlamanıza yardımcı olacak. Cihazın normalden %40 daha hızlı pişirme teknolojisi ise hem çok daha çabuk hem de çok daha az enerji harcayarak mutfağınıza pratiklik getirecek! 💚

Afiyet olsun! 😍

9. Vişneli Brownie

9. Vişneli Brownie

Çay ve kahvenin yanında mükemmel giden şöyle kolay ve leziz bir vişneli brownie, iftar sonrası çok iyi gelmez miydi?

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Pişirme modu: Sous vide

Malzemeler:

  • 60 gram sütlü çikolata

  • 60 gram bitter çikolata

  • 15 vişne

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 3 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yumurta

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri güzelce çırparak başlayalım.

2. Çikolataları benmari usulü eritelim.

3. Erittiğimiz çikolataların içine tereyağı ekleyelim.

4. Vişne hariç tüm malzemeleri kaba alalım ve karıştıralım.

5. Hazırladığımız karışımı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine dökelim.

6. Karışımın içine vişneleri koyalım ve 'Sous vide' modunda tam akışkan bir brownie kıvamında pişmesi için bekleyelim. 🍒

10. Fırın Sütlaç

10. Fırın Sütlaç

Ve elbette bir iftar sofrası, sütlaç gibi klasiklemiş hafif bir lezzet olmadan sonlandırılamaz. Özellikle hafif geçirmek istediğin bazı günlerde bu nostaljik tatlıyı da rahatlıkla deneyebilirsin, üstelik Airfryer farkıyla!

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Kendi Suyunda Pişirme

Malzemeler:

  • 1 litre süt

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 2 bardak su

  • 1 paket vanilin

  • 3 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı:

1. İlk önce pirinci yıkayalım ve tencereye alalım, üzerine su ilave ederek orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Pirinçler yumuşayıp suyunu çektikten sonra sütü ve vanilyayı ekleyip tekrar karıştıralım. Sonrasında 15 dakika daha kaynamaya bırakalım.

2. Bu sırada bir kaseye nişastayı alalım, üzerine sütü ekleyip homojen olana kadar çözdürelim. Pirinçler kaynadıktan sonra nişastalı sütü ve şekeri ekleyip ara ara karıştırarak 10 dakika daha pişirelim. Sütlaç koyulaştıktan sonra ocaktan alalım ve Philips Airfryer 7000 XXL ile uyumlu kaplara pay edelim.

3. Kapları bir tepsiye yerleştirdikten sonra Philips Airfryer 7000 XXL haznesini kapların yarısına gelecek kadar suyla dolduralım.

4. 'Kendi Suyunda Pişirme' modunda sütlaçları pişirmeye bırakalım.

Bu mod sütlaçların üzerini güzelce kızartırken içindeki suyu koruyacak ve ağızda akışkan şekilde dağılmasını sağlayacak!

Pişen sütlaçları ezilmiş ceviz, fındık veya fıstık kullanarak süslemeyi de unutmamak gerek! 😉

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