Yemekler Yendiyse Sıra Tatlıya Geçelim: Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olan 10 Tatlı Tarifi

Son dönemde her yerde karşımıza çıkan tarçınlı çöreği iftar menüsüne eklemeyi düşündünüz mü? Bu lezzetin herkesin çok hoşuna gideceğine eminiz!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Pişirme modu: Konfi

Malzemeler:

225 gram un

240 ml yoğurt

50 gram tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

65 gram esmer şeker

2 çay kaşığı tarçın

55 gram labne peynir

35 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1. Un, kabartma tozu, vanilya ve yoğurdu kalın bir hamur oluşana kadar karıştırarak işe başlayalım.

2. Hamuru hafif unlanmış bir yüzeye alalım ve pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuralım. Ardından hamuru büyük bir dikdörtgen şeklinde açalım.

3. 25 gram eritilmiş tereyağı, esmer şeker ve tarçını bir kapta bir bütün olacak şekilde karıştıralım. Karışımı bir kaşık yardımıyla hamurun üzerine sürelim.

4. Daha sonra hamuru uzun kenarından başlayarak kalın bir rulo elde edene kadar sıkıca saralım. Ruloyu keskin bir bıçakla sekiz eşit parçaya keselim.

5. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine bir parça pişirme kağıdı koyalım ve üzerine tarçınlı ruloları yerleştirerek 'Konfi' modunda pişirelim. Bu mod malzemelerin kendi yağında pişmesini sağlarken, en iyi şekilde harmanlaşıp yoğunlaşmasını kolaylaştıracak. Bu da ortaya mükemmel bir sonuç çıkaracak. 😉

Piştikten sonra labne, kalan tereyağı ve pudra şekerini karıştırıp sıcak ruloların üzerine almayı da unutmayın!.