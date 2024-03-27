Yemek ve Sinema Dünyası: 10 Unutulmaz Dizi ve Film Sahnesinin Yemeklerle Olan İlişkisini İnceliyoruz!
Yemek ve Sinema Dünyası: 10 Unutulmaz Dizi ve Film Sahnesinin Yemeklerle Olan İlişkisini İnceliyoruz!
Film ve dizilerde öyle yemek sahneleri var ki hepimizin zihnine kazınıyor. Herkesin favorisi olmaya aday film ve dizi sahnelerindeki yemekleri sizler için derledik. Gelin bakalım dizi-filmlerdeki ikonik sahneleri nelermiş...
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1. Harry Potter
2. Friends
3. Gilmore Girls
4. The Bear
5. Emily in Paris
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6. Sünger Bob
7. Big Bang Theory
8. Köfte Yağmuru
9. Charlie'nin Çikolata Fabrikası
10. Ratatuy
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