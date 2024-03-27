Yemek ve Sinema Dünyası: 10 Unutulmaz Dizi ve Film Sahnesinin Yemeklerle Olan İlişkisini İnceliyoruz!

Big Bang Theory'nin bu listede ne işi var dediğinizi duyar gibiyiz. Jenerikte bile yer alan yemek sahnesi, herkesin aşina olduğu bir sahne. Çin, Hint ve daha birçok yemeğin söylenip herkesin bir araya toplandığı ve eşsiz sohbetlere tanık olduğumuz anlar dizinin en sevilen anları. 🥡🥢