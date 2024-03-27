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Yemek ve Sinema Dünyası: 10 Unutulmaz Dizi ve Film Sahnesinin Yemeklerle Olan İlişkisini İnceliyoruz!

etiket Yemek ve Sinema Dünyası: 10 Unutulmaz Dizi ve Film Sahnesinin Yemeklerle Olan İlişkisini İnceliyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 22:01

Film ve dizilerde öyle yemek sahneleri var ki hepimizin zihnine kazınıyor. Herkesin favorisi olmaya aday film ve dizi sahnelerindeki yemekleri sizler için derledik. Gelin bakalım dizi-filmlerdeki ikonik sahneleri nelermiş...

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1. Harry Potter

Harry Potter'ın o meşhur ziyafetlerini bilmeyen yoktur. O upuzun sofralarda yok yok! Filmin en sevilen anlarından biri olan ziyafet sofrasında herkesi bir arada mutlu görmek bize çok iyi geliyor! 🍗🍖

2. Friends

Asla yemeğini paylaşmayan ve yemek konusunda kırmızı çizgileri olan Joey, Friends dizisinde yemekle bağdaştırılan bir karakter. Hayatının aşkını bulamadığını sanmayın, onun hayatının aşkı buzdolabında onu bekliyor. 🥪

3. Gilmore Girls

Gilmore Girls dizisini izleyip de acıkmayan yoktur. Her bölümde anne-kızın bu kadar yemek yemesine hepimiz şok oluyoruz. Cuma günü şık yemek soflarında başlayan akşam yemekleri en son Luke's restoranında bitiyor. Film maratonu yaparken yediklerini şimdi olsa da yesek ne güzel olurdu, değil mi? 🌮🍕

4. The Bear

The Bear dizisinde bol bol yemek sahnesi görmek mümkün. Özellikle bol kavgalı aile sofrasında yemek yemek için neler vermezdik! Aile kavramını yemek üzerinden inceleyen dizide lezzetli mi lezzetli bir makarna tarifi de yer alıyor. 🍝

5. Emily in Paris

Emily in Paris dizisi aslında çok yemekle alakalı değil diye düşünebilirsiniz. Ama Emily'nin her yediği yemekte Fransız mutfağına tekrar tekrar aşık olmasını hepimiz gördük. O yedikçe bizim canımız çekti. Fransız mutfağının tadına varan Emily'nin yerinde hepimiz olmak isterdik... 🥐

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6. Sünger Bob

Sünger Bob'u izleyen herkesin tek hayali bir gün yengeç burger yemektir. Lezzetli yengeç burgerlerin tadı nasıldır acaba diye eminim siz de merak etmiştiniz. Yengeç burger hayali kurdurtan Sünger Bob'u izlerken ağzının suyu akmayan bizden değildir! 🤤

7. Big Bang Theory

Big Bang Theory'nin bu listede ne işi var dediğinizi duyar gibiyiz. Jenerikte bile yer alan yemek sahnesi, herkesin aşina olduğu bir sahne. Çin, Hint ve daha birçok yemeğin söylenip herkesin bir araya toplandığı ve eşsiz sohbetlere tanık olduğumuz anlar dizinin en sevilen anları. 🥡🥢

8. Köfte Yağmuru

Hem çocukların hem yetişkinlerin bayılarak izlediği Köfte Yağmuru, karnı acıktıran filmlerden. İzlerken herkesi 'Böyle bir dünya mümkün mü?' diye düşündürten filmin en ikonik sahnesi ilk defa gökyüzünden yiyecek yağdığı o an! 🍔

9. Charlie'nin Çikolata Fabrikası

Tüm çocukların hayali bir günlerini çikolata fabrikasında geçirmek olabilir. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminde bu hayali gerçekleştiren 5 çocuk kendini dünyada görebilecekleri en güzel yerde buluyor. Her yerde çeşit çeşit çikolata, şeker ve tatlının olduğu bu fabrikayı gezmelerini izlerken bile insanın şekeri yükseliyor. 🍫

10. Ratatuy

Aslında bir fare mutfakta yemek hazırlıyor desek, herkesin midesi bulanır. Ama Ratatuy izlerken işler değişiyor. Remy, şimdiye kadar görebileceğiniz eli en lezzetli fare. Diğer fareler gibi sadece doymak için değil, tadına varmak için yemek yemeyi istiyor. Film izlerken yemeğin lezzetinin önemini anlayacaksınız! 😋

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