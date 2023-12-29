Yemek Seçimlerine Göre Türkiye’de Bir Şehir Olsan Hangisi Olurdun?
Yemek Seçimlerine Göre Türkiye’de Bir Şehir Olsan Hangisi Olurdun?
Favori yemeklerini seç, Türkiye'de ait olduğun şehri söyleyelim. Haydi teste!
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1. Bu yemeklerden birini seçer misin?
2. Makarnasız olmaz! Bu makarnalardan biri seçer misin?
3. Peki bu üçü arasından favorin hangisi?
4. Çorbada da seçimini yapar mısın?
5. Gelelim içeceklere! Yemeğinin yanında hangisini içmeyi tercih edersin?
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6. Patatesini nasıl seversin?
7. Haydi şimdi de bunlardan birini seç!
8. Favorini seçer misin?
9. Son olarak bu tatlılardan birini seçer misin?
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