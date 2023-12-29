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Yemek Seçimlerine Göre Türkiye’de Bir Şehir Olsan Hangisi Olurdun?

etiket Yemek Seçimlerine Göre Türkiye’de Bir Şehir Olsan Hangisi Olurdun?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 19:01

Favori yemeklerini seç, Türkiye'de ait olduğun şehri söyleyelim. Haydi teste!

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1. Bu yemeklerden birini seçer misin?

2. Makarnasız olmaz! Bu makarnalardan biri seçer misin?

3. Peki bu üçü arasından favorin hangisi?

4. Çorbada da seçimini yapar mısın?

5. Gelelim içeceklere! Yemeğinin yanında hangisini içmeyi tercih edersin?

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6. Patatesini nasıl seversin?

7. Haydi şimdi de bunlardan birini seç!

8. Favorini seçer misin?

9. Son olarak bu tatlılardan birini seçer misin?

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Aydın!

Aydın!

Yemek seçimlerine göre sen kesin Aydın olurdun! Hafif, esintili ve bitkilerin gücünü kavramış... Doğal güzelliklerinle beraber büyüleyici olurdun. İncir ise simgen! Bize kalırsa Türkiye'nin başka bir şehri olman söz konusu bile olamaz!

Kayseri!

Kayseri!

Yemek seçimlerine göre sen Kayseri olurdun! Dağların, heybetin ve doğal güzelliklerinle Kayseri gibi sert... Mantı ve pastırmanın diyarı tam da sana göre! Bize kalırsa Türkiye'nin başka bir şehri olman söz konusu bile olamaz!

Gaziantep!

Gaziantep!

Yemek seçimlerine göre sen kesinlikle Gaziantep olurdun! Tarihi, cesareti ve eşsiz lezzetleriyle... Işıl ışıl ama acı acı parlıyorsun! :) Bize kalırsa Türkiye'nin başka bir şehri olman söz konusu bile olamaz!

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