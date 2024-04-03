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Yemek Dünyasında Hangi Ünlü Şef Senin Yemek Yapma Tarzını Yansıtıyor?

etiket Yemek Dünyasında Hangi Ünlü Şef Senin Yemek Yapma Tarzını Yansıtıyor?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 22:01

Bize biraz nasıl yemekler yapmayı sevdiğinden, yemek yaparkenki senden bahset, biz de sana hangi ünlü şef ile tarzının benzeştiğini  söyleyelim! 

Haydi teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, daha çok hangi tür yemekleri yapmayı ve yemeyi seviyorsun?

2. Peki mutfakta nasıl malzemeler kullanmayı tercih ediyorsun?

3. Yemek yaparken bunlardan hangisine daha çok önem veriyorsun?

4. Mutfakta denemekten hoşlandığın yeni şeyler nelerdir diye sorsak?

5. Şimdi de söyle bakalım, yemek yaparken seni motive eden şey nedir?

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6. Bir de bir yemeği hazırlarken en çok dikkat ettiğin şeyi öğrenelim!

7. Mutfakta en çok hangi tarz yemek kitaplarını veya tarifleri takip ediyorsun?

8. Son olarak, yemek pişirmeyi en çok hangi nedenden dolayı seviyorsun?

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Mehmet Yalçınkaya!

Mehmet Yalçınkaya, Türk mutfağının zengin lezzetlerini modern bir tarzda sunan ve yenilikçi tariflerle dikkat çeken bir şef. Sen de onun gibi geleneksel Türk yemeklerini çağdaş bir dokunuşla hazırlıyor gibisin. Bu yüzden yemek yapma tarzın Mehmet Yalçınkaya'ya benziyor.

Mehmet Gürs!

Mehmet Gürs!

Mehmet Gürs, farklı kültürlerden esinlenen ve yaratıcı tariflerle öne çıkan bir şef. Sen de onun gibi çeşitli mutfakların lezzetlerini bir araya getiriyor ve kendi tariflerini geliştiriyorsun. Bu yüzden yemek yapma tarzın Mehmet Gürs'e benziyor.

Arda Türkmen!

Arda Türkmen!

Arda Türkmen, sağlıklı ve besleyici yemeklerin yanı sıra görsel olarak da dikkat çekici sunumlarla tanınan bir şef. Sen de onun gibi sağlıklı ve lezzetli yemekler pişiriyor ve sunumuna önem veriyorsun. Bu yüzden yemek yapma tarzın Arda Türkmen'e benziyor.

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