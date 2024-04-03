Yemek Dünyasında Hangi Ünlü Şef Senin Yemek Yapma Tarzını Yansıtıyor?
Yemek Dünyasında Hangi Ünlü Şef Senin Yemek Yapma Tarzını Yansıtıyor?
Bize biraz nasıl yemekler yapmayı sevdiğinden, yemek yaparkenki senden bahset, biz de sana hangi ünlü şef ile tarzının benzeştiğini söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, daha çok hangi tür yemekleri yapmayı ve yemeyi seviyorsun?
2. Peki mutfakta nasıl malzemeler kullanmayı tercih ediyorsun?
3. Yemek yaparken bunlardan hangisine daha çok önem veriyorsun?
4. Mutfakta denemekten hoşlandığın yeni şeyler nelerdir diye sorsak?
5. Şimdi de söyle bakalım, yemek yaparken seni motive eden şey nedir?
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6. Bir de bir yemeği hazırlarken en çok dikkat ettiğin şeyi öğrenelim!
7. Mutfakta en çok hangi tarz yemek kitaplarını veya tarifleri takip ediyorsun?
8. Son olarak, yemek pişirmeyi en çok hangi nedenden dolayı seviyorsun?
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