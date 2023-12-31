Yeme Alışkanlıklarına Göre Kilonu Tahmin Ediyoruz!
Yeme Alışkanlıklarına Göre Kilonu Tahmin Ediyoruz!
Yeme alışkanlıklarına göre sen kaç kilosun? Bakalım tahmin edebilecek miyiz...
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1. Klasik sorumuzla başlayalım: Tatlı mı, tuzlu mu seversin?
2. Peki kahvaltı yapmayı mı yoksa akşam yemeği yemeyi mi daha çok seversin?
3. Çay mı, kahve mi?
4. Bahsi açılmışken... Bize kahvaltı alışkanlıklarından bahseder misin?
5. Biraz da yeteneklerinden bahsedelim... Yemek yapabilir misin?
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6. Peki kahveni nasıl içersin?
7. Türk mutfağından favorin hangisi?
8. Hiç diyet yaptın mı? Diyetlerde nasılsın?
9. Hadi kendine bir kahvaltı seç!
10. Son olarak: Hangi dünya mutfağı seni cezbeder?
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