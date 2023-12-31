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Yeme Alışkanlıklarına Göre Kilonu Tahmin Ediyoruz!

Yeme Alışkanlıklarına Göre Kilonu Tahmin Ediyoruz!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 11:16

Yeme alışkanlıklarına göre sen kaç kilosun? Bakalım tahmin edebilecek miyiz...

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1. Klasik sorumuzla başlayalım: Tatlı mı, tuzlu mu seversin?

2. Peki kahvaltı yapmayı mı yoksa akşam yemeği yemeyi mi daha çok seversin?

2. Peki kahvaltı yapmayı mı yoksa akşam yemeği yemeyi mi daha çok seversin?

3. Çay mı, kahve mi?

4. Bahsi açılmışken... Bize kahvaltı alışkanlıklarından bahseder misin?

4. Bahsi açılmışken... Bize kahvaltı alışkanlıklarından bahseder misin?

5. Biraz da yeteneklerinden bahsedelim... Yemek yapabilir misin?

5. Biraz da yeteneklerinden bahsedelim... Yemek yapabilir misin?
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6. Peki kahveni nasıl içersin?

6. Peki kahveni nasıl içersin?

7. Türk mutfağından favorin hangisi?

8. Hiç diyet yaptın mı? Diyetlerde nasılsın?

8. Hiç diyet yaptın mı? Diyetlerde nasılsın?

9. Hadi kendine bir kahvaltı seç!

10. Son olarak: Hangi dünya mutfağı seni cezbeder?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen 80-85 kilo arasındasın!

Kilonu doğru tahmin ettiysek yorumlarda yazmayı unutma! ❤️

Sen 65-70 kilo arasındasın!

Sen 65-70 kilo arasındasın!

Kilonu doğru tahmin ettiysek yorumlarda yazmayı unutma! ❤️

Sen 60-65 kilo arasındasın!

Sen 60-65 kilo arasındasın!

Kilonu doğru tahmin ettiysek yorumlarda yazmayı unutma! ❤️

Sen 55-60 kilo arasındasın!

Kilonu doğru tahmin ettiysek yorumlarda yazmayı unutma! ❤️

Sen 50-55 kilo arasındasın!

Kilonu doğru tahmin ettiysek yorumlarda yazmayı unutma! ❤️

Sen 47-50 kilo arasındasın!

Kilonu doğru tahmin ettiysek yorumlarda yazmayı unutma! ❤️

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