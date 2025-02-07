Yediğine ve İçtiklerine Dikkat Edenler İçin Lezzetli Şekersiz Tatlı Tarifleri

Tatlı krizlerini bastıracak bir şey arıyorsanız, bu toplar tam size göre! Hem pratik hem de yanınızda taşıması kolay bir atıştırmalık.

Malzemeler:

10 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

1 su bardağı çiğ fındık

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin. Fındık, kakao ve Hindistan cevizi yağı ile blenderda pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Karışımdan küçük toplar yapın ve buzdolabında 1 saat bekletin.