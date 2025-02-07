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Yediğine ve İçtiklerine Dikkat Edenler İçin Lezzetli Şekersiz Tatlı Tarifleri

etiket Yediğine ve İçtiklerine Dikkat Edenler İçin Lezzetli Şekersiz Tatlı Tarifleri

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 13:01

Tatlıdan vazgeçmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına uyum sağlamanın en zor yanlarından biri olabilir. Ancak, lezzetten ödün vermeden şekersiz tatlılarla keyifli bir deneyim yaşamak mümkün! İşte yediğine ve içtiğine dikkat edenler için hazırladığımız 12 lezzetli şekersiz tatlı tarifi!

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1. Hurmalı Çikolatalı Toplar

1. Hurmalı Çikolatalı Toplar

Tatlı krizlerini bastıracak bir şey arıyorsanız, bu toplar tam size göre! Hem pratik hem de yanınızda taşıması kolay bir atıştırmalık.

Malzemeler:

  • 10 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

  • 1 su bardağı çiğ fındık

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin. Fındık, kakao ve Hindistan cevizi yağı ile blenderda pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Karışımdan küçük toplar yapın ve buzdolabında 1 saat bekletin.

2. Chia Puding

2. Chia Puding

Hafif ama doyurucu bir tatlı istiyorsanız, chia puding tam size göre. Üstelik üzerine koyacağınız meyvelerle kendi tarzınızı yaratabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı chia tohumu

  • 1 su bardağı badem sütü

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Taze meyveler

Yapılışı:

Chia tohumlarını badem sütü ve bal ile karıştırın. Buzdolabında en az 4 saat bekletin. Servis ederken taze meyveler ekleyin.

3. Fırında Elma Tatlısı

3. Fırında Elma Tatlısı

Klasik tatlara modern bir dokunuş! Fırında pişen elmanın tarçın ve cevizle buluşması, sizi nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 2 yemek kaşığı ceviz içi

  • 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Elmaların içini oyun ve cevizle doldurun. Üzerine tarçın ve bal gezdirin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20 dakika pişirin.

4. Avakadolu Çikolatalı Mousse

4. Avakadolu Çikolatalı Mousse

Yoğun kıvamı ve çikolatalı tadıyla bu mousse, aklınızdan çıkmayacak bir tatlı alternatifi.

Malzemeler:

  • 1 adet olgun avokado

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderda karıştırın. Servis kaselerine alıp soğuması için buzdolabına koyun.

5. Muzlu Yulaf Kurabiyesi

5. Muzlu Yulaf Kurabiyesi

Sadece üç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeler, çay saatlerinizin favorisi olacak.

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 1,5 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Muzları çatalla ezin ve diğer malzemelerle karıştırın. Karışımdan kaşıkla parçalar alarak tepsiye dizin. 180°C fırında 15 dakika pişirin.

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6. Hurmalı Enerji Barları

6. Hurmalı Enerji Barları

Yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz bu enerji barları, gün içinde size destek olacak bir tatlı alternatifi sunuyor.

Malzemeler:

  • 10 adet hurma

  • 1 su bardağı yulaf

  • 1/2 su bardağı badem

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderdan geçirip bir kaba yayın. Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis edin.

7. Dondurulmuş Yoğurtlu Meyve Şişleri

7. Dondurulmuş Yoğurtlu Meyve Şişleri

Serinletici bir tat arıyorsanız, yoğurtlu meyve şişleri tam size göre!

Malzemeler:

  • Çeşitli taze meyveler

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Meyveleri şişe dizin, yoğurt ve bal karışımına batırın. Şişleri dondurucuda 2 saat bekletin.

8. Badem Unlu Kek

8. Badem Unlu Kek

Yumuşacık bir dokusu ve doğal tadıyla bu kek, çay saatlerinizi güzelleştirecek. Üstelik hazırlaması da oldukça pratik!

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı badem unu

  • 2 adet olgun muz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

Muzları ezip yumurtalarla çırpın. Badem ununu ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın. Karışımı kek kalıbına dökün ve 180°C’de 25 dakika pişirin.

9. Fıstık Ezmeli Dolgulu Hurma

9. Fıstık Ezmeli Dolgulu Hurma

Tatlı ihtiyacınızı gidermek için hızlı bir atıştırmalık arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Yapımı hem basit hem de doyurucu!

Malzemeler:

  • 10 adet hurma

  • 1/2 su bardağı doğal fıstık ezmesi

Yapılışı:

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp içlerini fıstık ezmesiyle doldurun. Üzerine Hindistan cevizi serpip servis edebilirsiniz.

10. Kakaolu Chia Krepleri

10. Kakaolu Chia Krepleri

Hem kahvaltıda hem de ara öğünlerde tercih edebileceğiniz hafif ve besleyici bir alternatif.

Malzemeler:

  • 1 adet olgun muz

  • 2 yemek kaşığı chia tohumu

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırarak krep hamuru hazırlayın. Tavada ince katmanlar halinde pişirin. Sıcak veya soğuk şekilde tüketebilirsiniz.

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11. Muzlu Puding

11. Muzlu Puding

Kremamsı dokusuyla sizi tatmin edecek bir tatlı. İhtiyacınız olan şey sadece birkaç malzeme!

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

Muzları Hindistan cevizi sütü ve vanilya özütüyle blenderdan geçirin. Karışımı kaselere dökün ve buzdolabında 1 saat bekletin.

12. Hindistan Cevizli Enerji Topları

12. Hindistan Cevizli Enerji Topları

Enerji depolamak için ideal bir atıştırmalık! Her lokmada lezzeti hissedeceksiniz.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf

  • 1/2 su bardağı Hindistan cevizi

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp yuvarlak toplar yapın. Topları Hindistan cevizine bulayın ve buzdolabında 1 saat bekletin.

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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