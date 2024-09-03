Yazlıkçılar Toplansın: Pratik Bir Şekilde Hazırlayıp Denize Giderken Yanınıza Alabileceğiniz 10 Tarif
Yazlıkçılar Toplansın: Pratik Bir Şekilde Hazırlayıp Denize Giderken Yanınıza Alabileceğiniz 10 Tarif
Tatilde deniz kenarıda daha pratik şeylerle besleniliyor. Özellikle çocuklar tatilde çok sık acıkıyor. Hele bir de yüzdükten sonra onları nasıl doyuracağınızı bilemiyorsanız bu içerik tam size göre. Philips Çift Hazneli Airfryer size pratik tarifler hazırlamada yaz boyu yardım edecek. Pratik tariflerle hayatınızı kolaylaştırmak isterseniz sizi içeriğe alalım!
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1. Köfte - Patates
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2. Mısır - Tavuk Nugget
3. Pizza - Patates
4. Çikolatalı Milföy - Sigara Böreği
5. Kızarmış Nohut - Çıtır Kabak
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