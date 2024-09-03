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Yazlıkçılar Toplansın: Pratik Bir Şekilde Hazırlayıp Denize Giderken Yanınıza Alabileceğiniz 10 Tarif

etiket Yazlıkçılar Toplansın: Pratik Bir Şekilde Hazırlayıp Denize Giderken Yanınıza Alabileceğiniz 10 Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 20:31

Tatilde deniz kenarıda daha pratik şeylerle besleniliyor. Özellikle çocuklar tatilde çok sık acıkıyor. Hele bir de yüzdükten sonra onları nasıl doyuracağınızı bilemiyorsanız bu içerik tam size göre. Philips Çift Hazneli Airfryer size pratik tarifler hazırlamada yaz boyu yardım edecek. Pratik tariflerle hayatınızı kolaylaştırmak isterseniz sizi içeriğe alalım!

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1. Köfte - Patates

1. Köfte - Patates

Çocukların en sevdiği yemeklerin başında gelen köfte patates için malzemeler şunlar: 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

  • Maydanoz

  • 3 patates

Yapılışı:

1. Maydanozları ince ince kıyın. Bu arada patatesleri soyup dilimleyin.

2. Kıymaya baharatları ve maydanozu ekleyip güzelce yoğurun. Sonra istediğiniz şekilde şekil verin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine köfteleri, büyük haznesine de patatesleri koyup pişirin.

2. Mısır - Tavuk Nugget

2. Mısır - Tavuk Nugget

Güzel bir mısır deniz kenarında iyi gider. Hazırlaması kolay tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 2 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 tane mısır

  • Tuz

Yapılışı:

1. Mısırları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın. Yağlayıp tuzladıktan sonra pişirin.

Nugget çocukların çok sevdiği bir lezzet. Denize yanınızda rahatça götürebileceğiniz bir tarif.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk göğsü

  • 1 yumurta

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 3 yemek kaşığı un

  • 100 gram galeta unu

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü lokma büyüklüğünde kesin.

2. Yumurtayı kenarda tuzla çırpın.

3. Tavukları unla bulayın, daha sonra yumurtalı karışıma batırın.

4. Son olarak galeta unuyla karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine alıp üzerini yağlayın.

3. Pizza - Patates

3. Pizza - Patates

Deniz kenarında biraz daha doyurucu şeyler yemek istiyorsanız bu iki tarif tam sizlik.

Kolay pizza tarifiyle başlayalım.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 1 tortilla ekmeği

  • Rende kaşar

  • Sucuk, salam, sosis

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 2 tatlı kaşığı ketçap

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Önce pizza sosunu hazırlayın. Bunun için tüm malzemeleri karıştırın. 

2. Tortilla ekmeğini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve pizza sosunu üzerine sürün.

3. Kaşarı güzelce yayın. Daha sonra istediğiniz pizza malzemeleri ekleyin ve pişirin.

Bunun yanına patates kızartmasından sıkılanlara özel bir patates tarifi geliyor.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika 

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • Yarım kilo bebek patates

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Patatesleri önce biraz suda haşlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve pişirin.

3. Tereyağını eritip baharatlarla karıştırın.

4. Pişen patatesleri hafifçe bastırın ve baharatlı karışımdan sürün. Tekrar sepete alıp 10 dakika daha pişirin.

4. Çikolatalı Milföy - Sigara Böreği

4. Çikolatalı Milföy - Sigara Böreği

Bir tatlı bir tuzlu tarif vererek başlayalım mı?

Çikolatalı milföyün tarifi şu şekilde:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 milföy hamuru

  • Sürülebilir çikolata

  • 1 yumurta akı

  • Toz şeker

Yapılışı:

1. Milföyler açıldıktan sonra içlerine çikolata sürün.

2. İstediğiniz şekilde katladığınız milföyleri önce yumurta akına daha sonra şekere bulayın.

3. Milföyleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve pişirin.

Sırada sizi doyuracak bir sigara böreği tarifi var:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 5 yufka

  • Beyaz peynir

  • Kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Her yufkyaı üçgen şeklinde kesin.

2. Kaşarı rendeleyin. Beyaz peyniri ezip kaşarla karıştırın.

3. Yufkaların geniş kısmına bu karışımı yayın ve kenarlarından kapatarak yuvarlayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve pişirin.

5. Kızarmış Nohut - Çıtır Kabak

5. Kızarmış Nohut - Çıtır Kabak

Sahilde sağlıklı ve doyurucu bir alternatif olan nohut tarifinin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Yarım gram nohut

  • Kimyon

  • Pul biber

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Nohutları ıslatıp baharatlarla karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın istediğiniz haznesine koyun ve pişirin.

Yanına sağlıklı bir çıtır kabak da iyi gider!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Kabakları ince ince dilimleyin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine alın.

2. Üzerine yağ ve tuz ekleyip pişirin.

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6. Çikolata Parçacıklı Kurabiye - Tuzlu Kurabiye

6. Çikolata Parçacıklı Kurabiye - Tuzlu Kurabiye

Kurabiye de denizde rahatça tüketilebilen yiyeceklerden.

İlk olarak tatlı bir kurabiye yapalım...

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 14 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • Yarım bardak esmer şeker

  • Çeyrek bardak toz şeker

  • Yarım bardak sıvı yağ

  • 1,5 bardak un

  • 1 yumurta

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

  • Yarım bardak damla çikolata

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Şekerleri kaba alın ve karıştırın. Sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

2. Yumurtayı ekleyip çırpın. 

3. Tüm kuru malzemeleri de ekleyin. Son olarak damla çikolatayı ekleyin.

4. Şekil verdiğiniz kurabiyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alıp pişirin.

Bir de tuzlu kurabiye yapalım...

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 bardak un

  • 1 yumurta (sarısı üzerine)

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • Yarım bardak sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı sirke

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Un dışında tüm malzemeleri karıştırın. Unu kontrollü şekilde ekleyin.

2. Yuvarlak şekil verdiğiniz kurabiyelerin üzerine yumurta sürün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alarak pişirin.

7. Muffin - Tuzlu Muffin

7. Muffin - Tuzlu Muffin

Muffinleri sahilde kolayca yemek mümkün.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 100 ml süt

  • 2 yumurta

  • 100 ml toz şeker

  • 1 bardak un

  • 100 ml sıvı yağ

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 çay kaşığı vanilin

Yapılışı:

1. Şeker ve yumurtayı çırpın. Üzerine yağ ve sütü ekleyin. 

2. Kuru malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın.

3. Muffin kalıplarına kek karışımını paylaştırın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine alın ve pişirin.

Yanına tuzlu bir muffin de yapabiliriz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 1 tutam dereotu

  • 1,5 bardak un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam çörek otu

  • Yarım bardak süt

  • Yarım bardak yağ

  • 2 yemek kaşığı peynir

Yapılışı:

1. Yumurtayı çırpın. Üzerine yağ, süt ve peyniri ekleyin.

2. Kıyılmış dereotu ve tuzu da ekleyin. 

3. Son olaraka kabartma tozu ve unu kontrollü şekilde ekleyin.

4. Karışımı muffin kalıplarına dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesinde pişirin.

8. Kurutulmuş Muz - Kurutulmuş Mango

8. Kurutulmuş Muz - Kurutulmuş Mango

Sahilde yemek değil de atıştırmalık istiyorsanız kurutulmuş meyveler ideal.

Kurutulmuş muz tatlı bir cips tadında. Tarifi ise şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 70 dakika

Pişirme derecesi: 100°

Malzemeler:

  • 2 tane muz

Yapılışı:

1. Muzları incecik dilimleyin.

2.  Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alarak pişirin.

Bir diğer meyveli tarifimiz ise kurutulmuş mango.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 90 dakika

Pişirme derecesi: 80°

Malzemeler:

  • 1 mango

Yapılışı:

1. Mangoyu soyduktan sonra 7 mm kalınlığında dilimleyin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine mangoları sıra sıra dizin ve pişirin.

9. Ispanaklı Börek - Karışık Kızartma

9. Ispanaklı Börek - Karışık Kızartma

Börekler denize giderken en çok götürülen yiyeceklerden. 

Çok sevilen ıspanaklı börek için tarif şöyle:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 yufka

  • Yarım kilo ıspanak

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 yemek kaşığı peynir

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Ispanakları doğrayın. Tavaya önce yağı alın sonra üzerine soğanları ekleyin. 

2. Ispanakları da ekleyip iyice kavurun. Son olarak baharatları ekleyip karıştırın.

3. Yufkayı istediğiniz şekilde bölerek böreklerinizi hazırlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesinde pişirin.

Börek yanına bir de kızartma iyi gider.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 kabak

  • 1 patlıcan

  • 2 havuç

  • 1 patates

Yapılışı:

1. Patlıcanları kesip tuzlayın ve suda bekletin. Patatesleri de kesin.

2. Patlıcan ve patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine koyup pişirin.

3. Pişen patlıcanların ve patateslerin üzerine dilimlenen kabak ve havuçları da ekleyip pişirin.

10. Klüp Sandviç - Mozzarella Çubuk

10. Klüp Sandviç - Mozzarella Çubuk

Denizde sandviçlerin yenmesi de oldukça pratik. Kulüp sandviç için malzemeler şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 4 dilim tam tahıllı tost ekmeği

  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 4 dilim Çedar peyniri

  • 2 marul

  • 1 domates

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • 4 dilim hindi jambon

Yapılışı:

1. Ekmekleri güzelce yağlayın. 2 dilim ekmeğin üzerine peynir dilimi koyun ve üstünü ekmekle kapatın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alarak 5 dakika pişirin.

3. Pişen sandviçin içine mayonez sürün ve jambonu koyun. Domates ve marulu da koyup tekrar kapatın.

Sandviç yanına uzayan peyniriyle çubuklar çok yakışır.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 200 gram mozzarella 

  • 2 yufka

  • 2 yumurta

  • 120 gram galeta unu

  • Yarım çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 2 tutam tuz

  • 40 gram un

Yapılışı:

1. Mozzarellayı 6 cm uzunluğunda ve 1 cm kalınlığında kesin.

2. Yufkayı da dikdörtgen şeklinde kesin. Her mozzarella çubuğunu yufkaya sarın.

3. Bu çubukları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve en son galeta unlu karışıma bulayın. Bunları buzdolabında 30 dakika bekletin.

4. Beklettiğiniz peynir çubuklarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yerleştirin ve pişirin.

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