Yazın En Çok Neye İhtiyaç Duyduğunu Tahmin Ediyoruz!
Yazın rehaveti, sıcağı, teri ve dondurmasıyla geldiği gibi herkesin bambaşka ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor. Kimisi bir tatilin hayalini kurarken, kimisi sadece klimalı bir odada uzanmak istiyor. Senin bu yaz en çok neye ihtiyacın olduğunu ise sorduğumuz sorulara karşı verdiğin yanıtlarla buluyoruz!
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1. Yaz sabahları senin için nasıl başlıyor?
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2. Peki, yazın en çok tükettiğin içecek?
3. Plajda seni en çok ne çileden çıkarıyor?
4. Sence yaz hangi kelimeyle özetlenebilir?
5. Cildini yazın serinletmek için ne kullanırsın?
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6. Tatilde cilt bakım ürünlerini nasıl taşıyorsun?
7. Sormadan olmaz! Yaz aylarında güneş kremini ne sıklıkla yeniliyorsun?
8. Son olarak, yaz aylarında en çok tercih ettiğin yemek?
Serin bir kaçışa ve yoğun bir nem takviyesine ihtiyacın var!
Kendinle baş başa kalıp, detoks yapmaya ihtiyacın var!
Fiziksel rahatlığa ihtiyacın var!
Enerjini atmaya, parlamaya ve cildine ışık katmaya ihtiyacın var!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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