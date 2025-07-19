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Yazın En Çok Neye İhtiyaç Duyduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Yazın En Çok Neye İhtiyaç Duyduğunu Tahmin Ediyoruz!

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 15:02

Yazın rehaveti, sıcağı, teri ve dondurmasıyla geldiği gibi herkesin bambaşka ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor. Kimisi bir tatilin hayalini kurarken, kimisi sadece klimalı bir odada uzanmak istiyor. Senin bu yaz en çok neye ihtiyacın olduğunu ise sorduğumuz sorulara karşı verdiğin yanıtlarla buluyoruz!

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1. Yaz sabahları senin için nasıl başlıyor?

2. Peki, yazın en çok tükettiğin içecek?

3. Plajda seni en çok ne çileden çıkarıyor?

4. Sence yaz hangi kelimeyle özetlenebilir?

5. Cildini yazın serinletmek için ne kullanırsın?

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6. Tatilde cilt bakım ürünlerini nasıl taşıyorsun?

7. Sormadan olmaz! Yaz aylarında güneş kremini ne sıklıkla yeniliyorsun?

8. Son olarak, yaz aylarında en çok tercih ettiğin yemek?

Serin bir kaçışa ve yoğun bir nem takviyesine ihtiyacın var!

Bu yaz seni en çok serinlik çekiyor ama cildin de senden gizli gizli yardım istiyor! Hem ruhun hem tenin için bolca nem, hafif yapılı ürünler ve mutlaka aloe vera içerikli jellerden faydalanmalısın. Gün sonunda ise yapacağın maske seni adeta buzdolabına girmiş gibi kendine getirecek. Ruhun gölgede, cildin ferah mı ferah bir vadide gibi hissetmeli!

Kendinle baş başa kalıp, detoks yapmaya ihtiyacın var!

Yaz sıcaklarıyla beraber hem senin hem cildinin dinlenmeye ihtiyacı var. Bu yüzden kendinle baş başa kalıp, detoks yapmalısın. Cildin de bu vesileyle bol bol suya, iyi bakım ürünlerine ve belki de bir buzdolabında soğutulmuş yüz roller’a ihtiyaç duyuyor. Özellikle gündüzleri güneş koruyucun SPF 50 olmalı. Gece yatmadan önce kallavi bir bakım yapmalısın. Güneşin seni yakmasına izin verme, çünkü sen bu yaz ışıldamaya mecbursun!

Fiziksel rahatlığa ihtiyacın var!

Bu yaz senin bedenin beni dinlendir diye alarm veriyor resmen. Sıcaktan, terden, nemden bunalmış bir vücut ve tek istediği serin, huzurlu bir köşe. Uzun yürüyüşler, kalabalıklar, sürekli hareket halindeki bir tempo sana iyi gelmiyor şu sıralar. Bol su içmeli ve dengeli beslenmelisin. Yaz boyu bedenini hafif tutacak rahat giysiler, pamuklu çarşaflar ve serin duşlar senin en yakın dostların olacak!

Enerjini atmaya, parlamaya ve cildine ışık katmaya ihtiyacın var!

Senin enerjin bu yaz tavan! Ve bu yüksek enerjiye en iyi eşlik edecek şey de ışıltı veren bakım ürünleri, renkli maskeler ve bol bol yüz spreyi! Yaz boyunca ter ve makyaj kalıntılarının oluşturabileceği kaosa karşı ikili temizlik yapmalısın. Gündüzleri hem SPF hem de cilt tonu eşitleyici hafif BB kremlerle capcanlı görünecek, geceye gelince güzel bir bakımla derin bir uykuya dalabileceksin. Sen parlıyorsun ama cildin de seninle birlikte parlamalı.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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