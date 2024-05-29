Yaza Fit ve Sağlıklı Girmek İsteyenlere: Airfryer'ın Farklı Pişirme Teknikleriyle Hazırlayabileceğiniz 6 Tarif

Konfi tekniğini hiç duymamış olabilirsiniz. Uzun süreli bir pişirme tekniği olan bu yöntemde yemek kendi yağında pişiriliyor. Yağın kızarması istenmediği için kısık ateş tercih ediliyor. Yavaş bir pişirme olduğu için çok uzun sürüyor. Bu şekilde her şeyin pişirilmesi mümkün. XXL kapasitesi sayesinde fazla yemek pişirmek için ideal bir ürün. Bu kocaman Airfryer'ın 2 kiloluk kapasitesi bulunuyor.

Konfi tekniğinde yapabileceğiniz Philips Airfryer 7000 XXL tarifine bakalım...