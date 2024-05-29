Yaza Fit ve Sağlıklı Girmek İsteyenlere: Airfryer'ın Farklı Pişirme Teknikleriyle Hazırlayabileceğiniz 6 Tarif
Yaza Fit ve Sağlıklı Girmek İsteyenlere: Airfryer'ın Farklı Pişirme Teknikleriyle Hazırlayabileceğiniz 6 Tarif
Yaza az kaldı. Daha fit bir görüntü için yaz gelmeden sağlıklı beslenmeye geçmek gerekiyor. Philips Airfryer 7000 XXL'ı kullanarak hem sağlıklı hem lezzetli tarifler yapabilirsiniz. Daha az yağ kullanarak içi sulu dışı çıtır yapabileceğiniz sağlıklı tarifler ile yaza çok daha fit ve sağlıklı gireceksiniz. Philips Airfryer 7000 XXL'ın 100 farklı mod seçeneği bulunuyor. Kızartmadan sotelemeye birçok pişirme seçeneğini kullanarak yemekleri en doğru şekilde pişirmek mümkün. Philips Airfryer 7000 XXL ile yapabileceğiniz sağlıklı tariflere birlikte bakalım mı?
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1. Kızartma
Gevrek Yeşil Fasulye Kızartması
2. Izgara
Izgara Tavuk
3. Konfi
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Sarımsak Konfi
4. Tek Tencerede Pişirme
Köz Bal Kabağı Çorbası
5. Soteleme
Mantar Sote
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