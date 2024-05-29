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Yaza Fit ve Sağlıklı Girmek İsteyenlere: Airfryer'ın Farklı Pişirme Teknikleriyle Hazırlayabileceğiniz 6 Tarif

etiket Yaza Fit ve Sağlıklı Girmek İsteyenlere: Airfryer'ın Farklı Pişirme Teknikleriyle Hazırlayabileceğiniz 6 Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 19:01

Yaza az kaldı. Daha fit bir görüntü için yaz gelmeden sağlıklı beslenmeye geçmek gerekiyor. Philips Airfryer 7000 XXL'ı kullanarak hem sağlıklı hem lezzetli tarifler yapabilirsiniz. Daha az yağ kullanarak içi sulu dışı çıtır yapabileceğiniz sağlıklı tarifler ile yaza çok daha fit ve sağlıklı gireceksiniz. Philips Airfryer 7000 XXL'ın 100 farklı mod seçeneği bulunuyor. Kızartmadan sotelemeye birçok pişirme seçeneğini kullanarak yemekleri en doğru şekilde pişirmek mümkün. Philips Airfryer 7000 XXL ile yapabileceğiniz sağlıklı tariflere birlikte bakalım mı?

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1. Kızartma

Philips Airfryer 7000 XXL'ın en çok kullanılan pişirme modu hangisi desek herhalde cevap kızartma olur. Kızartma pişirme tekniği ocakta yağ dolu tencerelerde yapılan kızartmaya hiç benzemiyor. Az yağla çıtır çıtır patates kızartmaları yapmak için bu mod çok kullanışlı. Philips Airfryer 7000 XXL'ın yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği var. Bu sayede daha az yağla lezzetli kızartmalar yapabiliyorsunuz.

Gevrek Yeşil Fasulye Kızartması

Gevrek Yeşil Fasulye Kızartması

Taze fasulye seviyorsanız bu kızartmayı da seveceğiniz kesin. Tarifin detaylarına bakalım mı?

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 300 gram yeşil fasulye

  • 40 gram un

  • 2 yumurta

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 70 gram galeta unu

  • 30 gram rendelenmiş parmesan

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kanola yağı

Yapılışı:

1. Yeşil fasulyelerin önce kenarlarını kesin ve bir kaseye alın. Üzerine unu da ekleyin ve güzelce karıştırın.

2. Başka bir kapta yumurtayı tuzla çırpın.

3. Ayrı bir kapta ise galeta unu, rende parmesan ve sarımsak tozunu karıştırın.

4. Unlu yeşil fasulyeleri önce yumurtalı karışıma daha sonra galeta unlu karışıma alın.

5. İyice bulanan fasulyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve üzerine yağı dökün. 

Çıtır çıtır bu fasulyeler güzel bir ara öğün olabilir!

2. Izgara

Izgara tadını sevmeyen yoktur. Philips Airfryer 7000 XXL'ın bir başka pişirme tekniği ızgara. En çok kullanacağınız pişirme modlarından biri olan bu modla sebze, et, balık veya tavuk ızgara yapabilirsiniz. Izgara tadında sağlıklı yemekler yapmak için Philips Airfryer 7000 XXL'ı kullanabilirsiniz. Ayrıca Philips Airfryer 7000 XXL'ın gıda termometresi bulunuyor. Bu sayede etlerinizi istediğiniz seviyede pişirebiliyorsunuz. Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları sayesinde etlerin yağı aksa bile tek yapmanız gereken kolayca çıkarıp makineye atmak!

Philips Airfryer 7000 XXL'ın ızgara pişirme yönteminde yapabileceğiniz bir tarif şöyle:

Izgara Tavuk

Izgara Tavuk

Tavuğu hepimiz çok severiz, hele bir de ızgaraysa tadından yenmez! Izgara tavuk nasıl yapılır merak ediyorsanız adım adım anlattık.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 47 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 750 gram tavuk kanat

  • Kekik

  • Pul biber

  • Tuz

Yapılışı:

1. Tavukları istediğiniz baharatlarla karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

2. 10 dakikada bir ters çevirin. 

Mangal tadında olacak tavuklara herkes bayılacak. 🤤

3. Konfi

3. Konfi

Konfi tekniğini hiç duymamış olabilirsiniz. Uzun süreli bir pişirme tekniği olan bu yöntemde yemek kendi yağında pişiriliyor. Yağın kızarması istenmediği için kısık ateş tercih ediliyor. Yavaş bir pişirme olduğu için çok uzun sürüyor. Bu şekilde her şeyin pişirilmesi mümkün. XXL kapasitesi sayesinde fazla yemek pişirmek için ideal bir ürün. Bu kocaman Airfryer'ın 2 kiloluk kapasitesi bulunuyor.

Konfi tekniğinde yapabileceğiniz Philips Airfryer 7000 XXL tarifine bakalım...

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Sarımsak Konfi

Sarımsak Konfi

Yemeklerinize lezzet katmak için yapabileceğiniz sarımsak konfinin tarifi şöyle:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 120 dakika

Pişirme derecesi:80°

Pişirme modu: Konfi

Malzemeler:

  • 800 gram sarımsak

  • 6 tutam biberiye

  • 6 tutam tuz

  • 450 ml kanola yağı

  • 6 tane 200 ml kavanoz

Yapılışı:

1. Sarımsakları soyun. Taze biberiyeyi de yıkayın. 

2. Sarımsakları kavanozlara eşit şekilde paylaştırın. Üzerlerine biberiye ve tuzu da ekleyin.

3. Yağı sarımsakların üzerine gelecek şekilde dökün ve kavanozların kapaklarını kapatın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine kavanozları yerleştirin ve belirtilen süre ve derecede pişirin.

Konfi pişirme tekniğini denemek için bu tarif ideal!

4. Tek Tencerede Pişirme

Philips Airfryer 7000 XXL'ın pek bilinmeyen bir pişirme tekniği ise tek tencerede pişirme. Yemekleri yapmak için bu modu kullanmanız mümkün. Malzemeleri ekleyip tek tencerede yemek pişirmeye benzeyen bu teknik mutfakta işinizi kolaylaştıracak. Philips Airfryer 7000 XXL'ın farklı pişirme modları sayesinde sadece kızartma yapmanın ötesine geçebiliyorsunuz. 100 modundan istediğinizi seçerek hemen yemek yapmaya başlayabilirsiniz.

Tek tencerede pişirme yöntemine uygun tarifimiz de var elbette...

Köz Bal Kabağı Çorbası

Köz Bal Kabağı Çorbası

Bal kabağını seviyorsanız bayılacağınız çorbanın adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Tek tencerede pişirme

Malzemeler:

  • Yarım paket krema

  • Yarım litre su

  • Yarım kilo bal kabağı

  • 1 pırasa

  • 1 soğan

  • 1 kırmızı dolma biber

  • Yarım kereviz kökü

  • 2 diş sarımsak

  • 3 tutam tuz

  • 1 tutam pul biber

  • 1 tatlı kaşığı rende limon kabuğu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri iri iri doğrayıp Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

2. Zeytinyağı ve tuzu koyup 20 dakika pişirin. 

3. Közlenen sebzelerin üzerine suyunu ekleyip 10 dakika daha pişirin.

4. Baharatını ve kremasını da ekleyip blenderdan geçirin.

Bu çorbayı hazırlamak işte bu kadar kolay!

5. Soteleme

Mutfakta soteleme en sık kullanılan yöntem. Peki Philips Airfryer 7000 XXL'da soteleme pişirme yöntemi olduğunu biliyor muydunuz? Bu pişirme tekniğiyle ocakta yaptığınız soteleme tadının aynısını elde edebiliyorsunuz. Lezzetli sebze soteleri için Philips Airfryer 7000 XXL'ınızdaki bu tekniği kullanabilirsiniz. Bu Airfryer'ın Rapid CombiAir Teknolojisi sayesinde yemekleriniz tam istediğiniz gibi pişiyor. 

Soteleme pişirme tekniği kullanılarak yapabileceğiniz Philips Airfryer 7000 XXL tarifimiz burada. 👇

Mantar Sote

Mantar Sote

En klasik sote tariflerinden olan mantar soteyi yapmak için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Soteleme

Malzemeler:

  • 6 kültür mantarı

  • 1 soğan

  • 1 tutam pul biber

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam Himalaya tuzu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Mantarları orta kalınlıkta dilimleyin.

2. Soğanları piyazlık doğrayın ve mantarların üzerine alın.

3. Zeytinyağı ve baharatları başka bir kapta karıştırın. 

4. Baharatlı karışımı mantarların üzerine alın ve güzelce karıştırın.

5. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine mantarlı karışımı koyun ve belirtilen süre ve derecede pişirin.

Pratik bu tarifi mutlaka deneyin!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Karıştırarak Pişirme

Yemek yaparken kullanılabilecek bir başka mod ise karıştırarak pişirme. Bu pişime yöntemi özellikle sulu yemeklerde seçilebiliyor. Malzemeleri ekleyip pişirip daha sonra suyunu eklediğiniz yemeklere bu mod uygun. Bu modu kullanarak yapabileceğiniz birçok yemek var elbette. HomeID uygulamasını kullanarak binlerce tarife kolayca erişip bu tarifleri adım adım uygulamanız mümkün.

Bu moda uygun seçtiğimiz yemek şöyle:

Bezelye Yemeği

Bezelye Yemeği

Zeytinyağlı ve sağlıklı bezelye yemeğinin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 65 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Karıştırarak Pişirme

Malzemeler:

  • 1 kg bezelye

  • 1 havuç

  • 1 patates

  • 1 soğan

  • 5 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 litre sıcak su

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Yağları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 190 derecede 2 dakika ısıtın.

2. Üzerine soğan ve sarımsağı ekleyerek kavurun.

3. Salçayı da ekleyip 3 dakika daha kavurun.

4. Diğer tüm malzemeleri de ekleyin. Son olarak suyunu da ekleyip 200 derecede 30 dakika pişirin.

5. Sürenin sonunda karıştırıp tekrar su ilave edin ve yine 30 dakika pişirin.

İşte bezelye yemeğini hazırlamak bu kadar basit!

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