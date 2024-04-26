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Yaz Yaklaşırken Forma Girmek İsteyenlerin Mutfağına Dahil Etmesi Gereken 10 Besin

etiket Yaz Yaklaşırken Forma Girmek İsteyenlerin Mutfağına Dahil Etmesi Gereken 10 Besin

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 19:01

Adım adım yaza yaklaşıyoruz. Yaz yaklaşırken tam da istediğiniz fit görünüme ulaşmak için ne yediğinize ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bu içerikte forma girerken işinize yarayacak besinlerden bahsettik!

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1. Yeşil yapraklı sebzeler…

Yeşil yapraklı sebzeleri tercih etmenizi önermemizdeki sebep; lif, vitamin ve mineral açısından zengin olmaları. Bu sayede tokluk hissi yaratırlar. Ispanak, marul, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeleri tercih edebilirsiniz.

2. Kırmızı ve turuncu sebzeler…

Kırmızı ve turuncu sebzeler ise tokluk hissinden daha çok beta-karoten içerdikleri için cilt sağlığına sağladıkları katkı ile öne çıkıyorlar. Havuç, domates, biber gibi sebzeleri bu nedenle tercih edebilirsiniz.

3. Protein kaynakları…

Kas yapmak ve tokluk hissi için protein kaynaklarının önemi büyük. Tavuk, hindi, balık ve yumurta bak konuda işinize yarayacaktır. Ancak eğer vejetaryenseniz baklagiller ve tofu da iş görecektir.

4. Yoğurt…

Sindirim sisteminin düzenlenmesi ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi için yoğurt yemek gerekiyor. Çünkü yoğurt protein ve probiyotikler açısından oldukça zengin bir yiyecektir. Hele de doğal bir yoğurt yiyorsanız bunların faydasını çok daha fazla görürsünüz!

5. Ceviz ve badem gibi kuruyemişler…

Ceviz ve bademi önermemizin asıl sebebi, bu kuruyemişlerin ölçülü bir şekilde tüketildiğinde sağlıklı yağları ile metabolizmayı hızlandırması ve tokluk hissi yaratması. Ayrıca ara öğünleri geçiştirmek için de ideal diyebiliriz.

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6. Zeytinyağı…

Zeytinyağının faydaları say say bitmez. Kalp sağlığı için özellikle faydalı olan zeytinyağı, fit olmak isteyenlerin yemeklerde kullanması gereken yağ türü. Sağlıklı yağ alımını sağlamak bu şekilde sağlanabiliyor.

7. Bitter çikolata…

Forma girerken çikolatadan ayrı kalacaksınız diye bir zorunluluk yok! Ancak seçtiğiniz çikolatanın bitter olmasını öneririz. Çünkü bitter çikolata, yüksek kakao içeriği ile antioksidan açısından zengindir. Yani tatlı ihtiyacınızı karşılamanın sağlıklı bir seçeneğidir.

8. Yeşil çay…

Belki de yeşil çayı söylemeye bile gerek yoktur. Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırır, ayrıca antioksidan açısından da zengindir. Gün içinde çok da abartmamak kaydıyla yeşil çay tüketerek diyetinize destek sağlayabilirsiniz.

9. Kabak çekirdeği…

Fit görünüme kavuşurken önereceğimiz bir başka kuruyemiş de kabak çekirdeği olacak. Kabak çekirdeği magnezyum ve çinko açısından zengindir. Bu özelliği sayesinde de enerji seviyesini artırırken bir yandan da tok hissetmeyi sağlar.

10. Tarçın...

Gelelim listemizin son maddesine! Tarçın, kan şekerini dengeleyen bir etkiye sahip olduğu için tatlı ihtiyacınızı azaltırken aynı zamanda yemeklere kattığı lezzet ile midenize güzel bir şölen yaşatır.

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