Yaz Yaklaşırken Forma Girmek İsteyenlerin Mutfağına Dahil Etmesi Gereken 10 Besin
Yaz Yaklaşırken Forma Girmek İsteyenlerin Mutfağına Dahil Etmesi Gereken 10 Besin
Adım adım yaza yaklaşıyoruz. Yaz yaklaşırken tam da istediğiniz fit görünüme ulaşmak için ne yediğinize ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bu içerikte forma girerken işinize yarayacak besinlerden bahsettik!
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1. Yeşil yapraklı sebzeler…
2. Kırmızı ve turuncu sebzeler…
3. Protein kaynakları…
4. Yoğurt…
5. Ceviz ve badem gibi kuruyemişler…
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6. Zeytinyağı…
7. Bitter çikolata…
8. Yeşil çay…
9. Kabak çekirdeği…
10. Tarçın...
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