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Yaz Mevsimini İliklerinize Kadar Hissedebileceğiniz 12 Şarkı

etiket Yaz Mevsimini İliklerinize Kadar Hissedebileceğiniz 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 03:15

Yaz akşamlarının cıvıl cıvıl günlerinde enerjinize enerji katacak birbirinden eğlenceli şarkıyı sizin için derledik.

İşte o şarkılar!

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1. AYNA - Tırtıl (Klip)

2. Hande Yener - Ya Ya Ya Ya ( Official Video )

3. Akdeniz Akşamları

4. Ege - Yaz Aşkım

5. BORA ÖZTOPRAK - AKDENİZ GECELERİ (Official Video)

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6. Hadise - Yaz Günü

7. Hande Yener - Alt Dudak (Official Video )

8. Ege - Ah Yaz Aşkım (Official Video)

9. AYNA (Akdeniz - Official Video)

10. Ayça - Yıkılıyo (Official Video)

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11. Murat Başaran - Bir Öpücük Kesmez

12. Nez - Sakın Ha 2002 (Megamix) (Official Video)

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