Yaz Mevsimini İliklerinize Kadar Hissedebileceğiniz 12 Şarkı
Yaz Mevsimini İliklerinize Kadar Hissedebileceğiniz 12 Şarkı
Yaz akşamlarının cıvıl cıvıl günlerinde enerjinize enerji katacak birbirinden eğlenceli şarkıyı sizin için derledik.
İşte o şarkılar!
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1. AYNA - Tırtıl (Klip)
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2. Hande Yener - Ya Ya Ya Ya ( Official Video )
3. Akdeniz Akşamları
4. Ege - Yaz Aşkım
5. BORA ÖZTOPRAK - AKDENİZ GECELERİ (Official Video)
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6. Hadise - Yaz Günü
7. Hande Yener - Alt Dudak (Official Video )
8. Ege - Ah Yaz Aşkım (Official Video)
9. AYNA (Akdeniz - Official Video)
10. Ayça - Yıkılıyo (Official Video)
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