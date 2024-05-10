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Yaz Geliyor: İngiltere'dekinin 3 Katına Türkiye'de Satılan Güneş Kremi Fiyatları Yine Gündem Oldu!

Yaz Geliyor: İngiltere'dekinin 3 Katına Türkiye'de Satılan Güneş Kremi Fiyatları Yine Gündem Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.05.2024 - 14:23

Mayıs ayında havaların düzelmediği bugünlerde yaz mevsimi iple çekenler için güneş ürünlerinin fiyatları da gündeme gelmeye başladı. Her yıl olduğu gibi kozmetikte fiyat karşılaştırmaları başladı.

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Her yıl mayıs ayında yaza hazırlananların ilk baktıkları ürünlerden olan "güneş kremi fiyatları" sezonu da açıldı.

Her yıl mayıs ayında yaza hazırlananların ilk baktıkları ürünlerden olan "güneş kremi fiyatları" sezonu da açıldı.
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2023 yılında şaşkınlık yaratan ancak 1 yıl geçtiğinde günümüzde özlediğimi güneş kremi fiyatlarıyla başlayalım.

2024 yılında yüzde 71,5 oranında artışla güneş kremi fiyat etiketleri sezonu açtı. Hem de İngiltere karşılaştırmasıyla sosyal medyada boy gösterdi.

2024 yılında yüzde 71,5 oranında artışla güneş kremi fiyat etiketleri sezonu açtı. Hem de İngiltere karşılaştırmasıyla sosyal medyada boy gösterdi.

Türkiye'de 880 TL olan krem, 22 sterlin ya da 25 euroya denk geliyor. İngiltere'de 7 sterlin olduğu görülüyor.

Türkiye'de 880 TL olan krem, 22 sterlin ya da 25 euroya denk geliyor. İngiltere'de 7 sterlin olduğu görülüyor.

Ancak Almanya'daki bir markette de Türkiye'dekine yakın fiyata satıldığı görülüyor.

Ancak Almanya'daki bir markette de Türkiye'dekine yakın fiyata satıldığı görülüyor.

Sosyal medyada yayılan karşılaştırma görseline yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medyada yayılan karşılaştırma görseline yorumlar da gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Sizce fiyatlar "turfanda" mı?

Sizce fiyatlar "turfanda" mı?
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