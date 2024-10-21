Yaz Bitmeden Ege’de Nereye Gitmelisin?
Yaz Bitmeden Ege’de Nereye Gitmelisin?
Yazın son günlerini Ege’nin güzellikleriyle taçlandırmak istiyorsan gitmek için doğru yeri bulmak zor olabilir. Masmavi denizi, tarihi zenginlikleri ve enerjik gece hayatıyla Ege her tarzda tatilciye hitap ediyor. Peki senin için en uygun kaçış noktası neresi? Hadi, bu testle Ege'de yaz bitmeden gitmen gereken yeri keşfedelim!
1. Tatil planını yaparken ilk düşündüğün şey ne olur?
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