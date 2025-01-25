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Yaşlanmışız! 10 Sene Önce Çıktığına İnanamayacağınız 12 Şarkı

etiket Yaşlanmışız! 10 Sene Önce Çıktığına İnanamayacağınız 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 23:57

Bu listemizdeki her şarkının size 'Zaman bu kadar hızlı geçiyor mu yaa?' dedirteceğine eminiz! Gelin hepimizin dinlemeye doyamadığı, yayınlanmasının üstünden 10 yıl geçmiş şarkılara göz atalım!

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1. Taylor Swift - Blank Space

2. David Guetta - Dangerous ft. Sam Martin

3. Jessie J - Bang Bang ft. Ariana Grande, Nicki Minaj

4. Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J

5. Iggy Azalea - Fancy ft. Charli XCX

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6. DJ Snake, Lil Jon - Turn Down for What

7. Sia - Chandelier

8. Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona

9. Jason Derulo - Wiggle feat. Snoop Dogg

10. Ariana Grande - Break Free ft. Zedd

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11. Tove Lo - Habits (Stay High)

12. Coldplay - A Sky Full Of Stars

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Radlands
Radlands
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