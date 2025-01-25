Yaşlanmışız! 10 Sene Önce Çıktığına İnanamayacağınız 12 Şarkı
Yaşlanmışız! 10 Sene Önce Çıktığına İnanamayacağınız 12 Şarkı
Bu listemizdeki her şarkının size 'Zaman bu kadar hızlı geçiyor mu yaa?' dedirteceğine eminiz! Gelin hepimizin dinlemeye doyamadığı, yayınlanmasının üstünden 10 yıl geçmiş şarkılara göz atalım!
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1. Taylor Swift - Blank Space
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2. David Guetta - Dangerous ft. Sam Martin
3. Jessie J - Bang Bang ft. Ariana Grande, Nicki Minaj
4. Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J
5. Iggy Azalea - Fancy ft. Charli XCX
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6. DJ Snake, Lil Jon - Turn Down for What
7. Sia - Chandelier
8. Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona
9. Jason Derulo - Wiggle feat. Snoop Dogg
10. Ariana Grande - Break Free ft. Zedd
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11. Tove Lo - Habits (Stay High)
12. Coldplay - A Sky Full Of Stars
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