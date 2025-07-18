Yaşlanmama Formülü Tadında Ajda Pekkan Şarkıları

Bazı insanlar vardır, yaş almaz... Sadece stil değiştirir, enerji tazeler ve hayatı kaldığı yerden sahne ışıkları gibi parlatarak yaşamaya devam eder. Yani Ajda Pekkan.

Kaç yaşında olduğunu hesaplamaya çalışmaktan vazgeçtiğimiz, çünkü her çıktığında 'yok artık' dedirten, sesiyle, tarzıyla, duruşuyla hep bir adım önde olan bir ikon.

Ama itiraf edelim; onun şarkıları da en az kendisi kadar genç kalıyor. Dinleyeni “ben de hâlâ gencim” dedirten listemiz başlıyor. Hazırsan Süperstar modunu açıyoruz! 🎤✨🕶️