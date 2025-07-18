Yaşlanmama Formülü Tadında Ajda Pekkan Şarkıları
Bazı insanlar vardır, yaş almaz... Sadece stil değiştirir, enerji tazeler ve hayatı kaldığı yerden sahne ışıkları gibi parlatarak yaşamaya devam eder. Yani Ajda Pekkan.
Kaç yaşında olduğunu hesaplamaya çalışmaktan vazgeçtiğimiz, çünkü her çıktığında 'yok artık' dedirten, sesiyle, tarzıyla, duruşuyla hep bir adım önde olan bir ikon.
Ama itiraf edelim; onun şarkıları da en az kendisi kadar genç kalıyor. Dinleyeni “ben de hâlâ gencim” dedirten listemiz başlıyor. Hazırsan Süperstar modunu açıyoruz! 🎤✨🕶️
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1. Ajda Pekkan – Yakar Geçerim (2011)
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2. Ajda Pekkan – O Benim Dünyam (1981)
3. Ajda Pekkan – Düşünme Hiç (1983)
4. Ajda Pekkan – Bambaşka Biri (1980)
5. Ajda Pekkan – Arada Sırada (2006)
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6. Ajda Pekkan – Kimler Geldi Kimler Geçti (1976)
7. Ajda Pekkan – Vitrin (2007)
8. Ajda Pekkan – Sana Neler Edeceğim (1984)
9. Ajda Pekkan – Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile (1979)
10. Ajda Pekkan – Bi’ Tık (2015)
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11. Ajda Pekkan - Hoşgör Sen (1975)
12. Ajda Pekkan – Uykusuz Her Gece (1983)
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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