Yaşam Tempona Göre Günde Kaç Öğün Beslenmen Gerektiğini Söylüyoruz!

Günlük rutinine bakacak olursak senin epey bir enerjiye ihtiyacın var! Bu enerji ihtiyacını giderebileceğin tek şey ise yemek yemek! Gün içerisinde normal öğünlerin dışında ufak atıştırmalar yapmak da sana kendini çok daha enerjik hissettirecek. Böylece işlerine daha iyi odaklanırken temponu kaybetmeyeceksin.