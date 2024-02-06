Yaşam Tempona Göre Günde Kaç Öğün Beslenmen Gerektiğini Söylüyoruz!
Yaşam Tempona Göre Günde Kaç Öğün Beslenmen Gerektiğini Söylüyoruz!
Yemekler günlük enerjimizi almamızdaki en büyük etkendir. Peki ya senin şu anki yaşam şartlarına göre günde kaç öğün beslenmen gerekiyor?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Tipik bir gününde kaç saatini işte ya da okulda geçiriyorsun?
2. Peki ya iş veya okul dışındaki etkinliklerine, sosyalliğine ne kadar vakit ayırıyorsun?
3. Gün içinde sık sık mola vererek dinleniyor musun?
4. Günlük stresinle başa çıkmak için hangisini tercih ediyorsun?
5. Bir de uyku düzenini sorsak?
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6. Haftada kaç gün spor yapmak için vakit ayırıyorsun?
7. Eve geldiğinde ne yapıyorsun?
8. Son olarak, sosyal medya kullanım alışkanlıklarını öğrenebilir miyiz?
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