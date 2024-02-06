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Yaşam Tempona Göre Günde Kaç Öğün Beslenmen Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Yaşam Tempona Göre Günde Kaç Öğün Beslenmen Gerektiğini Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 19:01

Yemekler günlük enerjimizi almamızdaki en büyük etkendir. Peki ya senin şu anki yaşam şartlarına göre günde kaç öğün beslenmen gerekiyor?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Tipik bir gününde kaç saatini işte ya da okulda geçiriyorsun?

2. Peki ya iş veya okul dışındaki etkinliklerine, sosyalliğine ne kadar vakit ayırıyorsun?

3. Gün içinde sık sık mola vererek dinleniyor musun?

4. Günlük stresinle başa çıkmak için hangisini tercih ediyorsun?

5. Bir de uyku düzenini sorsak?

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6. Haftada kaç gün spor yapmak için vakit ayırıyorsun?

7. Eve geldiğinde ne yapıyorsun?

8. Son olarak, sosyal medya kullanım alışkanlıklarını öğrenebilir miyiz?

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3 ana 3 ara öğün!

Günlük rutinine bakacak olursak senin epey bir enerjiye ihtiyacın var! Bu enerji ihtiyacını giderebileceğin tek şey ise yemek yemek! Gün içerisinde normal öğünlerin dışında ufak atıştırmalar yapmak da sana kendini çok daha enerjik hissettirecek. Böylece işlerine daha iyi odaklanırken temponu kaybetmeyeceksin.

3 ana 2 ara öğün!

3 ana 2 ara öğün!

Senin günlük ihtiyacın olan öğün sayısı toplamda 5! Senin günlerin genel olarak yoğun geçiyor ve enerjiye ihtiyacın oluyor. Bu enerji ihtiyacını karşılayabilmek içinse yemeklerini düzenli bir biçimde yemelisin!

3 ana öğün!

3 ana öğün!

Görünüşe göre senin hayat tempon ve ihtiyacın olan enerji miktarı gayet normal seviyede. Bu nedenle 3 ana öğün yaparak hayatını gayet sağlıklı bir biçimde devam ettirebilir, ara öğünlerde ne yiyeceğim derdine düşmeden dilediğin gibi plan yapabilirsin!

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