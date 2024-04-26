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Yarım Kalan Aşkların Hüzünlü Serüvenine Eşlik Edecek 15 Derin Anlamlı Şarkı

etiket Yarım Kalan Aşkların Hüzünlü Serüvenine Eşlik Edecek 15 Derin Anlamlı Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 20:00

Bu liste, hüzünlü serüvenlerin içinde kaybolan yarım kalan aşklara adanmış 15 şarkıyı bir araya getiriyor. Şimdi, duyguların ve melodilerin dokunduğu yerde buluşmaya hazır mısın? İşte, karşında derin anlamlı 15 şarkı👇

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1. Lan - Zeynep Bastık

2. Teoman - Yaz Yanığı

3. Hande Yener - Yanmışız

4. yeliz yalan yaaaalaaaaan

5. Şebnem Ferah- İstiklal Caddesi Kadar

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6. Emre Aydin - Kim Dokunduysa Sana Ona Git

7. Merve Özbey - Yaramızda Kalsın

8. Melike Şahin & Mert Demir - Pusulam Rüzgar (Official Audio)

9. Tuğkan - Git

10. Ben Sende Yandım

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11. Canozan - Ağlama ben ağlarım

12. Ozan Osmanpaşaoğlu - İçim

13. Güncel Gürsel Artıktay - Bu Yüzden

14. Mert Demir - Cehennemin Dibi (Live At Zorlu)

15. Belki de bazı aşklar yarım kalmalı. Özellikle yarını yoksa :) İrem Derici - Bazı Aşklar Yarım Kalmalı

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