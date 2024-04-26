Yarım Kalan Aşkların Hüzünlü Serüvenine Eşlik Edecek 15 Derin Anlamlı Şarkı
Yarım Kalan Aşkların Hüzünlü Serüvenine Eşlik Edecek 15 Derin Anlamlı Şarkı
Bu liste, hüzünlü serüvenlerin içinde kaybolan yarım kalan aşklara adanmış 15 şarkıyı bir araya getiriyor. Şimdi, duyguların ve melodilerin dokunduğu yerde buluşmaya hazır mısın? İşte, karşında derin anlamlı 15 şarkı👇
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1. Lan - Zeynep Bastık
2. Teoman - Yaz Yanığı
3. Hande Yener - Yanmışız
4. yeliz yalan yaaaalaaaaan
5. Şebnem Ferah- İstiklal Caddesi Kadar
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6. Emre Aydin - Kim Dokunduysa Sana Ona Git
7. Merve Özbey - Yaramızda Kalsın
8. Melike Şahin & Mert Demir - Pusulam Rüzgar (Official Audio)
9. Tuğkan - Git
10. Ben Sende Yandım
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11. Canozan - Ağlama ben ağlarım
12. Ozan Osmanpaşaoğlu - İçim
13. Güncel Gürsel Artıktay - Bu Yüzden
14. Mert Demir - Cehennemin Dibi (Live At Zorlu)
15. Belki de bazı aşklar yarım kalmalı. Özellikle yarını yoksa :) İrem Derici - Bazı Aşklar Yarım Kalmalı
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