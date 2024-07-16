Yardımda Bulunan Kim Kardashian'dan Kovboy Joe Jonas'a 16 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yardımda Bulunan Kim Kardashian'dan Kovboy Joe Jonas'a 16 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hindistan'da linçlenen Kim Kardashian gösteriş için yardımda bulundu.
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Bella Thorne makyajsız yüzüyle övündü.
Emrata köpeğini gezdirirken olabildiğince havalı gözüktü.
Shakira Copa America performansıyla kendine bir kere daha hayran bıraktı.
Ice Spice bir garip tarzıyla havalı pozlar verdi.
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Sabrina Carpenter ayna karşısında çömelerek kendisini çekti.
Hilary Duff bebişinin boğumlarıyla gözlerden kalpler çıkarttı.
Boşanma aşamasındaki Wanda Nara koşa koşa spor salonuna gitti.
Kylie Minogue o meşhur fotoğrafı yeniden canlandırdı.
Joe Jonas'ın kovboy olası tuttu!
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