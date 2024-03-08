Yaratıcılığını Artırmak İçin Yapacağın 8 Yazma Alıştırması
Yaratıcılığını Artırmak İçin Yapacağın 8 Yazma Alıştırması
Yaratıcılığınızı artırmak ve yazma becerilerinizi geliştirmek için çeşitli alıştırmalar yapabilirsiniz. Bu alıştırmalar, düşüncelerinizi serbest bırakmanıza, yeni fikirler keşfetmenize ve yazma sürecini keyifli hale getirmenize yardımcı olur.
İşte yaratıcılığınızı geliştirmek için yapabileceğiniz 8 yazma alıştırması! 👇
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1. Serbest yazma oturumu.
2. Günlük tutma alışkanlığı.
3. Hayal gücünü tetikleyen sorular.
4. Karalama defteri kullanımı.
5. Karakteler üzerine kısa hikayeler yazmak.
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6. Rüyalarınızı yazmak.
7. Alışılmadık ortamlarda yazmak.
8. Sınırlı zaman ve kelime sınırlamasıyla yazmak.
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