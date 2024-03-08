Yaratıcılığını Artırmak İçin Yapacağın 8 Yazma Alıştırması

Belirli bir süre veya kelime sayısı içinde bir hikaye veya makale yazmaya çalışın. Sınırlı zaman ve kelime sınırlaması, yaratıcılığınızı kısıtlamak yerine, sizi daha odaklı ve üretken hale getirebilir. Bu alıştırma, hızlı düşünme ve esneklik kazanmanıza yardımcı olabilir.