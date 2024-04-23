Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yaralarını Saracak O Şarkı Bu Testin Sonunda!

etiket Yaralarını Saracak O Şarkı Bu Testin Sonunda!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 16:16

Aşk acısı çekenler, yaralı bir kalbe sahip olanlar buraya! Testi çözün, kalbinize iyi gelecek, yaralarınızı saracak o şarkıyı önerelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Her gün ağlıyor musun?

2. Ona ait eşyaları attın mı?

3. Peki şu an seni hangisi mutlu eder?

4. Onunla konuşuyor musun?

5. Başka birileriyle flörtleşiyor musun peki?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki onunla mı onsuz mu hayatına devam etmek istiyorsun?

7. Şu an nerede olsan bu acın döner?

8. Şarkı dinlerken aklına o geliyor mu?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sezen Aksu - Gülümse

Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur Mu

Mor ve Ötesi - Daha Mutlu Olamam

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın