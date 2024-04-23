Yaralarını Saracak O Şarkı Bu Testin Sonunda!
Yaralarını Saracak O Şarkı Bu Testin Sonunda!
Aşk acısı çekenler, yaralı bir kalbe sahip olanlar buraya! Testi çözün, kalbinize iyi gelecek, yaralarınızı saracak o şarkıyı önerelim!
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1. Her gün ağlıyor musun?
2. Ona ait eşyaları attın mı?
3. Peki şu an seni hangisi mutlu eder?
4. Onunla konuşuyor musun?
5. Başka birileriyle flörtleşiyor musun peki?
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6. Peki onunla mı onsuz mu hayatına devam etmek istiyorsun?
7. Şu an nerede olsan bu acın döner?
8. Şarkı dinlerken aklına o geliyor mu?
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