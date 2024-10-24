Yapmaktan Asla Vazgeçemeyeceğin O Pratik Yemeği Buluyoruz!
Yapmaktan Asla Vazgeçemeyeceğin O Pratik Yemeği Buluyoruz!
Herkesin hayatını kurtaran pratik ve leziz bir tarifi vardır. Peki sizin, vaktiniz olmadığında tercih ettiğiniz o tarif hangisi? Öğrenmek için buyurun teste. 👇
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1. Karnın acıktı ama fazla zamanın yok. İlk iş ne yaparsın?
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2. Hangisi senin mutfaktaki ruh halini en iyi tanımlar?
3. Eve geldin ve yemek yok. İlk olarak hangisini sipariş edersin?
4. Elinde sınırlı malzeme var. Hangi ikiliyi tercih edersin?
5. Şimdi bir makarna seçmeni istiyoruz. 👇
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Doğru. Sebzeler benim vazgeçilmezimdir.