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Yapmaktan Asla Vazgeçemeyeceğin O Pratik Yemeği Buluyoruz!

etiket Yapmaktan Asla Vazgeçemeyeceğin O Pratik Yemeği Buluyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 20:31

Herkesin hayatını kurtaran pratik ve leziz bir tarifi vardır. Peki sizin, vaktiniz olmadığında tercih ettiğiniz o tarif hangisi? Öğrenmek için buyurun teste. 👇

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1. Karnın acıktı ama fazla zamanın yok. İlk iş ne yaparsın?

2. Hangisi senin mutfaktaki ruh halini en iyi tanımlar?

3. Eve geldin ve yemek yok. İlk olarak hangisini sipariş edersin?

4. Elinde sınırlı malzeme var. Hangi ikiliyi tercih edersin?

5. Şimdi bir makarna seçmeni istiyoruz. 👇

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6. Peki, sence bir yemeğin olmazsa olmazı nedir?

7. Yemek yaparken seni en çok zorlayan şey hangisi?

8. Misafirlerin aniden geldi, ne yaparsın?

Makarna ustası!

Senin mutfakta vazgeçemeyeceğin yemek kesinlikle makarna! İster basit bir sosla, ister kendi yaratıcılığını katarak yaptığın bu pratik yemek, her durumda kurtarıcın oluyor. Hızlı hazırlanması ve malzeme çeşitliliğiyle seni asla yarı yolda bırakmıyor! Üstelik her seferinde farklı bir tarifle kendini şaşırtabiliyorsun. Mutfaktaki zamanın değerli, bu yüzden makarna senin için en ideal pratik yemek!

Yumurtalı tarifler senden sorulur!

Mutfağa adımını attığında ilk aklına gelen yumurta oluyor! Üstelik neredeyse her şeyle uyum sağlıyor. Hızlı hazırlanması, doyurucu olması ve besleyici özelliği sayesinde yumurtalı yemekler senin için vazgeçilmez. Birkaç dakikada harikalar yaratmayı sevenlerdensen, senin pratiğin yumurtadan geçiyor!

Patatesle şaheser yaratanlardansın!

Patates senin için mutfağın olmazsa olmazı! Patatesli tariflerle, her durumda lezzetli bir sonuç alıyorsun. Özellikle bol baharatlı tarifler tam sana göre! Patatesin çok yönlü kullanımı sayesinde, hızlıca hazırladığın yemekler her zaman doyurucu ve lezzetli oluyor. Mutfakta kısıtlı zamanda en çok ona güveniyorsun!

Sebzeli tarifler!

Senin için pratik yemekler, sağlıklı ve hafif olmalı. Sebzeler her zaman ilk tercihin, çünkü onları çabucak pişirebilir, leziz ve dengeli yemekler ortaya çıkarabilirsin. Yoğurtlu soslarla zenginleştirdiğin sebze yemekleri hem pratik hem de sağlıklı! Hızlı hazırlanabilen ama besleyici bir öğün istiyorsan, sebzeler senin mutfaktaki kurtarıcın.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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harikabalak4834

Doğru. Sebzeler benim vazgeçilmezimdir.