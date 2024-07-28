Yapımının Pratikliğiyle Her Gün Denemek İsteyeceğiniz 12 Yemek Tarifi
Yapımının Pratikliğiyle Her Gün Denemek İsteyeceğiniz 12 Yemek Tarifi
Günümüz koşullarında, herkesin hayatı bir koşturmaca içinde. Bu yoğunlukta yemek yapmaya zaman ayırmak bazen imkansız gibi görünebilir. İşte tam da bu noktada, pratik ve lezzetli yemek tarifleri imdadımıza yetişiyor. Hızlıca hazırlanabilecek, malzemeleri kolayca bulunabilecek ve tabii ki tadına doyum olmayacak 10 yemek tarifini sizin için derledik.
Hadi mutfağa!
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1. Mercimek Köftesi
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2. Somon Balığı
3. Pratik Şakşuka
4. Patates Cipsi
5. Ispanaklı Makarna
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6. Tavuk Fajita
7. Kabak Mücveri
8. Zeytinyağlı Enginar
9. Mini Köfte
10. Kısır
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