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Yapımının Pratikliğiyle Her Gün Denemek İsteyeceğiniz 12 Yemek Tarifi

etiket Yapımının Pratikliğiyle Her Gün Denemek İsteyeceğiniz 12 Yemek Tarifi

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 19:01

Günümüz koşullarında, herkesin hayatı bir koşturmaca içinde. Bu yoğunlukta yemek yapmaya zaman ayırmak bazen imkansız gibi görünebilir. İşte tam da bu noktada, pratik ve lezzetli yemek tarifleri imdadımıza yetişiyor. Hızlıca hazırlanabilecek, malzemeleri kolayca bulunabilecek ve tabii ki tadına doyum olmayacak 10 yemek tarifini sizin için derledik. 

Hadi mutfağa!

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1. Mercimek Köftesi

1. Mercimek Köftesi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek

  • 1,5 su bardağı ince bulgur

  • 1 adet soğan

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, kimyon

  • Maydanoz

Yapılışı:

  • Mercimekleri yıkayıp bol suyla haşlayın. Mercimekler iyice yumuşayıp suyunu çekinceye kadar pişirin.

  • Haşlanan mercimekleri ince bulgurla karıştırın ve üzerini kapatıp 15-20 dakika dinlendirin.

  • Soğanı ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

  • Mercimekli karışıma kavrulmuş soğanlı karışımı ekleyin. Tuz, karabiber, kimyon ve ince doğranmış maydanozu da ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Karışımdan küçük parçalar alıp avucunuzla sıkıp köfte şekli verin. Yeşilliklerle birlikte servis yapın.

2. Somon Balığı

2. Somon Balığı

Omega-3 deposu somon, hafif ve besleyici bir akşam yemeği için ideal!

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limon

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı:

  • Somon filetolarını yıkayın ve kurulayın. Üzerine zeytinyağı sürün ve tuz, karabiber serpin.

  • Limonu ince dilimler halinde kesin ve somonların üzerine yerleştirin.

  • Somon filetolarını Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin. 180 derecede 12-15 dakika pişirin. Pişirme süresi, filetoların kalınlığına göre değişebilir.

  • Pişen somonları çıkarın ve üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştirerek servis yapın.

3. Pratik Şakşuka

3. Pratik Şakşuka

Malzemeler:

  • 2 adet patlıcan

  • 2 adet biber

  • 2 adet domates

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Patlıcanları küp küp doğrayın ve tuzlu suda 20 dakika bekletin. Ardından süzün ve kurulayın.

  • Biberleri doğrayın ve zeytinyağında orta ateşte kavurun. Patlıcanları ekleyip birlikte pişirin. Patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin.

  • Domatesleri doğrayın ve tavaya ekleyin. Ezilmiş sarımsağı, tuz ve karabiberi de ekleyin.

  • Kısık ateşte domatesler iyice pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Sıcak veya soğuk olarak servis edin.

4. Patates Cipsi

4. Patates Cipsi

Malzemeler:

  • 3 adet patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Patatesleri yıkayın ve kabuklarıyla birlikte ince dilimler halinde kesin. Dilimleri su dolu bir kaba alın ve nişastasını salması için 15-20 dakika bekletin.

  • Patates dilimlerini süzün ve iyice kurulayın. Bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırın.

  • Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin ve 200 derecede 15-20 dakika, çıtır olana kadar pişirin. Ara sıra karıştırarak eşit pişmesini sağlayın.

  • Sıcak olarak servis edin ve isteğe bağlı olarak ketçap veya yoğurt sosuyla sunun. 

Çıtır çıtır ve yağ çekmemiş patates cipsleri, film gecelerinin vazgeçilmezi olacak!

5. Ispanaklı Makarna

5. Ispanaklı Makarna

Malzemeler:

  • 500 gram makarna

  • 1 demet ıspanak

  • 1 su bardağı krema

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Makarnayı paket talimatlarına göre haşlayın ve süzün.

  • Ispanakları doğrayın ve zeytinyağında sarımsakla birlikte soteleyin. Krema, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

  • Haşlanmış makarnayı ıspanaklı karışımla karıştırın ve airfreyer kabına alın.

  • Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 15 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

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6. Tavuk Fajita

6. Tavuk Fajita

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk göğsü

  • 2 adet kırmızı biber

  • 2 adet sarı biber

  • 1 adet soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı fajita baharatı

  • Lavaş ekmeği

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü ince şeritler halinde kesin. Biberleri ve soğanı da jülyen doğrayın.

  • Tavada zeytinyağını ısıtın, tavukları ekleyin ve altın rengini alana kadar pişirin.

  • Biberleri ve soğanı ekleyin, fajita baharatını ekleyip karıştırarak 5-7 dakika daha pişirin.

  • Tavuk fajitayı lavaş ekmeği ile birlikte servis edin. Yanına guacamole veya yoğurt sosu ekleyebilirsiniz.

7. Kabak Mücveri

7. Kabak Mücveri

Malzemeler:

  • 3 adet kabak

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı beyaz peynir

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı:

  • Kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın.

  • Yumurtaları çırpın, beyaz peynir, un, kabartma tozu, tuz ve karabiber ekleyin. Rendelenmiş kabakları ve ince doğranmış dereotunu ekleyip karıştırın.

  • Küçük toplar yapın ve Airfryer'da altın rengi olana kadar pişirin.

  • Yoğurdu sarımsakla karıştırın ve mücverin üzerine dökerek servis edin.

Lezzetli ve sağlıklı bu atıştırmalık, diyetinizi bozmadan sizi tok tutar!

8. Zeytinyağlı Enginar

8. Zeytinyağlı Enginar

Malzemeler:

  • 4 adet enginar

  • 1 limonun suyu

  • 1/2 su bardağı zeytinyağı

  • 1 adet soğan (ince doğranmış)

  • 1/2 su bardağı su

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Enginarları temizleyin, kararmaması için limon suyuyla ovun.

  • Zeytinyağını bir tencerede ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip soteleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun.

  • Enginarları tencereye ekleyin. Üzerine suyu ve baharatları ilave edin.

  • Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 25-30 dakika pişirin. Enginarların iyice yumuşadığından emin olun. Sıcak servis edin.

9. Mini Köfte

9. Mini Köfte

Mini köfteler, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık veya ana yemek seçeneği sunar.

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma (sığır veya kuzu)

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 dilim bayat ekmek (ufalanmış)

  • 1/2 çay bardağı süt

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı paprika (kırmızı biber)

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ (airfryer sepetini yağlamak için)

Yapılışı:

  • Büyük bir kaba kıymayı alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, ufalanmış bayat ekmeği ve sütü ekleyin. Yumurtayı kırın ve maydanozu ekleyin. Baharatları da ilave edin.

  • Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Köfte harcı homojen bir karışım haline gelmelidir. Kısmi olarak dinlendirebilirsiniz.

  • Karışımdan küçük parçalar alarak avuç içinde yuvarlayın ve mini köfte şekli verin. Köftelerin aynı büyüklükte olmaları, pişme süresinin eşit olmasını sağlar.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sepetini hafifçe sıvı yağ ile yağlayın veya pişirme kağıdı serin. Köfteleri sepetin içine dikkatlice yerleştirin. Köfteleri üst üste koymamaya özen gösterin, aksi halde eşit pişmeyebilirler.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve mini köfteleri yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Pişirme süresi köftelerin büyüklüğüne ve Airfryer’ın modeline bağlı olarak değişebilir. Köftelerin dışı güzelce kızarıp çıtır olana kadar pişirin. Arada bir köfteleri çevirerek eşit pişmelerini sağlayabilirsiniz.

  • Mini köfteleri sıcak olarak servis edin. Yanında makarna, salata veya yoğurt ile harika bir uyum sağlar. Ayrıca, çeşitli soslarla da servis edebilirsiniz.

10. Kısır

10. Kısır

Kısır, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri! Özellikle yaz aylarında, pikniklerde veya hafif bir akşam yemeğinde ideal bir seçim. İşte pratik ve lezzetli kısır tarifiniz!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1 su bardağı sıcak su

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1/2 su bardağı ince doğranmış taze nane

  • 1/2 su bardağı ince doğranmış maydanoz

  • 1 limonun suyu

  • 1 adet salatalık (isteğe bağlı, doğranmış)

  • 1 adet domates (isteğe bağlı, doğranmış)

  • 1/2 çay bardağı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Bulguru geniş bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu dökün. Kapağını kapatıp bulgurların şişmesini bekleyin. Bulgurların şişmesi yaklaşık 10-15 dakika sürecektir.

  • Bulgurlar şiştikten sonra üzerine domates salçasını, zeytinyağını, pul biberi, karabiberi, tuzu ve kimyonu ekleyin. Baharatları iyice karıştırın.

  • İnce doğranmış taze nane ve maydanozu da karışıma ekleyin. Eğer domates ve salatalık kullanacaksanız, onları da bu aşamada ekleyebilirsiniz.

  • Limonun suyunu sıkın ve kısırın üzerine dökün. Dilerseniz nar ekşisini de ekleyin. Nar ekşisi kısıra hafif bir ekşilik katacaktır, ama isteğe bağlıdır.

  • Tüm malzemeleri iyice karıştırarak bulgurların baharatlarla ve yeşilliklerle eşit şekilde karışmasını sağlayın.

  • Kısırı en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bu, tatların daha iyi harmanlanmasını sağlar.

  • Kısırı bir servis tabağına aktarın ve yanında marullarla, limon dilimleriyle veya yoğurt ile servis edin.

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11. Kıymalı Patates Yemeği

11. Kıymalı Patates Yemeği

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma

  • 4 adet patates (küp doğranmış)

  • 1 soğan (doğranmış)

  • 2 adet domates (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz, karabiber, kekik

apılışı:

  • Sıvı yağı geniş bir tencerede ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip soteleyin.

  • Kıymayı ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun.

  • Salçayı ekleyip birkaç dakika kavurun, ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin.

  • Yuvarlak doğranmış patatesleri ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Üzerine yeterince su ekleyin, tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın. Kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar pişirin.

12. Çıtır Karnıbahar

12. Çıtır Karnıbahar

Karnabahar severler, sizi buraya alalım! Karnabaharın çıtır çıtır, baharatlarla lezzetlendirilmiş versiyonu, hem sağlıklı hem de çok pratik bir atıştırmalık.

Malzemeler:

  • 1 adet karnabahar (ufak parçalara ayrılmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı paprika (kırmızı biber)

  • 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Karnabaharı küçük parçalara ayırın. Parçaların eşit büyüklükte olmasına dikkat edin ki pişme süreleri eşit olsun.

  • Bir kaba zeytinyağını, tuzu, karabiberi, paprika’yı ve diğer baharatları ekleyin. İsterseniz sarımsak tozu ve kekik de ekleyebilirsiniz. Baharatları iyice karıştırın.

  • Karnabahar parçalarını bu baharatlı karışıma ekleyin. Her bir parçanın baharatla iyice kaplandığından emin olun. Baharatlar karnabahara güzelce nüfuz etmelidir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sepetini hafifçe yağlayın veya pişirme kağıdı serin. Baharatlı karnabaharları sepetin içine düzenli bir şekilde yerleştirin. Karnabaharları üst üste koymamaya özen gösterin; aksi takdirde eşit pişmeyebilirler.

  • Airfryer'ı 180°C’ye ayarlayın ve karnabaharı yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Pişirme süresi karnabaharın boyutlarına ve Airfryer’ın modeline göre değişebilir, bu yüzden arada kontrol edin. Karnabaharlar altın rengi alıp çıtır çıtır olana kadar pişirin.

  • Çıtır karnabaharları sıcak olarak servis edin. Yanında yoğurtlu bir dip sos veya sevdiğiniz bir sos ile mükemmel bir atıştırmalık olabilir!

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