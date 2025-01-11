Yapay Zekâ O Kadar da Yapay Olmayabilir!
Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor, ben de tasarım zekâsı çalışan bir sektör uygulamacısı olarak yapay zekâ ve eğitim konusunu tartışmaya açmak istedim. Bu konuda araştırmalarımı yaparken, teknoloji eğitiminde Türkiye’nin ilk online öğrenme platformu Bilişim Garajı’na yolum düştü ve bu başlıkta açtığım soruları Bilişim Garajı lideri Zerrin Topal’a sordum.
Bilişim Garajı, geleceğin eğitimi, hibrit öğrenme, bilişim, öğrenme çalışan bir platrofm. Garaj, ‘kodlama’, ‘üç boyutlu tasarım’, ‘akıllı cihaz tasarımı ve programlama’, ‘web tasarımı’ , ‘girişimcilik’ ve 'görsel sanatlar' alanlarında bilgi ve beceri kazandıran bir online öğrenme platformu aynı zamanda. Öyle ki, her yıl Türkiye’nin 71 ilinde, 3000'den fazla eğitim noktasında ve 100.000'den fazla öğrenciye ulaşıyor. Bilişim Garajı öğrencilerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını anlamak, öğrenme süreçlerinin etkinliğini artırma, içerikleri iyileştirme ve öğretim stratejilerini optimize etme açısından oldukça kıymetli. Bilişim Garajı öğrenme platformunda yer alan anlık geri bildirim mekanizmaları sayesinde öğretmenler ve sistem yöneticileri, eksiklikleri hızla tespit edip gerekli müdahaleleri yapabilirler.
Yapay zekâ ve öğrenmede bir kadın teknoloji lideri: Zerrin Topal
-Sevgili Zerin Topal, son yıllarda neredeyse tüm gelecek teknolojilerine 'yapay zekâ' etiketini yapıştırmaya başladık. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yapay zekânın hızla gelişmesi, sadece teknoloji dünyasını değil, pek çok sektörü de dönüştürmeye başladı. Teknolojinin bu evrimine nasıl bakmalı ve gelecekte yapay zekânın toplumsal etkileri hakkında neler öngörüyorsun?
-Yapay zekâ, makine öğrenmesiyle aynı şey midir? Bu iki kavram arasındaki farklar nelerdir ve nasıl birbirlerini tamamlarlar?
-Yapay zekâ, etik bir teknoloji olabilir mi? Gelecekte yapay zekâ kullanımı, insan hakları, mahremiyet ve önyargı gibi etik sorunlarla nasıl başa çıkabiliriz?
-Yapay zekânın gelecekteki potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi alanlarda en büyük değişimi yaratabilir ve bu dönüşüm, toplumları nasıl etkileyebilir?
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